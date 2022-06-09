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СМИ: Нидерланды и Дания выступают против статуса кандидата в ЕС для Украины - РИА Новости, 10.06.2022
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СМИ: Нидерланды и Дания выступают против статуса кандидата в ЕС для Украины
СМИ: Нидерланды и Дания выступают против статуса кандидата в ЕС для Украины - РИА Новости, 10.06.2022
СМИ: Нидерланды и Дания выступают против статуса кандидата в ЕС для Украины
Нидерланды и Дания выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-09T23:47
2022-06-10T04:48
в мире
украина
евросоюз
еврокомиссия
киев
нидерланды
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Нидерланды и Дания выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники и дипломатические документы.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время ЕК оценивает ответы Украины, как ожидается, она представит свои рекомендации по возможности предоставления Украине статуса кандидата главам ЕС в ходе саммита 23-24 июня.О позиции Нидерландов, выступающих против заявки Киева, агентство сообщает со ссылкой на источники. Кроме того, Блумберг ссылается на депешу датских дипломатов, в которой говорится, что Украина недостаточно выполняет критерии, связанные со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств. В документе отмечается, что Киеву необходимо "фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу", чтобы добиться прогресса во всех этих областях.Германия в качестве компромисса предлагает вариант предоставления Украине условного статуса кандидата, сообщает Блумберг.Ранее предоставление Украине статуса кандидата поддержали депутаты Европейского парламента.
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в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, киев, нидерланды, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, дания
23:47 09.06.2022 (обновлено: 04:48 10.06.2022)
 
СМИ: Нидерланды и Дания выступают против статуса кандидата в ЕС для Украины

Bloomberg: Дания и Нидерланды выступили против наделения Украины статусом кандидата в ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Нидерланды и Дания выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники и дипломатические документы.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время ЕК оценивает ответы Украины, как ожидается, она представит свои рекомендации по возможности предоставления Украине статуса кандидата главам ЕС в ходе саммита 23-24 июня.
О позиции Нидерландов, выступающих против заявки Киева, агентство сообщает со ссылкой на источники. Кроме того, Блумберг ссылается на депешу датских дипломатов, в которой говорится, что Украина недостаточно выполняет критерии, связанные со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств. В документе отмечается, что Киеву необходимо "фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу", чтобы добиться прогресса во всех этих областях.
Германия в качестве компромисса предлагает вариант предоставления Украине условного статуса кандидата, сообщает Блумберг.
Ранее предоставление Украине статуса кандидата поддержали депутаты Европейского парламента.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
Вчера, 20:45
У Молдавии нет плана по вступлению в ЕС, заявил бывший президент страны
 
В миреУкраинаЕвросоюзЕврокомиссияКиевНидерландыВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенДания
 
 
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