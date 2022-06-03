https://ria.ru/20220603/kherd-1792867346.html

Адвокат: Эмбер Херд не в состоянии выплатить Джонни Деппу 10 миллионов

Адвокат: Эмбер Херд не в состоянии выплатить Джонни Деппу 10 миллионов - РИА Новости, 03.06.2022

Адвокат: Эмбер Херд не в состоянии выплатить Джонни Деппу 10 миллионов

Адвокат Эмбер Херд Элейн Бредеховт заявила, что актриса не в состоянии выплатить 10,35 миллиона долларов Джонни Деппу, передает Today. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:12

2022-06-03T13:12

2022-06-03T13:12

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Адвокат Эмбер Херд Элейн Бредеховт заявила, что актриса не в состоянии выплатить 10,35 миллиона долларов Джонни Деппу, передает Today.Первоначально суд обязал Эмбер выплатить актеру 15 миллионов долларов: компенсацию в размере 10 миллионов, а также штраф в размере пяти миллионов. Последняя сумма в итоге была сокращена до 350 тысяч долларов.Адвокат также затронула тему освещения суда в социальных сетях и медиа. Количество публикаций в защиту Деппа среди поклонников значительно превышало число постов в поддержку Херд. Более того, многие высмеивали актрису, публикуя снимки ее эмоций. Бредеховт считает, что это могло оказать влияние на суд.Бредеховт рассказала о первой реакции Херд на приговор.В свою очередь, Джонни Депп поблагодарил своих поклонников за поддержку.

https://ria.ru/20220602/depp-1792569388.html

https://ria.ru/20220602/depp-1792547182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, джонни депп, эмбер херд, шоу-бизнес, новости культуры