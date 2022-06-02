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Депп сделал заявление после победы в суде - РИА Новости, 02.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220602/depp-1792547182.html
Депп сделал заявление после победы в суде
Депп сделал заявление после победы в суде - РИА Новости, 02.06.2022
Депп сделал заявление после победы в суде
После победы в суде над бывшей женой Эмбер Херд Джонни Депп в социальных сетях сделал заявление. Он отметил, что дело изменило его жизнь. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T10:39
2022-06-02T10:39
шоубиз
знаменитости
джонни депп
эмбер херд
шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. После победы в суде над бывшей женой Эмбер Херд Джонни Депп в социальных сетях сделал заявление. Он отметил, что дело изменило его жизнь.Он добавил, что шесть лет спустя присяжные "вернули ему жизнь".На данный момент пост собрал почти 14 миллионов лайков. В комментариях актера поддержали знаменитости, среди которых Наоми Кэмпбелл, Райан Адамс и другие. Поклонники также поблагодарили Деппа.Суд обязал Херд выплатить Деппу компенсацию в размере десяти миллионов долларов, а также штраф в размере пяти миллионов долларов. Судебный процесс по делу бывшей супружеской актерской пары начался 11 апреля. Коллегия из семи присяжных обсуждала вердикт около 12 часов на протяжении трех дней.
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знаменитости, джонни депп, эмбер херд, шоу-бизнес
10:39 02.06.2022
 
Депп сделал заявление после победы в суде

Депп сделал заявление после победы в суде с Херд

© AP Photo / Jim Watson/PoolАктер Джонни Депп во время слушания в окружном суде округа Фэрфакс, штат Вирджиния
Актер Джонни Депп во время слушания в окружном суде округа Фэрфакс, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / Jim Watson/Pool
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. После победы в суде над бывшей женой Эмбер Херд Джонни Депп в социальных сетях сделал заявление. Он отметил, что дело изменило его жизнь.

"Шесть лет назад моя жизнь, жизнь моих детей, моих близких и тех, кто на протяжение многих лет поддерживал меня и верил, навсегда изменилась. Через средства массовой информации против меня были выдвинуты ложные, очень серьезные и уголовные обвинения, которые породили шквал бесконечного ненавистнического контента", – написал Депп.

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Вчера, 22:36Шоубиз
Суд присяжных вынес вердикт по делу Джонни Деппа
Он добавил, что шесть лет спустя присяжные "вернули ему жизнь".

"С самого начала целью возбуждения дела было раскрытие правды, независимо от итогового приговора. Высказать правду – это то, что я был обязан сделать перед своими детьми и теми, кто оставался непоколебимым в своей поддержке меня. Я чувствую себя умиротворенным, добившись этого", – заключил актер.

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Фанатка Джонни Деппа привела альпак к зданию суда
На данный момент пост собрал почти 14 миллионов лайков. В комментариях актера поддержали знаменитости, среди которых Наоми Кэмпбелл, Райан Адамс и другие. Поклонники также поблагодарили Деппа.

"Спасибо за обнародование правды. Ты вдохновил меня сделать то же самое и начать свой путь к исцелению", - написала подписчица.

Суд обязал Херд выплатить Деппу компенсацию в размере десяти миллионов долларов, а также штраф в размере пяти миллионов долларов. Судебный процесс по делу бывшей супружеской актерской пары начался 11 апреля. Коллегия из семи присяжных обсуждала вердикт около 12 часов на протяжении трех дней.
Актриса Эмбер Херд в зале суда - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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Признанная виновной бывшая жена Джонни Деппа прокомментировала решение суда
 
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