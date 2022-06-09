23:47 09.06.2022 (обновлено: 04:48 10.06.2022)
СМИ: Нидерланды и Дания выступают против статуса кандидата в ЕС для Украины
Bloomberg: Дания и Нидерланды выступили против наделения Украины статусом кандидата в ЕС
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Нидерланды и Дания выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники и дипломатические документы.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время ЕК оценивает ответы Украины, как ожидается, она представит свои рекомендации по возможности предоставления Украине статуса кандидата главам ЕС в ходе саммита 23-24 июня.
О позиции Нидерландов, выступающих против заявки Киева, агентство сообщает со ссылкой на источники. Кроме того, Блумберг ссылается на депешу датских дипломатов, в которой говорится, что Украина недостаточно выполняет критерии, связанные со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств. В документе отмечается, что Киеву необходимо "фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу", чтобы добиться прогресса во всех этих областях.
Германия в качестве компромисса предлагает вариант предоставления Украине условного статуса кандидата, сообщает Блумберг.
Ранее предоставление Украине статуса кандидата поддержали депутаты Европейского парламента.