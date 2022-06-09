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Волонтеры помогли 99-летнему ветерану Сталинградской битвы исполнить мечту - РИА Новости, 09.06.2022
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Волонтеры помогли 99-летнему ветерану Сталинградской битвы исполнить мечту
Волонтеры помогли 99-летнему ветерану Сталинградской битвы исполнить мечту - РИА Новости, 09.06.2022
Волонтеры помогли 99-летнему ветерану Сталинградской битвы исполнить мечту
Житель Ярославля, 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Пеймер исполнил свою давнюю мечту, вновь побывав на местах сражений Сталинградской битвы, РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:04
2022-06-09T14:34
великая отечественная война (1941-1945)
волгоград
ярославль
общество
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ВОЛГОГРАД, 9 июн — РИА Новости. Житель Ярославля, 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Пеймер исполнил свою давнюю мечту, вновь побывав на местах сражений Сталинградской битвы, сообщил корреспондент РИА Новости.Пеймер прибыл в Волгоград на теплоходе. В порту его встретили волонтеры и на машине отвезли на Мамаев курган.На фронт Пеймер попал в 19 лет, сначала воевал на Брянском фронте, а в августе 1942 года оказался в Сталинграде, командовал батареей. Затем участвовал в операции "Багратион", освобождал Белоруссию и Литву, а День Победы встретил в Кенигсберге. Имеет медали "За боевые заслуги", "За отвагу", "За освобождение Сталинграда", орден Красной Звезды.В 1945 году Пеймер из-за доноса об антисоветской деятельности оказался в лагере в Воркуте, и только в 1965 году его реабилитировали. До выхода на пенсию работал начальником комплекса реконструкции шахт Воркутинского угольного бассейна. И лишь после выхода на заслуженный отдых Пеймер вернулся в родной Ярославль.Уже сегодня, по словам ветерана, он на теплоходе возвращается из Волгограда домой.Сталинградская битва (17 июля 1942 — 2 февраля 1943) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ее ход и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.
https://ria.ru/20220528/orden-1791433365.html
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великая отечественная война (1941-1945), волгоград, ярославль, общество
13:04 09.06.2022 (обновлено: 14:34 09.06.2022)
 
Волонтеры помогли 99-летнему ветерану Сталинградской битвы исполнить мечту

Ветеран Сталинградской битвы исполнил мечту, вновь побывав на Мамаевом кургане в 99 лет

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 9 июн — РИА Новости. Житель Ярославля, 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Пеймер исполнил свою давнюю мечту, вновь побывав на местах сражений Сталинградской битвы, сообщил корреспондент РИА Новости.
Пеймер прибыл в Волгоград на теплоходе. В порту его встретили волонтеры и на машине отвезли на Мамаев курган.
"Волгоград — самый дорогой для меня город, если не считать родного. И так не только у меня — у всех, кто участвовал в битве за Сталинград. Давно мечтал здесь побывать, после войны был в Волгограде, когда мне было 80 лет. У меня и стихи есть о Сталинграде", — сказал ветеран журналистам у подножия скульптуры "Родина-мать зовет!"
На фронт Пеймер попал в 19 лет, сначала воевал на Брянском фронте, а в августе 1942 года оказался в Сталинграде, командовал батареей. Затем участвовал в операции "Багратион", освобождал Белоруссию и Литву, а День Победы встретил в Кенигсберге. Имеет медали "За боевые заслуги", "За отвагу", "За освобождение Сталинграда", орден Красной Звезды.
В 1945 году Пеймер из-за доноса об антисоветской деятельности оказался в лагере в Воркуте, и только в 1965 году его реабилитировали. До выхода на пенсию работал начальником комплекса реконструкции шахт Воркутинского угольного бассейна. И лишь после выхода на заслуженный отдых Пеймер вернулся в родной Ярославль.
Уже сегодня, по словам ветерана, он на теплоходе возвращается из Волгограда домой.
Сталинградская битва (17 июля 1942 — 2 февраля 1943) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ее ход и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.
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Великая Отечественная война (1941-1945)ВолгоградЯрославльОбщество
 
 
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