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МИД заявил о 22 хакерских группировках, ведущих кибератаки на Россию - РИА Новости, 09.06.2022
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МИД заявил о 22 хакерских группировках, ведущих кибератаки на Россию
МИД заявил о 22 хакерских группировках, ведущих кибератаки на Россию - РИА Новости, 09.06.2022
МИД заявил о 22 хакерских группировках, ведущих кибератаки на Россию
В кибератаках против России задействованы 22 хакерские группировки, в том числе из США, Украины, Грузии, заявили в четверг в российском МИД. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:41
2022-06-09T17:21
в мире
россия
сша
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
технологии
грузия
rutube
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В кибератаках против России задействованы 22 хакерские группировки, в том числе из США, Украины, Грузии, заявили в четверг в российском МИД."Всего в противоправных операциях против России задействованы 22 хакерские группировки, наиболее активные – IT-army of Ukraine (Украина), GhostClan (США), GNG (Грузия), Squad303 (Польша)", - заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских."По состоянию на май 2022 года в скоординированных DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры нашей страны, в том числе видеохостинг Rutube, на регулярной основе принимали участие свыше 65 тысяч "диванных хакеров" из США, Турции, Грузии, стран ЕС", - отметил Крутских.
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россия
сша
украина
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в мире, россия, сша, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), технологии, грузия, rutube, евросоюз, андрей крутских
16:41 09.06.2022 (обновлено: 17:21 09.06.2022)
 
МИД заявил о 22 хакерских группировках, ведущих кибератаки на Россию

МИД: кибератаки на Россию ведут 22 хакерские группировки, в том числе из США и с Украины

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В кибератаках против России задействованы 22 хакерские группировки, в том числе из США, Украины, Грузии, заявили в четверг в российском МИД.
"Всего в противоправных операциях против России задействованы 22 хакерские группировки, наиболее активные – IT-army of Ukraine (Украина), GhostClan (США), GNG (Грузия), Squad303 (Польша)", - заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских.
"По состоянию на май 2022 года в скоординированных DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры нашей страны, в том числе видеохостинг Rutube, на регулярной основе принимали участие свыше 65 тысяч "диванных хакеров" из США, Турции, Грузии, стран ЕС", - отметил Крутских.
Сотрудник во время кибератаки - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 15:32
В МИД России пообещали дать отпор кибератакам со стороны США
 
В миреРоссияСШАУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ТехнологииГрузияRutubeЕвросоюзАндрей Крутских
 
 
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