https://ria.ru/20220609/bi-2-1794158447.html

Организаторы концерта "Би-2" объяснили, почему исчез его анонс в Петербурге

Организаторы концерта "Би-2" объяснили, почему исчез его анонс в Петербурге - РИА Новости, 09.06.2022

Организаторы концерта "Би-2" объяснили, почему исчез его анонс в Петербурге

Организаторы концерта группы "Би-2" объяснили заменой выступлений удаление анонса мероприятия, запланированного на 17 июня, когда в Петербурге будет проходить... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T09:36

2022-06-09T09:36

2022-06-09T09:36

культура

гарик сукачев

санкт-петербург

россия

эстония

красная звезда

квартет и

би-2

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Организаторы концерта группы "Би-2" объяснили заменой выступлений удаление анонса мероприятия, запланированного на 17 июня, когда в Петербурге будет проходить юбилейный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)."Концерт не отменяется, будет произведена замена: вместо группы Би-2 (выступление должно было быть 17 июня) в ресторане выступит Гарик Сукачёв (выступление состоится 16 июня в 21:00)", - сообщила РИА Новости PR-менеджер ресторанов под знаком качества Ginza Project Ольга Коста.По ее словам, всем гостям, которые приобрели билеты на выступление группы "Би-2", будет предоставлен обмен билетов."Замена произошла из-за динамики продаж", - пояснила Коста.Ранее ресторанная группа Ginza Project анонсировала живой концерт группы "Би-2" в одном из своих ресторанов в Петербурге, но позже анонс был удален с сайта.Ранее группа "Би-2" перенесла ряд запланированных в России и Эстонии концертов на осень. Ближайший концерт в Москве переносится на июнь 2023 года. До этого в мае был перенесен спектакль "Письма и песни" "Квартета И" и группы "Би-2", который планировалось представить в Петербурге.Группа "Би-2" в конце апреля отменила свой концерт в Омске за несколько минут до его начала из-за патриотического баннера, который повесили в спортивном комплексе "Красная звезда". Отмена концерта повлекла за собой шквал критики в адрес музыкантов. Согласно их объяснению, они придерживаются концепции "без политики", а в "фактическом срыве" выступления виновата концертная площадка, чья администрация разобрала согласованные декорации прямо перед началом шоу.

https://ria.ru/20220527/vivarte-1791079276.html

https://ria.ru/20220517/bi2-1788944323.html

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эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

гарик сукачев, санкт-петербург, россия, эстония, красная звезда, квартет и, би-2