14:11 09.06.2022 (обновлено: 14:32 09.06.2022)
Саммит ЕС призвали предоставить статус кандидата Украине и Молдавии
Лидеры фракций ЕП призвали саммит ЕС предоставить статус кандидата Украине и Молдавии
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Лидеры фракций Европейского парламента (ЕП) призвали участников саммита ЕС 23-24 июня предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдавии, а также работать над таким статусом для Грузии, говорится в распространенном заявлении ЕП.
"Мы, лидеры политических групп Европарламента, обращаемся к главам государств и правительств, встречающихся 23-24 июня… Мы решительно призываем вас предоставить статус кандидата в члены ЕС Украине и Республике Молдова в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском союзе… и работать над предоставлением такого статуса Грузии", - говорится в заявлении.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время ЕК оценивает ответы Украины и, как ожидается, представит свои рекомендации по возможности предоставления Украине статуса кандидата главам ЕС в ходе саммита 23-24 июня.
Президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Грузинские власти изначально планировали подать заявку на членство в ЕС в 2024 году, однако Тбилиси решил ускорить процесс. Премьер Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС также 3 марта.
Ожидается, что Еврокомиссия 17 июня выработает свою позицию по заявкам на членство в ЕС. Затем мнение Еврокомиссии будет представлено лидерам ЕС на саммите.