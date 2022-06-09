Организаторы концерта "Би-2" объяснили, почему исчез его анонс в Петербурге
Организаторы объяснили удаление анонса концерта "Би-2" в Петербурге заменой мероприятия
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастники рок-группы "Би-2" Шура (Александр Уман) и Лева (Егор Бортник) выступают на фестивале "Нашествие" в поселке Большое Завидово Тверской области.
Участники рок-группы "Би-2" Шура (Александр Уман) и Лева (Егор Бортник) выступают на фестивале "Нашествие" в поселке Большое Завидово Тверской области.. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Организаторы концерта группы "Би-2" объяснили заменой выступлений удаление анонса мероприятия, запланированного на 17 июня, когда в Петербурге будет проходить юбилейный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
"Концерт не отменяется, будет произведена замена: вместо группы Би-2 (выступление должно было быть 17 июня) в ресторане выступит Гарик Сукачёв (выступление состоится 16 июня в 21:00)", - сообщила РИА Новости PR-менеджер ресторанов под знаком качества Ginza Project Ольга Коста.
По ее словам, всем гостям, которые приобрели билеты на выступление группы "Би-2", будет предоставлен обмен билетов.
"Замена произошла из-за динамики продаж", - пояснила Коста.
Ранее ресторанная группа Ginza Project анонсировала живой концерт группы "Би-2" в одном из своих ресторанов в Петербурге, но позже анонс был удален с сайта.
Ранее группа "Би-2" перенесла ряд запланированных в России и Эстонии концертов на осень. Ближайший концерт в Москве переносится на июнь 2023 года. До этого в мае был перенесен спектакль "Письма и песни" "Квартета И" и группы "Би-2", который планировалось представить в Петербурге.
Группа "Би-2" в конце апреля отменила свой концерт в Омске за несколько минут до его начала из-за патриотического баннера, который повесили в спортивном комплексе "Красная звезда". Отмена концерта повлекла за собой шквал критики в адрес музыкантов. Согласно их объяснению, они придерживаются концепции "без политики", а в "фактическом срыве" выступления виновата концертная площадка, чья администрация разобрала согласованные декорации прямо перед началом шоу.