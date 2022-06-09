https://ria.ru/20220609/mechta-1794234167.html

Волонтеры помогли 99-летнему ветерану Сталинградской битвы исполнить мечту

Волонтеры помогли 99-летнему ветерану Сталинградской битвы исполнить мечту - РИА Новости, 09.06.2022

Волонтеры помогли 99-летнему ветерану Сталинградской битвы исполнить мечту

Житель Ярославля, 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Пеймер исполнил свою давнюю мечту, вновь побывав на местах сражений Сталинградской битвы, РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T13:04

2022-06-09T13:04

2022-06-09T14:34

великая отечественная война (1941-1945)

волгоград

ярославль

общество

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ВОЛГОГРАД, 9 июн — РИА Новости. Житель Ярославля, 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Пеймер исполнил свою давнюю мечту, вновь побывав на местах сражений Сталинградской битвы, сообщил корреспондент РИА Новости.Пеймер прибыл в Волгоград на теплоходе. В порту его встретили волонтеры и на машине отвезли на Мамаев курган.На фронт Пеймер попал в 19 лет, сначала воевал на Брянском фронте, а в августе 1942 года оказался в Сталинграде, командовал батареей. Затем участвовал в операции "Багратион", освобождал Белоруссию и Литву, а День Победы встретил в Кенигсберге. Имеет медали "За боевые заслуги", "За отвагу", "За освобождение Сталинграда", орден Красной Звезды.В 1945 году Пеймер из-за доноса об антисоветской деятельности оказался в лагере в Воркуте, и только в 1965 году его реабилитировали. До выхода на пенсию работал начальником комплекса реконструкции шахт Воркутинского угольного бассейна. И лишь после выхода на заслуженный отдых Пеймер вернулся в родной Ярославль.Уже сегодня, по словам ветерана, он на теплоходе возвращается из Волгограда домой.Сталинградская битва (17 июля 1942 — 2 февраля 1943) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ее ход и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.

https://ria.ru/20220528/orden-1791433365.html

волгоград

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

великая отечественная война (1941-1945), волгоград, ярославль, общество