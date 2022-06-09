https://ria.ru/20220609/khakery-1794331007.html

МИД заявил о 22 хакерских группировках, ведущих кибератаки на Россию

МИД заявил о 22 хакерских группировках, ведущих кибератаки на Россию - РИА Новости, 09.06.2022

МИД заявил о 22 хакерских группировках, ведущих кибератаки на Россию

В кибератаках против России задействованы 22 хакерские группировки, в том числе из США, Украины, Грузии, заявили в четверг в российском МИД. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T16:41

2022-06-09T16:41

2022-06-09T17:21

в мире

россия

сша

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

технологии

грузия

rutube

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В кибератаках против России задействованы 22 хакерские группировки, в том числе из США, Украины, Грузии, заявили в четверг в российском МИД."Всего в противоправных операциях против России задействованы 22 хакерские группировки, наиболее активные – IT-army of Ukraine (Украина), GhostClan (США), GNG (Грузия), Squad303 (Польша)", - заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских."По состоянию на май 2022 года в скоординированных DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры нашей страны, в том числе видеохостинг Rutube, на регулярной основе принимали участие свыше 65 тысяч "диванных хакеров" из США, Турции, Грузии, стран ЕС", - отметил Крутских.

https://ria.ru/20220606/kiberataki-1793501230.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, россия, сша, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), технологии, грузия, rutube, евросоюз, андрей крутских