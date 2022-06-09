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Госпремию по литературе и искусству за 2021 год получил Виктор Москвин - РИА Новости, 09.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220609/gospremiya-1794209283.html
Госпремию по литературе и искусству за 2021 год получил Виктор Москвин
Госпремию по литературе и искусству за 2021 год получил Виктор Москвин - РИА Новости, 09.06.2022
Госпремию по литературе и искусству за 2021 год получил Виктор Москвин
Госпремия за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2021 год присуждена Виктору Москвину, сообщил советник президента РФ по культуре Владимир РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:10
2022-06-09T12:59
культура
россия
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Госпремия за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2021 год присуждена Виктору Москвину, сообщил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой."За просветительскую деятельность по возвращению, сохранению и популяризацию наследия русской эмиграции директору Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына – Виктору Александровичу Москвину", — уточнил Толстой на пресс-конференции.Ранее он заявил, что вручение государственных премий в области литературы и искусства состоится в День России 12 июня.Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.
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россия
12:10 09.06.2022 (обновлено: 12:59 09.06.2022)
 
Госпремию по литературе и искусству за 2021 год получил Виктор Москвин

Толстой: госпремию по литературе и искусству за 2021 год получил Виктор Москвин

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Дома русского зарубежья им. А. Солженицына, генеральный директор издательства "Русский путь" Виктор Москвин
Директор Дома русского зарубежья им. А. Солженицына, генеральный директор издательства Русский путь Виктор Москвин - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Директор Дома русского зарубежья им. А. Солженицына, генеральный директор издательства "Русский путь" Виктор Москвин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Госпремия за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2021 год присуждена Виктору Москвину, сообщил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.
"За просветительскую деятельность по возвращению, сохранению и популяризацию наследия русской эмиграции директору Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына – Виктору Александровичу Москвину", — уточнил Толстой на пресс-конференции.
Ранее он заявил, что вручение государственных премий в области литературы и искусства состоится в День России 12 июня.
Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.
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