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Восточный полигон железных дорог не справляется с нагрузкой, заявил Трутнев - РИА Новости, 09.06.2022
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Восточный полигон железных дорог не справляется с нагрузкой, заявил Трутнев
Восточный полигон железных дорог не справляется с нагрузкой, заявил Трутнев - РИА Новости, 09.06.2022
Восточный полигон железных дорог не справляется с нагрузкой, заявил Трутнев
Восточный полигон железных дорог не справляется с нагрузкой, так как вся российская экономика развернулась на восток, заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T08:26
2022-06-09T08:35
экономика
россия
юрий трутнев
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. Восточный полигон железных дорог не справляется с нагрузкой, так как вся российская экономика развернулась на восток, заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев."Восточный полигон не справляется с нагрузкой, так как вся Россия развернулась на восток. Надо как можно быстрее расширять провозные возможности БАМа, Транссиба, Северного морского пути", - сообщил он в ходе пленарной дискуссии "Дальний Восток: время перемен и новых возможностей" в рамках Медиасаммита-2022 во Владивостоке.
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экономика, россия, юрий трутнев
08:26 09.06.2022 (обновлено: 08:35 09.06.2022)
 
Восточный полигон железных дорог не справляется с нагрузкой, заявил Трутнев

Вице-премьер Трутнев: восточный полигон железных дорог уже не справляется с нагрузкой

© Фото : «РЖД»РЖД
РЖД - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Фото : «РЖД»
РЖД . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. Восточный полигон железных дорог не справляется с нагрузкой, так как вся российская экономика развернулась на восток, заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев.
"Восточный полигон не справляется с нагрузкой, так как вся Россия развернулась на восток. Надо как можно быстрее расширять провозные возможности БАМа, Транссиба, Северного морского пути", - сообщил он в ходе пленарной дискуссии "Дальний Восток: время перемен и новых возможностей" в рамках Медиасаммита-2022 во Владивостоке.
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