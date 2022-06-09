https://ria.ru/20220609/dzhonson-1794339577.html

Джонсон стал украинским казаком и разозлил англичан

Джонсон стал украинским казаком и разозлил англичан - РИА Новости, 09.06.2022

Джонсон стал украинским казаком и разозлил англичан

Читатели газеты The Telegraph резко отреагировали на посвящение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в украинские казаки. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T17:03

2022-06-09T17:03

2022-06-09T18:03

борис джонсон

украина

чернигов

лондон

великобритания

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Читатели газеты The Telegraph резко отреагировали на посвящение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в украинские казаки.Такое решение приняла казацкая община в Чернигове, соответствующую грамоту скоро отправят в Лондон. Кроме того, Джонсону сменили фамилию — в рядах казаков его будут звать Борисом Чуприной (в переводе с украинского — "чуб, шевелюра").Многие комментаторы сочли это событие комичным, а некоторые — призвали украинцев забрать себе премьера, раз они его так любят."Он многого добился на Украине — и это поистине достойно восхищения. Но это единственное, что одобряют британцы, за него голосовавшие. Боюсь, он все же британский премьер, а не украинский. Поэтому пусть исполняет свои обязанности здесь", — подчеркнула Jane Blaker."Пусть забирают его себе, если хотят", — считает GB Wood."Дорогие украинцы, если вы его так любите, пожалуйста, забирайте его себе — и пусть пасется на ваших пастбищах, сколько хочет", — отметил SineQua Non."Клоунада какая-то", — выразил мнение James Williams."Молодец, Чуприна. Хоть какой-то повод для радости у премьера!" — написал David Dingley."От этих нелепых почестей его эго вымахает еще больше. Он уже как Генрих VIII, разве что пары жен не хватает. А вместо монастырей грабит налогоплательщиков — на пиры и заморские войны", — добавил James Casper."Очень мило с их стороны. Я не поклонница Бориса, но у него есть сильные стороны. Типаж очаровательного жулика. Только в премьеры не годится", — сыронизировала Stephanie Hazeldine."Значит, на Украине Джонсон теперь — герой (он же им миллионы фунтов стерлингов подарил), зато в Британии его презирают. Так что весь ваш — забирайте!" — подытожили читатели.Как уточнило украинское издание "Суспiльне" ("Общественное"), опубликовавшее материал, Джонсон — не первый иностранец, которого посвятили в казаки. Ранее их ряды пополнил основатель флота США Джон Пол Джонс под именем Павел Джонс.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://radiosputnik.ria.ru/20220608/kelin-1794090407.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220527/dzhonson-1791135730.html

https://ria.ru/20220606/britaniya-1793550838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

борис джонсон, украина, чернигов, лондон, великобритания