https://ria.ru/20220609/gaz-1794268433.html

Европа запасает газ из-за рисков санкций против России, заявила эксперт

Европа запасает газ из-за рисков санкций против России, заявила эксперт - РИА Новости, 09.06.2022

Европа запасает газ из-за рисков санкций против России, заявила эксперт

Европейские компании ускоренно заполняют подземные газохранилища из-за рисков принятия в отношении России новых санкций, которые могут коснуться поставок... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T14:34

2022-06-09T14:34

2022-06-09T14:34

природный газ

экономика

европа

санкции в отношении россии

в мире

санкции

газпром

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Европейские компании ускоренно заполняют подземные газохранилища из-за рисков принятия в отношении России новых санкций, которые могут коснуться поставок голубого топлива, поделилась мнением с РИА Новости директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.Аналитик уверена, что в условиях нормального функционирования рынка на темпы закачки влияют цены на газ, однако текущая ситуация далека от нормальной."Европейская комиссия… трудится над санкционными пакетами, поэтому компании, оценивая риски попадания туда газа, а также с поправкой на фактор военных действий и требования по уровню запасов в ПХГ, запасают газ в ускоренном режиме, невзирая на (высокие - ред.) цены", - отмечает Белова.Компании продолжают готовиться к зиме и закачивать газ в хранилища. Данные Gas Infrastructure Europe (GIE) свидетельствуют, что средний уровень заполненности "подземок" утром 8 июня превысил 50%.Так, Европа за три месяца восполнила запасы почти на 26 миллиардов кубометров. Сейчас общий объем газа в подземных хранилищах превысил 53 миллиарда кубометров. Для достижения целевого уровня в 80% Европе до начала отопительного сезона - примерно к 1 ноября - предстоит закачать еще около 30 миллиардов кубометров.Темпы закачки в целом не снизились после серии отказов европейских компаний от оплаты за российский газ по новой схеме. "Газпром" в последние дни мая остановил поставки Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а 1 июня - Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.

https://ria.ru/20220609/gaz-1794244298.html

https://ria.ru/20220608/gaz-1794059681.html

https://ria.ru/20220608/chekhiya-1794063459.html

европа

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, экономика, европа, санкции в отношении россии, в мире, санкции, газпром