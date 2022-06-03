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Адвокат: Эмбер Херд не в состоянии выплатить Джонни Деппу 10 миллионов - РИА Новости, 03.06.2022
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Шоубиз
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Адвокат: Эмбер Херд не в состоянии выплатить Джонни Деппу 10 миллионов
Адвокат: Эмбер Херд не в состоянии выплатить Джонни Деппу 10 миллионов - РИА Новости, 03.06.2022
Адвокат: Эмбер Херд не в состоянии выплатить Джонни Деппу 10 миллионов
Адвокат Эмбер Херд Элейн Бредеховт заявила, что актриса не в состоянии выплатить 10,35 миллиона долларов Джонни Деппу, передает Today. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:12
2022-06-03T13:12
шоубиз
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джонни депп
эмбер херд
шоу-бизнес
новости культуры
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Адвокат Эмбер Херд Элейн Бредеховт заявила, что актриса не в состоянии выплатить 10,35 миллиона долларов Джонни Деппу, передает Today.Первоначально суд обязал Эмбер выплатить актеру 15 миллионов долларов: компенсацию в размере 10 миллионов, а также штраф в размере пяти миллионов. Последняя сумма в итоге была сокращена до 350 тысяч долларов.Адвокат также затронула тему освещения суда в социальных сетях и медиа. Количество публикаций в защиту Деппа среди поклонников значительно превышало число постов в поддержку Херд. Более того, многие высмеивали актрису, публикуя снимки ее эмоций. Бредеховт считает, что это могло оказать влияние на суд.Бредеховт рассказала о первой реакции Херд на приговор.В свою очередь, Джонни Депп поблагодарил своих поклонников за поддержку.
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знаменитости, джонни депп, эмбер херд, шоу-бизнес, новости культуры
13:12 03.06.2022
 
Адвокат: Эмбер Херд не в состоянии выплатить Джонни Деппу 10 миллионов

Адвокат Эмбер Херд заявила о невозможности актрисы выплатить компенсацию Джонни Деппу

© AP Photo / Elizabeth Frantz/PoolАктриса Эмбер Херд в зале суда округа Фэрфакс
Актриса Эмбер Херд в зале суда округа Фэрфакс - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Elizabeth Frantz/Pool
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Адвокат Эмбер Херд Элейн Бредеховт заявила, что актриса не в состоянии выплатить 10,35 миллиона долларов Джонни Деппу, передает Today.

"Нет, точно нет", – ответила Элейн на вопрос журналистки о возможности Херд выплатить сумму.

Первоначально суд обязал Эмбер выплатить актеру 15 миллионов долларов: компенсацию в размере 10 миллионов, а также штраф в размере пяти миллионов. Последняя сумма в итоге была сокращена до 350 тысяч долларов.
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Адвокат также затронула тему освещения суда в социальных сетях и медиа. Количество публикаций в защиту Деппа среди поклонников значительно превышало число постов в поддержку Херд. Более того, многие высмеивали актрису, публикуя снимки ее эмоций. Бредеховт считает, что это могло оказать влияние на суд.

"Они не могли этого не видеть – они каждый день приходят домой, общаются с членами семьи, которые вовлечены в социальные сети, у нас был десятидневный перерыв… Невозможно представить, что они не знали о том, что происходит в социальных сетях. Это ужасно", – сказала Элейн.

Бредеховт рассказала о первой реакции Херд на приговор.

"Одна из первых фраз, которые она сказала после оглашения приговора: "Я прошу прощения у женщин. Это неудача для всех женщин в суде и за его пределами", – заключила Элейн.

В свою очередь, Джонни Депп поблагодарил своих поклонников за поддержку.
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