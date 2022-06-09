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Еврокомиссия рекомендует выдать Украине статус кандидата в ЕС, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.06.2022
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Еврокомиссия рекомендует выдать Украине статус кандидата в ЕС, сообщили СМИ
Еврокомиссия рекомендует выдать Украине статус кандидата в ЕС, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.06.2022
Еврокомиссия рекомендует выдать Украине статус кандидата в ЕС, сообщили СМИ
Еврокомиссия, как ожидается, на следующей неделе рекомендует выдать Украине статус кандидата на членство в ЕС, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T22:48
2022-06-09T22:48
в мире
украина
еврокомиссия
евросоюз
киев
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Еврокомиссия, как ожидается, на следующей неделе рекомендует выдать Украине статус кандидата на членство в ЕС, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время ЕК оценивает ответы Украины и, как сообщалось ранее, ожидается, что она представит свои рекомендации по возможности предоставления Украине статуса кандидата главам ЕС в ходе саммита 23-24 июня."Исполнительный орган ЕС, как ожидается, рекомендует на следующей неделе предоставить Украине статус кандидата", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что рекомендации ЕК, которые еще должны обсуждаться и быть согласованы коллегией еврокомиссаров, будут сопровождаться условиями, связанными с верховенством права и антикоррупционным законодательством. При этом до официального предоставления Украине такого статуса рекомендация ЕК должна быть одобрена странами-членами ЕС.Ранее предоставление Украине статуса кандидата поддержали депутаты Европейского парламента.
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в мире, украина, еврокомиссия, евросоюз, киев, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский
22:48 09.06.2022
 
Еврокомиссия рекомендует выдать Украине статус кандидата в ЕС, сообщили СМИ

Bloomberg: Еврокомиссия рекомендует дать Украине статус кандидата в ЕС на следующей неделе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Еврокомиссия, как ожидается, на следующей неделе рекомендует выдать Украине статус кандидата на членство в ЕС, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время ЕК оценивает ответы Украины и, как сообщалось ранее, ожидается, что она представит свои рекомендации по возможности предоставления Украине статуса кандидата главам ЕС в ходе саммита 23-24 июня.
"Исполнительный орган ЕС, как ожидается, рекомендует на следующей неделе предоставить Украине статус кандидата", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что рекомендации ЕК, которые еще должны обсуждаться и быть согласованы коллегией еврокомиссаров, будут сопровождаться условиями, связанными с верховенством права и антикоррупционным законодательством. При этом до официального предоставления Украине такого статуса рекомендация ЕК должна быть одобрена странами-членами ЕС.
Ранее предоставление Украине статуса кандидата поддержали депутаты Европейского парламента.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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В миреУкраинаЕврокомиссияЕвросоюзКиевУрсула фон дер ЛяйенВладимир Зеленский
 
 
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