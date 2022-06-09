https://ria.ru/20220609/dorogi-1794145828.html

Восточный полигон железных дорог не справляется с нагрузкой, заявил Трутнев

Восточный полигон железных дорог не справляется с нагрузкой, заявил Трутнев - РИА Новости, 09.06.2022

Восточный полигон железных дорог не справляется с нагрузкой, заявил Трутнев

Восточный полигон железных дорог не справляется с нагрузкой, так как вся российская экономика развернулась на восток, заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T08:26

2022-06-09T08:26

2022-06-09T08:35

экономика

россия

юрий трутнев

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. Восточный полигон железных дорог не справляется с нагрузкой, так как вся российская экономика развернулась на восток, заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев."Восточный полигон не справляется с нагрузкой, так как вся Россия развернулась на восток. Надо как можно быстрее расширять провозные возможности БАМа, Транссиба, Северного морского пути", - сообщил он в ходе пленарной дискуссии "Дальний Восток: время перемен и новых возможностей" в рамках Медиасаммита-2022 во Владивостоке.

https://ria.ru/20220603/sotrudnichestvo-1792917633.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

экономика, россия, юрий трутнев