https://ria.ru/20220609/gaz-1794143000.html
Европа заполнила газохранилища более чем наполовину, свидетельствует GIE
Европа заполнила газохранилища более чем наполовину, свидетельствует GIE - РИА Новости, 09.06.2022
Европа заполнила газохранилища более чем наполовину, свидетельствует GIE
Европейские компании продолжают готовиться к зиме и закачивать газ в подземные хранилища, их средний уровень превысил 50%, свидетельствуют данные Gas... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T07:44
2022-06-09T07:44
2022-06-09T07:44
европа
газпром
в мире
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1773001543_0:0:2948:1658_1920x0_80_0_0_456000beb71803789311fc909968ee1c.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Европейские компании продолжают готовиться к зиме и закачивать газ в подземные хранилища, их средний уровень превысил 50%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).Заполненность европейских газохранилищ, по данным на утро 8 июня, составляет 50,24% (рост за день почти на 0,4 процентного пункта). Общий объем газа в них достиг примерно 53,3 миллиарда кубометров.Закачка газа в хранилища в этом году началась 19 марта (однако в конце марта - начале апреля европейские компании ненадолго возвращались к забору из-за холодной погоды). Тогда уровень заполненности ПХГ составлял 25,5% - 27,4 миллиарда кубометров.Отметка в 30% средней заполненности была преодолена 20 апреля (около 32,2 миллиарда кубометров), а в 40% - 15 мая (примерно 42,7 миллиарда кубометров).Темпы закачки в целом не снизились после серии отказов европейских компаний от оплаты за российский газ по новой схеме. "Газпром" в последние дни мая остановил поставки Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а 1 июня - Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.Европа нацелена заполнить свои хранилища к 1 ноября как минимум на 80%.
https://ria.ru/20220608/gaz-1794059681.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1773001382_0:0:2948:2211_1920x0_80_0_0_46ff3ac9074949b3f0fad6129ca85286.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, газпром, в мире, природный газ
Европа заполнила газохранилища более чем наполовину, свидетельствует GIE
Gas Infrastructure Europe: Европа заполнила газохранилища более чем наполовину
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Европейские компании продолжают готовиться к зиме и закачивать газ в подземные хранилища, их средний уровень превысил 50%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
Заполненность европейских газохранилищ, по данным на утро 8 июня, составляет 50,24% (рост за день почти на 0,4 процентного пункта). Общий объем газа в них достиг примерно 53,3 миллиарда кубометров.
Закачка газа в хранилища в этом году началась 19 марта (однако в конце марта - начале апреля европейские компании ненадолго возвращались к забору из-за холодной погоды). Тогда уровень заполненности ПХГ составлял 25,5% - 27,4 миллиарда кубометров.
Отметка в 30% средней заполненности была преодолена 20 апреля (около 32,2 миллиарда кубометров), а в 40% - 15 мая (примерно 42,7 миллиарда кубометров).
Темпы закачки в целом не снизились после серии отказов европейских компаний от оплаты за российский газ по новой схеме. "Газпром
" в последние дни мая остановил поставки Gasum
в Финляндию
и GasTerra в Нидерланды
, а 1 июня - Shell Energy Europe в Германию
и Orsted в Данию
.
Европа
нацелена заполнить свои хранилища к 1 ноября как минимум на 80%.