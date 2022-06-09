https://ria.ru/20220609/es-1794435096.html

СМИ: Нидерланды и Дания выступают против статуса кандидата в ЕС для Украины

СМИ: Нидерланды и Дания выступают против статуса кандидата в ЕС для Украины - РИА Новости, 10.06.2022

СМИ: Нидерланды и Дания выступают против статуса кандидата в ЕС для Украины

Нидерланды и Дания выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-09T23:47

2022-06-09T23:47

2022-06-10T04:48

в мире

украина

евросоюз

еврокомиссия

киев

нидерланды

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Нидерланды и Дания выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники и дипломатические документы.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время ЕК оценивает ответы Украины, как ожидается, она представит свои рекомендации по возможности предоставления Украине статуса кандидата главам ЕС в ходе саммита 23-24 июня.О позиции Нидерландов, выступающих против заявки Киева, агентство сообщает со ссылкой на источники. Кроме того, Блумберг ссылается на депешу датских дипломатов, в которой говорится, что Украина недостаточно выполняет критерии, связанные со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств. В документе отмечается, что Киеву необходимо "фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу", чтобы добиться прогресса во всех этих областях.Германия в качестве компромисса предлагает вариант предоставления Украине условного статуса кандидата, сообщает Блумберг.Ранее предоставление Украине статуса кандидата поддержали депутаты Европейского парламента.

https://ria.ru/20220609/moldaviya-1794409396.html

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в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, киев, нидерланды, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, дания