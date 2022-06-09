https://ria.ru/20220609/depp-1794270226.html

Депп планирует простить Херд судебный долг

Депп планирует простить Херд судебный долг - РИА Новости, 09.06.2022

Депп планирует простить Херд судебный долг

Американский актер Джонни Депп планирует простить компенсацию, которую ему должна выплатить, согласно решению суда, бывшая жена Эмбер Херд. Об этом стало... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T14:36

2022-06-09T14:36

2022-06-09T14:36

шоубиз

джонни депп

эмбер херд

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Американский актер Джонни Депп планирует простить компенсацию, которую ему должна выплатить, согласно решению суда, бывшая жена Эмбер Херд. Об этом стало известно Independent.По словам защитников актера, ему было важно восстановить репутацию, а не получить деньги. Однако есть одна оговорка: Депп простит долг, если Херд не будет подавать апелляцию. Ранее суд обязал Херд выплатить Деппу компенсацию в размере десяти миллионов долларов, а также штраф в размере пяти миллионов долларов. Экс-супругу Деппа признали виновной в клевете на актера по делу о защите его чести и достоинства. При этом суд удовлетворил и встречный иск Херд к Деппу о клевете и обязал его заплатить бывшей жене компенсацию в два миллиона долларов.Позже стало известно, что у Херд нет денег на погашение судебного долга.

https://ria.ru/20220601/depp-1792488550.html

https://ria.ru/20220602/depp-1792569388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

джонни депп, эмбер херд