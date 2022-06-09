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Еврокомиссия рекомендует выдать Украине статус кандидата в ЕС, сообщили СМИ

Еврокомиссия рекомендует выдать Украине статус кандидата в ЕС, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.06.2022

Еврокомиссия рекомендует выдать Украине статус кандидата в ЕС, сообщили СМИ

Еврокомиссия, как ожидается, на следующей неделе рекомендует выдать Украине статус кандидата на членство в ЕС, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T22:48

2022-06-09T22:48

2022-06-09T22:48

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украина

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киев

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Еврокомиссия, как ожидается, на следующей неделе рекомендует выдать Украине статус кандидата на членство в ЕС, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время ЕК оценивает ответы Украины и, как сообщалось ранее, ожидается, что она представит свои рекомендации по возможности предоставления Украине статуса кандидата главам ЕС в ходе саммита 23-24 июня."Исполнительный орган ЕС, как ожидается, рекомендует на следующей неделе предоставить Украине статус кандидата", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что рекомендации ЕК, которые еще должны обсуждаться и быть согласованы коллегией еврокомиссаров, будут сопровождаться условиями, связанными с верховенством права и антикоррупционным законодательством. При этом до официального предоставления Украине такого статуса рекомендация ЕК должна быть одобрена странами-членами ЕС.Ранее предоставление Украине статуса кандидата поддержали депутаты Европейского парламента.

https://ria.ru/20220608/krizis-1793951453.html

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в мире, украина, еврокомиссия, евросоюз, киев, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский