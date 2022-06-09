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Саммит ЕС призвали предоставить статус кандидата Украине и Молдавии - РИА Новости, 09.06.2022
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Саммит ЕС призвали предоставить статус кандидата Украине и Молдавии
Саммит ЕС призвали предоставить статус кандидата Украине и Молдавии - РИА Новости, 09.06.2022
Саммит ЕС призвали предоставить статус кандидата Украине и Молдавии
Лидеры фракций Европейского парламента (ЕП) призвали участников саммита ЕС 23-24 июня предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдавии, а также работать... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T14:11
2022-06-09T14:32
в мире
украина
молдавия
грузия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Лидеры фракций Европейского парламента (ЕП) призвали участников саммита ЕС 23-24 июня предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдавии, а также работать над таким статусом для Грузии, говорится в распространенном заявлении ЕП."Мы, лидеры политических групп Европарламента, обращаемся к главам государств и правительств, встречающихся 23-24 июня… Мы решительно призываем вас предоставить статус кандидата в члены ЕС Украине и Республике Молдова в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском союзе… и работать над предоставлением такого статуса Грузии", - говорится в заявлении.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время ЕК оценивает ответы Украины и, как ожидается, представит свои рекомендации по возможности предоставления Украине статуса кандидата главам ЕС в ходе саммита 23-24 июня.Президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Грузинские власти изначально планировали подать заявку на членство в ЕС в 2024 году, однако Тбилиси решил ускорить процесс. Премьер Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС также 3 марта.Ожидается, что Еврокомиссия 17 июня выработает свою позицию по заявкам на членство в ЕС. Затем мнение Еврокомиссии будет представлено лидерам ЕС на саммите.
https://ria.ru/20220608/oruzhie-1794124893.html
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в мире, украина, молдавия, грузия, евросоюз
14:11 09.06.2022 (обновлено: 14:32 09.06.2022)
 
Саммит ЕС призвали предоставить статус кандидата Украине и Молдавии

Лидеры фракций ЕП призвали саммит ЕС предоставить статус кандидата Украине и Молдавии

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Лидеры фракций Европейского парламента (ЕП) призвали участников саммита ЕС 23-24 июня предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдавии, а также работать над таким статусом для Грузии, говорится в распространенном заявлении ЕП.
"Мы, лидеры политических групп Европарламента, обращаемся к главам государств и правительств, встречающихся 23-24 июня… Мы решительно призываем вас предоставить статус кандидата в члены ЕС Украине и Республике Молдова в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском союзе… и работать над предоставлением такого статуса Грузии", - говорится в заявлении.
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Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время ЕК оценивает ответы Украины и, как ожидается, представит свои рекомендации по возможности предоставления Украине статуса кандидата главам ЕС в ходе саммита 23-24 июня.
Президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Грузинские власти изначально планировали подать заявку на членство в ЕС в 2024 году, однако Тбилиси решил ускорить процесс. Премьер Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС также 3 марта.
Ожидается, что Еврокомиссия 17 июня выработает свою позицию по заявкам на членство в ЕС. Затем мнение Еврокомиссии будет представлено лидерам ЕС на саммите.
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