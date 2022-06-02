https://ria.ru/20220602/depp-1792547182.html

Депп сделал заявление после победы в суде

Депп сделал заявление после победы в суде - РИА Новости, 02.06.2022

Депп сделал заявление после победы в суде

После победы в суде над бывшей женой Эмбер Херд Джонни Депп в социальных сетях сделал заявление. Он отметил, что дело изменило его жизнь. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T10:39

2022-06-02T10:39

2022-06-02T10:39

шоубиз

знаменитости

джонни депп

эмбер херд

шоу-бизнес

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. После победы в суде над бывшей женой Эмбер Херд Джонни Депп в социальных сетях сделал заявление. Он отметил, что дело изменило его жизнь.Он добавил, что шесть лет спустя присяжные "вернули ему жизнь".На данный момент пост собрал почти 14 миллионов лайков. В комментариях актера поддержали знаменитости, среди которых Наоми Кэмпбелл, Райан Адамс и другие. Поклонники также поблагодарили Деппа.Суд обязал Херд выплатить Деппу компенсацию в размере десяти миллионов долларов, а также штраф в размере пяти миллионов долларов. Судебный процесс по делу бывшей супружеской актерской пары начался 11 апреля. Коллегия из семи присяжных обсуждала вердикт около 12 часов на протяжении трех дней.

https://ria.ru/20220601/depp-1792488550.html

https://ria.ru/20220425/depp-1785390055.html

https://ria.ru/20220602/ember-1792495329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, джонни депп, эмбер херд, шоу-бизнес