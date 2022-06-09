Еврокомиссия рекомендует выдать Украине статус кандидата в ЕС, сообщили СМИ
Bloomberg: Еврокомиссия рекомендует дать Украине статус кандидата в ЕС на следующей неделе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Еврокомиссия, как ожидается, на следующей неделе рекомендует выдать Украине статус кандидата на членство в ЕС, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время ЕК оценивает ответы Украины и, как сообщалось ранее, ожидается, что она представит свои рекомендации по возможности предоставления Украине статуса кандидата главам ЕС в ходе саммита 23-24 июня.
"Исполнительный орган ЕС, как ожидается, рекомендует на следующей неделе предоставить Украине статус кандидата", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что рекомендации ЕК, которые еще должны обсуждаться и быть согласованы коллегией еврокомиссаров, будут сопровождаться условиями, связанными с верховенством права и антикоррупционным законодательством. При этом до официального предоставления Украине такого статуса рекомендация ЕК должна быть одобрена странами-членами ЕС.
Ранее предоставление Украине статуса кандидата поддержали депутаты Европейского парламента.