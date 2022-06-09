https://ria.ru/20220609/baumanka-1794381819.html

Ректор Бауманки прокомментировал включение вуза в список санкций Украины

Ректор Бауманки прокомментировал включение вуза в список санкций Украины - РИА Новости, 09.06.2022

Ректор Бауманки прокомментировал включение вуза в список санкций Украины

Украина отрезает возможности восстановления сотрудничества, ведь любая война заканчивается, а отношения делают люди, сказал РИА Новости президент МГТУ имени... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T19:05

2022-06-09T19:05

2022-06-09T19:05

мгту имени баумана

анатолий александров (ректор)

украина

образование

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украина отрезает возможности восстановления сотрудничества, ведь любая война заканчивается, а отношения делают люди, сказал РИА Новости президент МГТУ имени Баумана Анатолий Александров по поводу включения в санкционный список Украины."Ну что можно считать по этому поводу? Сожаление только. Пережигают мосты, а ведь любая война заканчивается, а отношения делают люди и, прежде всего, их устанавливают, а они отрезают такие возможности. Ну это их дело. Что мы, сильно расстраиваться будем что ли. Нет, конечно, но ситуация глупая просто. Сейчас надо искать пути соприкосновения, примирения, пути восстановления сотрудничества, а они отрезают такие возможности с каждым днем все больше и больше. Вот, собственно, и все", - сказал Александров.

https://ria.ru/20220609/sanktsii-1794372655.html

украина

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мгту имени баумана, анатолий александров (ректор), украина, образование, санкции в отношении россии