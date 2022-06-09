https://ria.ru/20220609/moskvin-1794236370.html

Биография Виктора Москвина

Биография Виктора Москвина - РИА Новости, 09.06.2022

Биография Виктора Москвина

Директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, генеральный директор издательства "Русский путь" Виктор Александрович Москвин родился 5 января... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T13:18

2022-06-09T13:18

2022-06-09T13:19

справки

александр солженицын

россия

культура

культура

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794237527_0:0:2910:1638_1920x0_80_0_0_073e65772b3f9fe12aa6069c22d2f672.jpg

Директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, генеральный директор издательства "Русский путь" Виктор Александрович Москвин родился 5 января 1955 года в поселке Алабушево Солнечногорского района Московской области.В 1978 году окончил исторический факультет Калининского государственного университета (ныне Тверской государственный университет). Кандидат исторических наук.В 1973-1975 годах – научный сотрудник Останкинского дворца-музея.В 1979-1982 годах был методистом Мемориального музея космонавтики.С 1982 по 1992 год работал во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им. М.И. Рудомино. Прошел путь от младшего научного сотрудника до заместителя генерального директора библиотеки. В 1990 году Виктор Москвин выступил одним из инициаторов проведения в Библиотеке иностранной литературы выставки парижского русскоязычного издательства YMCA-Press, которая положила начало возвращению на Родину исторического и литературного наследия русской эмиграции.В 1991 году Виктор Москвин основал издательство "Русский путь". Издательство стало связующим звеном, которым воспользовались эмигранты для передачи в Россию коллекций книг, периодики, архивных материалов. В 1995 году по инициативе Москвина и при поддержке Александра и Наталии Солженицыных на базе "Русского пути" была открыта Библиотека-фонд "Русское зарубежье" (ныне "Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына"). Виктор Москвин занимает пост директора. Сегодня "Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына" – это уникальный комплекс, состоящий из музея, архива, библиотеки, научно-исследовательского, информационно-издательского и культурно-просветительского центров, чья деятельность нацелена на сосредоточение и изучение культурного наследия русского зарубежья, развитию отношений и укреплению связей с соотечественниками за пределами России. Виктор Москвин является автором ряда научных статей по истории цензуры иностранных книг и книжной торговли в Российской империи, а также большого количества публикаций и интервью в российской и зарубежной периодике по теме "Русское зарубежье".Заслуженный работник культуры РФ (2006).Награжден орденом Дружбы (2014).Имеет Благодарность президента РФ (2008).Лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры за создание общедоступной Библиотеки-фонда "Русское зарубежье" (2009).9 июня 2022 года стало известно, что Виктор Москвин стал лауреатом Государственной премии по литературе и искусству за просветительскую деятельность. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, александр солженицын, россия, культура, новости культуры