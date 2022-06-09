https://ria.ru/20220609/gaz-1794268433.html
Европа запасает газ из-за рисков санкций против России, заявила эксперт
Европа запасает газ из-за рисков санкций против России, заявила эксперт - РИА Новости, 09.06.2022
Европа запасает газ из-за рисков санкций против России, заявила эксперт
Европейские компании ускоренно заполняют подземные газохранилища из-за рисков принятия в отношении России новых санкций, которые могут коснуться поставок... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T14:34
2022-06-09T14:34
2022-06-09T14:34
природный газ
экономика
европа
санкции в отношении россии
в мире
санкции
газпром
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Европейские компании ускоренно заполняют подземные газохранилища из-за рисков принятия в отношении России новых санкций, которые могут коснуться поставок голубого топлива, поделилась мнением с РИА Новости директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.Аналитик уверена, что в условиях нормального функционирования рынка на темпы закачки влияют цены на газ, однако текущая ситуация далека от нормальной."Европейская комиссия… трудится над санкционными пакетами, поэтому компании, оценивая риски попадания туда газа, а также с поправкой на фактор военных действий и требования по уровню запасов в ПХГ, запасают газ в ускоренном режиме, невзирая на (высокие - ред.) цены", - отмечает Белова.Компании продолжают готовиться к зиме и закачивать газ в хранилища. Данные Gas Infrastructure Europe (GIE) свидетельствуют, что средний уровень заполненности "подземок" утром 8 июня превысил 50%.Так, Европа за три месяца восполнила запасы почти на 26 миллиардов кубометров. Сейчас общий объем газа в подземных хранилищах превысил 53 миллиарда кубометров. Для достижения целевого уровня в 80% Европе до начала отопительного сезона - примерно к 1 ноября - предстоит закачать еще около 30 миллиардов кубометров.Темпы закачки в целом не снизились после серии отказов европейских компаний от оплаты за российский газ по новой схеме. "Газпром" в последние дни мая остановил поставки Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а 1 июня - Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.
https://ria.ru/20220609/gaz-1794244298.html
https://ria.ru/20220608/gaz-1794059681.html
https://ria.ru/20220608/chekhiya-1794063459.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природный газ, экономика, европа, санкции в отношении россии, в мире, санкции, газпром
Европа запасает газ из-за рисков санкций против России, заявила эксперт
Эксперт Белова: компании в Европе запасают газ из-за рисков новых санкций против России
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Европейские компании ускоренно заполняют подземные газохранилища из-за рисков принятия в отношении России новых санкций, которые могут коснуться поставок голубого топлива, поделилась мнением с РИА Новости директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.
Аналитик уверена, что в условиях нормального функционирования рынка на темпы закачки влияют цены на газ, однако текущая ситуация далека от нормальной.
"Европейская комиссия… трудится над санкционными пакетами, поэтому компании, оценивая риски попадания туда газа, а также с поправкой на фактор военных действий и требования по уровню запасов в ПХГ, запасают газ в ускоренном режиме, невзирая на (высокие - ред.) цены", - отмечает Белова.
Компании продолжают готовиться к зиме и закачивать газ в хранилища. Данные Gas Infrastructure Europe (GIE) свидетельствуют, что средний уровень заполненности "подземок" утром 8 июня превысил 50%.
Так, Европа
за три месяца восполнила запасы почти на 26 миллиардов кубометров. Сейчас общий объем газа в подземных хранилищах превысил 53 миллиарда кубометров. Для достижения целевого уровня в 80% Европе до начала отопительного сезона - примерно к 1 ноября - предстоит закачать еще около 30 миллиардов кубометров.
Темпы закачки в целом не снизились после серии отказов европейских компаний от оплаты за российский газ по новой схеме. "Газпром
" в последние дни мая остановил поставки Gasum
в Финляндию
и GasTerra в Нидерланды
, а 1 июня - Shell Energy Europe в Германию
и Orsted в Данию
.