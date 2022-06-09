https://ria.ru/20220609/khakery-1794331007.html
МИД заявил о 22 хакерских группировках, ведущих кибератаки на Россию
МИД заявил о 22 хакерских группировках, ведущих кибератаки на Россию - РИА Новости, 09.06.2022
МИД заявил о 22 хакерских группировках, ведущих кибератаки на Россию
В кибератаках против России задействованы 22 хакерские группировки, в том числе из США, Украины, Грузии, заявили в четверг в российском МИД. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:41
2022-06-09T16:41
2022-06-09T17:21
в мире
россия
сша
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
технологии
грузия
rutube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_33b39a688e05194ac2862115f98fd058.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В кибератаках против России задействованы 22 хакерские группировки, в том числе из США, Украины, Грузии, заявили в четверг в российском МИД."Всего в противоправных операциях против России задействованы 22 хакерские группировки, наиболее активные – IT-army of Ukraine (Украина), GhostClan (США), GNG (Грузия), Squad303 (Польша)", - заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских."По состоянию на май 2022 года в скоординированных DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры нашей страны, в том числе видеохостинг Rutube, на регулярной основе принимали участие свыше 65 тысяч "диванных хакеров" из США, Турции, Грузии, стран ЕС", - отметил Крутских.
https://ria.ru/20220606/kiberataki-1793501230.html
россия
сша
украина
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_da81d6bcc477d97346210965429666f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), технологии, грузия, rutube, евросоюз, андрей крутских
16:41 09.06.2022 (обновлено: 17:21 09.06.2022)
МИД заявил о 22 хакерских группировках, ведущих кибератаки на Россию
МИД: кибератаки на Россию ведут 22 хакерские группировки, в том числе из США и с Украины