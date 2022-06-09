В Киеве считают, что Фридман хочет обойти санкции через гражданство Украины
Глава НАПК Украины Новиков: Фридман хочет обойти санкции через гражданство Украины
Михаил Фридман. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава украинского Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил, что российский предприниматель Михаил Фридман хочет получить украинское гражданство для обхода санкций.
"Насколько мне известно, Михаил Фридман консультируется с украинскими властями по поводу того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы на Украину", - сказал Новиков в интервью украинскому изданию Forbes.
Новиков заявил, что если крупные российские бизнесмены хотят сохранить хоть что-нибудь из своих активов, у них нет другого выхода, кроме как "публично осудить" спецоперацию и российские власти.
Ранее Фридман, в отношении которого были ранее введены санкции, заявил испанской газете País, что ему не хватает денег на то, чтобы даже сходить в ресторан. Он призвал западные страны при введении санкций быть "умнее", потому что "наказывать русских только за факт быть русским усиливает конфронтацию и количество сторонников антизападной политики в России".
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.