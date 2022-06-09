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Восточный полигон железных дорог не справляется с нагрузкой, заявил Трутнев
Восточный полигон железных дорог не справляется с нагрузкой, заявил Трутнев - РИА Новости, 09.06.2022
Восточный полигон железных дорог не справляется с нагрузкой, заявил Трутнев
Восточный полигон железных дорог не справляется с нагрузкой, так как вся российская экономика развернулась на восток, заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T08:26
2022-06-09T08:26
2022-06-09T08:35
экономика
россия
юрий трутнев
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. Восточный полигон железных дорог не справляется с нагрузкой, так как вся российская экономика развернулась на восток, заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев."Восточный полигон не справляется с нагрузкой, так как вся Россия развернулась на восток. Надо как можно быстрее расширять провозные возможности БАМа, Транссиба, Северного морского пути", - сообщил он в ходе пленарной дискуссии "Дальний Восток: время перемен и новых возможностей" в рамках Медиасаммита-2022 во Владивостоке.
https://ria.ru/20220603/sotrudnichestvo-1792917633.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, юрий трутнев
08:26 09.06.2022 (обновлено: 08:35 09.06.2022)
Восточный полигон железных дорог не справляется с нагрузкой, заявил Трутнев
Вице-премьер Трутнев: восточный полигон железных дорог уже не справляется с нагрузкой