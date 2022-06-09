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Власти Запорожской области заявили о готовности принять гендиректора МАГАТЭ
Власти Запорожской области заявили о готовности принять гендиректора МАГАТЭ - РИА Новости, 09.06.2022
Власти Запорожской области заявили о готовности принять гендиректора МАГАТЭ
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может посетить Запорожскую АЭС, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T20:33
2022-06-09T20:33
2022-06-09T20:35
специальная военная операция на украине
рафаэль гросси
запорожская область
владимир рогов
магатэ
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может посетить Запорожскую АЭС, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.По его словам, Гросси может лично убедиться в накоплении киевским режимом незаконных запасов обогащенного урана и плутония, обнаруженных на ЗАЭС."Если уважаемый Рафаэль Гросси желает посетить ЗАЭС и увидеть лично нарушения и преступления шайки наркоманов и нацистов в области ядерной энергетики и обращения с ядерными материалами, он спокойно может это сделать", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20220421/ukraina-1784790842.html
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рафаэль гросси, запорожская область, владимир рогов, магатэ, украина
20:33 09.06.2022 (обновлено: 20:35 09.06.2022)
Власти Запорожской области заявили о готовности принять гендиректора МАГАТЭ
Член ВГА Запорожской области Рогов заявил о готовности принять гендиректора МАГАТЭ Гросси