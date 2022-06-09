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Херсонский глава заявил, что интеграция области в Россию началась

Херсонский глава заявил, что интеграция области в Россию началась - РИА Новости, 09.06.2022

Херсонский глава заявил, что интеграция области в Россию началась

Интеграция Херсонской области в Россию началась и будет идти интенсивно, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T10:21

2022-06-09T10:21

2022-06-09T10:22

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир сальдо

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Интеграция Херсонской области в Россию началась и будет идти интенсивно, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо."Мы уверены, что Россия с нами, а мы с Россией - навсегда. Интеграция началась и будет идти интенсивно", - сказал Сальдо. Его заявление опубликовано в Telegram-канале администрации.Глава области напомнил, что на днях регион с рабочим визитом посетил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "Этот визит для нас очень важен, мы ощущаем, что мы уже вместе с Россией. Появляется уверенность, что в общей большой семье все проблемы будут решаться системно и на все запросы времени мы ответим достойно", - подчеркнул Сальдо.По его словам, в рамках визита Кириенко были получены конкретные ответы и твердое обещание помощи по всем направлениям. "Все решения, принятые в ходе визита, реализуем в максимально сжатые сроки, команде ВГА мною уже поставлены соответствующие задачи", - подчеркнул Сальдо.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220609/referendum-1794135016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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