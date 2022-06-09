https://ria.ru/20220609/erdogan-1794324722.html

Эрдоган выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах

Эрдоган выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах - РИА Новости, 09.06.2022

Эрдоган выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T16:23

2022-06-09T16:23

2022-06-09T16:32

реджеп тайип эрдоган

в мире

турция

кемаль кылычдароглу

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АНКАРА, 9 июн - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства.Очередные всеобщие выборы в стране — одновременно президентские и парламентские — состоятся в Турции в июне 2023 года. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа". Ранее лидер турецких националистов Девлет Бахчели сообщил, что Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах. Сам Эрдоган долгое время не комментировал своё выдвижение."Я – кандидат "Альянса народа", выборы будут в июне следующего года. Бай Кемаль (глава основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу), обнародуй свое имя. Давай!" - сказал Эрдоган в ходе выступления в Измире.

https://ria.ru/20220524/turtsiya-1790442306.html

турция

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Кирилл Волков

реджеп тайип эрдоган, в мире, турция, кемаль кылычдароглу