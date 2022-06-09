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Херсонский глава заявил, что интеграция области в Россию началась - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Херсонский глава заявил, что интеграция области в Россию началась
Херсонский глава заявил, что интеграция области в Россию началась - РИА Новости, 09.06.2022
Херсонский глава заявил, что интеграция области в Россию началась
Интеграция Херсонской области в Россию началась и будет идти интенсивно, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T10:21
2022-06-09T10:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
херсонская область
владимир сальдо
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Интеграция Херсонской области в Россию началась и будет идти интенсивно, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо."Мы уверены, что Россия с нами, а мы с Россией - навсегда. Интеграция началась и будет идти интенсивно", - сказал Сальдо. Его заявление опубликовано в Telegram-канале администрации.Глава области напомнил, что на днях регион с рабочим визитом посетил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "Этот визит для нас очень важен, мы ощущаем, что мы уже вместе с Россией. Появляется уверенность, что в общей большой семье все проблемы будут решаться системно и на все запросы времени мы ответим достойно", - подчеркнул Сальдо.По его словам, в рамках визита Кириенко были получены конкретные ответы и твердое обещание помощи по всем направлениям. "Все решения, принятые в ходе визита, реализуем в максимально сжатые сроки, команде ВГА мною уже поставлены соответствующие задачи", - подчеркнул Сальдо.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220609/referendum-1794135016.html
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в мире, украина, россия, херсонская область , владимир сальдо, ситуация в днр и лнр
10:21 09.06.2022 (обновлено: 10:22 09.06.2022)
 
Херсонский глава заявил, что интеграция области в Россию началась

Глава Херсонской ВГА Сальдо: интеграция в Россию началась и будет идти интенсивно

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПамятник А.В.Суворову в Херсоне
Памятник А.В.Суворову в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Интеграция Херсонской области в Россию началась и будет идти интенсивно, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо.
"Мы уверены, что Россия с нами, а мы с Россией - навсегда. Интеграция началась и будет идти интенсивно", - сказал Сальдо. Его заявление опубликовано в Telegram-канале администрации.
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
03:18
В Херсонской области рассказали о референдуме по присоединению к России
Глава области напомнил, что на днях регион с рабочим визитом посетил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "Этот визит для нас очень важен, мы ощущаем, что мы уже вместе с Россией. Появляется уверенность, что в общей большой семье все проблемы будут решаться системно и на все запросы времени мы ответим достойно", - подчеркнул Сальдо.
По его словам, в рамках визита Кириенко были получены конкретные ответы и твердое обещание помощи по всем направлениям. "Все решения, принятые в ходе визита, реализуем в максимально сжатые сроки, команде ВГА мною уже поставлены соответствующие задачи", - подчеркнул Сальдо.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияХерсонская областьВладимир СальдоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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