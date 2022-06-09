https://ria.ru/20220609/kosmos-1794232036.html

Рогозин стал председателем совета по космосу стран СНГ

Рогозин стал председателем совета по космосу стран СНГ - РИА Новости, 09.06.2022

Рогозин стал председателем совета по космосу стран СНГ

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что избран председателем межгосударственного совета по космосу стран СНГ. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T12:57

2022-06-09T12:57

2022-06-09T12:57

космос - риа наука

дмитрий рогозин

таджикистан

снг

роскосмос

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что избран председателем межгосударственного совета по космосу стран СНГ."На третьем заседании межгосударственного совета по космосу государств-участников СНГ единогласным решением его председателем избран генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин", - написал он в своем Telegram-канале.Отмечается, что Рогозин будет возглавлять совет до следующего заседания. Оно запланировано на первое полугодие 2023 года и должно пройти в Таджикистане.Межгосударственный совет по космосу государств-участников СНГ был создан 30 декабря 1991 года. Он является координирующим органом по формированию и реализации межгосударственных космических программ, а также использованию космической инфраструктуры для выполнения межгосударственных и самостоятельных программ.Кроме того, в его задачи входит содействие обеспечению гарантированного доступа в космос странам СНГ.

https://ria.ru/20220608/kosmos-1793877961.html

таджикистан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, дмитрий рогозин, таджикистан, снг, роскосмос