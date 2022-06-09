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Рогозин стал председателем совета по космосу стран СНГ - РИА Новости, 09.06.2022
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Рогозин стал председателем совета по космосу стран СНГ
Рогозин стал председателем совета по космосу стран СНГ - РИА Новости, 09.06.2022
Рогозин стал председателем совета по космосу стран СНГ
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что избран председателем межгосударственного совета по космосу стран СНГ. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:57
2022-06-09T12:57
космос - риа наука
дмитрий рогозин
таджикистан
снг
роскосмос
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что избран председателем межгосударственного совета по космосу стран СНГ."На третьем заседании межгосударственного совета по космосу государств-участников СНГ единогласным решением его председателем избран генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин", - написал он в своем Telegram-канале.Отмечается, что Рогозин будет возглавлять совет до следующего заседания. Оно запланировано на первое полугодие 2023 года и должно пройти в Таджикистане.Межгосударственный совет по космосу государств-участников СНГ был создан 30 декабря 1991 года. Он является координирующим органом по формированию и реализации межгосударственных космических программ, а также использованию космической инфраструктуры для выполнения межгосударственных и самостоятельных программ.Кроме того, в его задачи входит содействие обеспечению гарантированного доступа в космос странам СНГ.
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космос - риа наука, дмитрий рогозин, таджикистан, снг, роскосмос
12:57 09.06.2022
 
Рогозин стал председателем совета по космосу стран СНГ

Глава "Роскосмоса" Рогозин стал председателем совета по космосу стран СНГ

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что избран председателем межгосударственного совета по космосу стран СНГ.
"На третьем заседании межгосударственного совета по космосу государств-участников СНГ единогласным решением его председателем избран генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин", - написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что Рогозин будет возглавлять совет до следующего заседания. Оно запланировано на первое полугодие 2023 года и должно пройти в Таджикистане.
Межгосударственный совет по космосу государств-участников СНГ был создан 30 декабря 1991 года. Он является координирующим органом по формированию и реализации межгосударственных космических программ, а также использованию космической инфраструктуры для выполнения межгосударственных и самостоятельных программ.
Кроме того, в его задачи входит содействие обеспечению гарантированного доступа в космос странам СНГ.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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Космос - РИА НаукаДмитрий РогозинТаджикистанСНГРоскосмос
 
 
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