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Организаторы концерта "Би-2" объяснили, почему исчез его анонс в Петербурге - РИА Новости, 09.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220609/bi-2-1794158447.html
Организаторы концерта "Би-2" объяснили, почему исчез его анонс в Петербурге
Организаторы концерта "Би-2" объяснили, почему исчез его анонс в Петербурге - РИА Новости, 09.06.2022
Организаторы концерта "Би-2" объяснили, почему исчез его анонс в Петербурге
Организаторы концерта группы "Би-2" объяснили заменой выступлений удаление анонса мероприятия, запланированного на 17 июня, когда в Петербурге будет проходить... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T09:36
2022-06-09T09:36
культура
гарик сукачев
санкт-петербург
россия
эстония
красная звезда
квартет и
би-2
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Организаторы концерта группы "Би-2" объяснили заменой выступлений удаление анонса мероприятия, запланированного на 17 июня, когда в Петербурге будет проходить юбилейный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)."Концерт не отменяется, будет произведена замена: вместо группы Би-2 (выступление должно было быть 17 июня) в ресторане выступит Гарик Сукачёв (выступление состоится 16 июня в 21:00)", - сообщила РИА Новости PR-менеджер ресторанов под знаком качества Ginza Project Ольга Коста.По ее словам, всем гостям, которые приобрели билеты на выступление группы "Би-2", будет предоставлен обмен билетов."Замена произошла из-за динамики продаж", - пояснила Коста.Ранее ресторанная группа Ginza Project анонсировала живой концерт группы "Би-2" в одном из своих ресторанов в Петербурге, но позже анонс был удален с сайта.Ранее группа "Би-2" перенесла ряд запланированных в России и Эстонии концертов на осень. Ближайший концерт в Москве переносится на июнь 2023 года. До этого в мае был перенесен спектакль "Письма и песни" "Квартета И" и группы "Би-2", который планировалось представить в Петербурге.Группа "Би-2" в конце апреля отменила свой концерт в Омске за несколько минут до его начала из-за патриотического баннера, который повесили в спортивном комплексе "Красная звезда". Отмена концерта повлекла за собой шквал критики в адрес музыкантов. Согласно их объяснению, они придерживаются концепции "без политики", а в "фактическом срыве" выступления виновата концертная площадка, чья администрация разобрала согласованные декорации прямо перед началом шоу.
https://ria.ru/20220527/vivarte-1791079276.html
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санкт-петербург
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гарик сукачев, санкт-петербург, россия, эстония, красная звезда, квартет и, би-2
09:36 09.06.2022
 
Организаторы концерта "Би-2" объяснили, почему исчез его анонс в Петербурге

Организаторы объяснили удаление анонса концерта "Би-2" в Петербурге заменой мероприятия

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастники рок-группы "Би-2" Шура (Александр Уман) и Лева (Егор Бортник) выступают на фестивале "Нашествие" в поселке Большое Завидово Тверской области.
Участники рок-группы Би-2 Шура (Александр Уман) и Лева (Егор Бортник) выступают на фестивале Нашествие в поселке Большое Завидово Тверской области. - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники рок-группы "Би-2" Шура (Александр Уман) и Лева (Егор Бортник) выступают на фестивале "Нашествие" в поселке Большое Завидово Тверской области.. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Организаторы концерта группы "Би-2" объяснили заменой выступлений удаление анонса мероприятия, запланированного на 17 июня, когда в Петербурге будет проходить юбилейный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
"Концерт не отменяется, будет произведена замена: вместо группы Би-2 (выступление должно было быть 17 июня) в ресторане выступит Гарик Сукачёв (выступление состоится 16 июня в 21:00)", - сообщила РИА Новости PR-менеджер ресторанов под знаком качества Ginza Project Ольга Коста.
По ее словам, всем гостям, которые приобрели билеты на выступление группы "Би-2", будет предоставлен обмен билетов.
"Замена произошла из-за динамики продаж", - пояснила Коста.
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Ранее ресторанная группа Ginza Project анонсировала живой концерт группы "Би-2" в одном из своих ресторанов в Петербурге, но позже анонс был удален с сайта.
Ранее группа "Би-2" перенесла ряд запланированных в России и Эстонии концертов на осень. Ближайший концерт в Москве переносится на июнь 2023 года. До этого в мае был перенесен спектакль "Письма и песни" "Квартета И" и группы "Би-2", который планировалось представить в Петербурге.
Группа "Би-2" в конце апреля отменила свой концерт в Омске за несколько минут до его начала из-за патриотического баннера, который повесили в спортивном комплексе "Красная звезда". Отмена концерта повлекла за собой шквал критики в адрес музыкантов. Согласно их объяснению, они придерживаются концепции "без политики", а в "фактическом срыве" выступления виновата концертная площадка, чья администрация разобрала согласованные декорации прямо перед началом шоу.
Слева направо: участники рок-группы Би-2 Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник) выступают на фестивале Нашествие - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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КультураГарик СукачевСанкт-ПетербургРоссияЭстонияКрасная звездаКвартет ИБи-2
 
 
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