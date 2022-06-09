10:21 09.06.2022 (обновлено: 10:22 09.06.2022)
Херсонский глава заявил, что интеграция области в Россию началась
Глава Херсонской ВГА Сальдо: интеграция в Россию началась и будет идти интенсивно
Памятник А.В.Суворову в Херсоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Интеграция Херсонской области в Россию началась и будет идти интенсивно, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо.
"Мы уверены, что Россия с нами, а мы с Россией - навсегда. Интеграция началась и будет идти интенсивно", - сказал Сальдо. Его заявление опубликовано в Telegram-канале администрации.
Глава области напомнил, что на днях регион с рабочим визитом посетил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "Этот визит для нас очень важен, мы ощущаем, что мы уже вместе с Россией. Появляется уверенность, что в общей большой семье все проблемы будут решаться системно и на все запросы времени мы ответим достойно", - подчеркнул Сальдо.
По его словам, в рамках визита Кириенко были получены конкретные ответы и твердое обещание помощи по всем направлениям. "Все решения, принятые в ходе визита, реализуем в максимально сжатые сроки, команде ВГА мною уже поставлены соответствующие задачи", - подчеркнул Сальдо.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.