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Власти Запорожской области заявили о готовности принять гендиректора МАГАТЭ

Власти Запорожской области заявили о готовности принять гендиректора МАГАТЭ - РИА Новости, 09.06.2022

Власти Запорожской области заявили о готовности принять гендиректора МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может посетить Запорожскую АЭС, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T20:33

2022-06-09T20:33

2022-06-09T20:35

специальная военная операция на украине

рафаэль гросси

запорожская область

владимир рогов

магатэ

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может посетить Запорожскую АЭС, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.По его словам, Гросси может лично убедиться в накоплении киевским режимом незаконных запасов обогащенного урана и плутония, обнаруженных на ЗАЭС."Если уважаемый Рафаэль Гросси желает посетить ЗАЭС и увидеть лично нарушения и преступления шайки наркоманов и нацистов в области ядерной энергетики и обращения с ядерными материалами, он спокойно может это сделать", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20220421/ukraina-1784790842.html

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рафаэль гросси, запорожская область, владимир рогов, магатэ, украина