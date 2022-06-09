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Власти Запорожской области заявили о готовности принять гендиректора МАГАТЭ - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/magate-1794407076.html
Власти Запорожской области заявили о готовности принять гендиректора МАГАТЭ
Власти Запорожской области заявили о готовности принять гендиректора МАГАТЭ - РИА Новости, 09.06.2022
Власти Запорожской области заявили о готовности принять гендиректора МАГАТЭ
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может посетить Запорожскую АЭС, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T20:33
2022-06-09T20:35
специальная военная операция на украине
рафаэль гросси
запорожская область
владимир рогов
магатэ
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может посетить Запорожскую АЭС, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.По его словам, Гросси может лично убедиться в накоплении киевским режимом незаконных запасов обогащенного урана и плутония, обнаруженных на ЗАЭС."Если уважаемый Рафаэль Гросси желает посетить ЗАЭС и увидеть лично нарушения и преступления шайки наркоманов и нацистов в области ядерной энергетики и обращения с ядерными материалами, он спокойно может это сделать", - подчеркнул Рогов.
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рафаэль гросси, запорожская область, владимир рогов, магатэ, украина
20:33 09.06.2022 (обновлено: 20:35 09.06.2022)
 
Власти Запорожской области заявили о готовности принять гендиректора МАГАТЭ

Член ВГА Запорожской области Рогов заявил о готовности принять гендиректора МАГАТЭ Гросси

CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / El Canciller anunciará oficialmente la candidatura de Rafael GrossiРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / El Canciller anunciará oficialmente la candidatura de Rafael Grossi
Рафаэль Гросси . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может посетить Запорожскую АЭС, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Режим Зеленского заблокировал визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС. <…> Несмотря на козни режима Зеленского, Рафаэль Гросси может посетить Запорожскую АЭС. Атомная станция находится на уже освобожденной территории Запорожской области и доступ к ней не зависит от Зеленского", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, Гросси может лично убедиться в накоплении киевским режимом незаконных запасов обогащенного урана и плутония, обнаруженных на ЗАЭС.
"Если уважаемый Рафаэль Гросси желает посетить ЗАЭС и увидеть лично нарушения и преступления шайки наркоманов и нацистов в области ядерной энергетики и обращения с ядерными материалами, он спокойно может это сделать", - подчеркнул Рогов.
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 19:47
Киев сообщил МАГАТЭ о регулярной ротации персонала на ЧАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеРафаэль ГроссиЗапорожская областьВладимир РоговМАГАТЭУкраина
 
 
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