Депп планирует простить Херд судебный долг
Джонни Депп планирует простить бывшей жене Эмбер Херд судебный долг
© AP Photo / Evelyn Hockstein, PoolАдвокаты Джонни Деппа празднуют победу после оглашения приговора в окружном суде округа Фэрфакс, штат Вирджиния
© AP Photo / Evelyn Hockstein, Pool
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Американский актер Джонни Депп планирует простить компенсацию, которую ему должна выплатить, согласно решению суда, бывшая жена Эмбер Херд. Об этом стало известно Independent.
По словам защитников актера, ему было важно восстановить репутацию, а не получить деньги. Однако есть одна оговорка: Депп простит долг, если Херд не будет подавать апелляцию.
Ранее суд обязал Херд выплатить Деппу компенсацию в размере десяти миллионов долларов, а также штраф в размере пяти миллионов долларов. Экс-супругу Деппа признали виновной в клевете на актера по делу о защите его чести и достоинства.
При этом суд удовлетворил и встречный иск Херд к Деппу о клевете и обязал его заплатить бывшей жене компенсацию в два миллиона долларов.
Позже стало известно, что у Херд нет денег на погашение судебного долга.
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