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В Киеве считают, что Фридман хочет обойти санкции через гражданство Украины - РИА Новости, 09.06.2022
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В Киеве считают, что Фридман хочет обойти санкции через гражданство Украины
В Киеве считают, что Фридман хочет обойти санкции через гражданство Украины - РИА Новости, 09.06.2022
В Киеве считают, что Фридман хочет обойти санкции через гражданство Украины
Глава украинского Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил, что российский предприниматель Михаил Фридман хочет получить... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T23:14
2022-06-09T23:14
михаил фридман
россия
украина
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава украинского Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил, что российский предприниматель Михаил Фридман хочет получить украинское гражданство для обхода санкций."Насколько мне известно, Михаил Фридман консультируется с украинскими властями по поводу того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы на Украину", - сказал Новиков в интервью украинскому изданию Forbes.Новиков заявил, что если крупные российские бизнесмены хотят сохранить хоть что-нибудь из своих активов, у них нет другого выхода, кроме как "публично осудить" спецоперацию и российские власти.Ранее Фридман, в отношении которого были ранее введены санкции, заявил испанской газете País, что ему не хватает денег на то, чтобы даже сходить в ресторан. Он призвал западные страны при введении санкций быть "умнее", потому что "наказывать русских только за факт быть русским усиливает конфронтацию и количество сторонников антизападной политики в России".Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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михаил фридман, россия, украина, сша, национальное агентство украины по вопросам предотвращения коррупции (напк)
23:14 09.06.2022
 
В Киеве считают, что Фридман хочет обойти санкции через гражданство Украины

Глава НАПК Украины Новиков: Фридман хочет обойти санкции через гражданство Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМихаил Фридман
Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Михаил Фридман. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава украинского Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил, что российский предприниматель Михаил Фридман хочет получить украинское гражданство для обхода санкций.
"Насколько мне известно, Михаил Фридман консультируется с украинскими властями по поводу того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы на Украину", - сказал Новиков в интервью украинскому изданию Forbes.
Новиков заявил, что если крупные российские бизнесмены хотят сохранить хоть что-нибудь из своих активов, у них нет другого выхода, кроме как "публично осудить" спецоперацию и российские власти.
Ранее Фридман, в отношении которого были ранее введены санкции, заявил испанской газете País, что ему не хватает денег на то, чтобы даже сходить в ресторан. Он призвал западные страны при введении санкций быть "умнее", потому что "наказывать русских только за факт быть русским усиливает конфронтацию и количество сторонников антизападной политики в России".
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Михаил ФридманРоссияУкраинаСШАНациональное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)
 
 
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