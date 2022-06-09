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Европа заполнила газохранилища более чем наполовину, свидетельствует GIE - РИА Новости, 09.06.2022
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Европа заполнила газохранилища более чем наполовину, свидетельствует GIE
Европа заполнила газохранилища более чем наполовину, свидетельствует GIE - РИА Новости, 09.06.2022
Европа заполнила газохранилища более чем наполовину, свидетельствует GIE
Европейские компании продолжают готовиться к зиме и закачивать газ в подземные хранилища, их средний уровень превысил 50%, свидетельствуют данные Gas... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T07:44
2022-06-09T07:44
европа
газпром
в мире
природный газ
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Европейские компании продолжают готовиться к зиме и закачивать газ в подземные хранилища, их средний уровень превысил 50%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).Заполненность европейских газохранилищ, по данным на утро 8 июня, составляет 50,24% (рост за день почти на 0,4 процентного пункта). Общий объем газа в них достиг примерно 53,3 миллиарда кубометров.Закачка газа в хранилища в этом году началась 19 марта (однако в конце марта - начале апреля европейские компании ненадолго возвращались к забору из-за холодной погоды). Тогда уровень заполненности ПХГ составлял 25,5% - 27,4 миллиарда кубометров.Отметка в 30% средней заполненности была преодолена 20 апреля (около 32,2 миллиарда кубометров), а в 40% - 15 мая (примерно 42,7 миллиарда кубометров).Темпы закачки в целом не снизились после серии отказов европейских компаний от оплаты за российский газ по новой схеме. "Газпром" в последние дни мая остановил поставки Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а 1 июня - Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.Европа нацелена заполнить свои хранилища к 1 ноября как минимум на 80%.
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европа, газпром, в мире, природный газ
07:44 09.06.2022
 
Европа заполнила газохранилища более чем наполовину, свидетельствует GIE

Gas Infrastructure Europe: Европа заполнила газохранилища более чем наполовину

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Европейские компании продолжают готовиться к зиме и закачивать газ в подземные хранилища, их средний уровень превысил 50%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
Заполненность европейских газохранилищ, по данным на утро 8 июня, составляет 50,24% (рост за день почти на 0,4 процентного пункта). Общий объем газа в них достиг примерно 53,3 миллиарда кубометров.
Закачка газа в хранилища в этом году началась 19 марта (однако в конце марта - начале апреля европейские компании ненадолго возвращались к забору из-за холодной погоды). Тогда уровень заполненности ПХГ составлял 25,5% - 27,4 миллиарда кубометров.
Отметка в 30% средней заполненности была преодолена 20 апреля (около 32,2 миллиарда кубометров), а в 40% - 15 мая (примерно 42,7 миллиарда кубометров).
Темпы закачки в целом не снизились после серии отказов европейских компаний от оплаты за российский газ по новой схеме. "Газпром" в последние дни мая остановил поставки Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а 1 июня - Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.
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