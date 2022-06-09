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Депп планирует простить Херд судебный долг - РИА Новости, 09.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220609/depp-1794270226.html
Депп планирует простить Херд судебный долг
Депп планирует простить Херд судебный долг - РИА Новости, 09.06.2022
Депп планирует простить Херд судебный долг
Американский актер Джонни Депп планирует простить компенсацию, которую ему должна выплатить, согласно решению суда, бывшая жена Эмбер Херд. Об этом стало... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T14:36
2022-06-09T14:36
шоубиз
джонни депп
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Американский актер Джонни Депп планирует простить компенсацию, которую ему должна выплатить, согласно решению суда, бывшая жена Эмбер Херд. Об этом стало известно Independent.По словам защитников актера, ему было важно восстановить репутацию, а не получить деньги. Однако есть одна оговорка: Депп простит долг, если Херд не будет подавать апелляцию. Ранее суд обязал Херд выплатить Деппу компенсацию в размере десяти миллионов долларов, а также штраф в размере пяти миллионов долларов. Экс-супругу Деппа признали виновной в клевете на актера по делу о защите его чести и достоинства. При этом суд удовлетворил и встречный иск Херд к Деппу о клевете и обязал его заплатить бывшей жене компенсацию в два миллиона долларов.Позже стало известно, что у Херд нет денег на погашение судебного долга.
https://ria.ru/20220601/depp-1792488550.html
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джонни депп, эмбер херд
14:36 09.06.2022
 
Депп планирует простить Херд судебный долг

Джонни Депп планирует простить бывшей жене Эмбер Херд судебный долг

© AP Photo / Evelyn Hockstein, PoolАдвокаты Джонни Деппа празднуют победу после оглашения приговора в окружном суде округа Фэрфакс, штат Вирджиния
Адвокаты Джонни Деппа празднуют победу после оглашения приговора в окружном суде округа Фэрфакс, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Evelyn Hockstein, Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Американский актер Джонни Депп планирует простить компенсацию, которую ему должна выплатить, согласно решению суда, бывшая жена Эмбер Херд. Об этом стало известно Independent.
По словам защитников актера, ему было важно восстановить репутацию, а не получить деньги. Однако есть одна оговорка: Депп простит долг, если Херд не будет подавать апелляцию.
Джонни Депп - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 22:36Шоубиз
Суд присяжных вынес вердикт по делу Джонни Деппа
Ранее суд обязал Херд выплатить Деппу компенсацию в размере десяти миллионов долларов, а также штраф в размере пяти миллионов долларов. Экс-супругу Деппа признали виновной в клевете на актера по делу о защите его чести и достоинства.
При этом суд удовлетворил и встречный иск Херд к Деппу о клевете и обязал его заплатить бывшей жене компенсацию в два миллиона долларов.
Позже стало известно, что у Херд нет денег на погашение судебного долга.
Актер Джонни Депп в зале суда окружного суда округа Фэрфакс, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 13:36Шоубиз
Джонни Депп против Эмбер Херд: как это было
 
ШоубизДжонни ДеппЭмбер Херд
 
 
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