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Ректор Бауманки прокомментировал включение вуза в список санкций Украины - РИА Новости, 09.06.2022
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Ректор Бауманки прокомментировал включение вуза в список санкций Украины
Ректор Бауманки прокомментировал включение вуза в список санкций Украины - РИА Новости, 09.06.2022
Ректор Бауманки прокомментировал включение вуза в список санкций Украины
Украина отрезает возможности восстановления сотрудничества, ведь любая война заканчивается, а отношения делают люди, сказал РИА Новости президент МГТУ имени... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T19:05
2022-06-09T19:05
мгту имени баумана
анатолий александров (ректор)
украина
образование
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украина отрезает возможности восстановления сотрудничества, ведь любая война заканчивается, а отношения делают люди, сказал РИА Новости президент МГТУ имени Баумана Анатолий Александров по поводу включения в санкционный список Украины."Ну что можно считать по этому поводу? Сожаление только. Пережигают мосты, а ведь любая война заканчивается, а отношения делают люди и, прежде всего, их устанавливают, а они отрезают такие возможности. Ну это их дело. Что мы, сильно расстраиваться будем что ли. Нет, конечно, но ситуация глупая просто. Сейчас надо искать пути соприкосновения, примирения, пути восстановления сотрудничества, а они отрезают такие возможности с каждым днем все больше и больше. Вот, собственно, и все", - сказал Александров.
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мгту имени баумана, анатолий александров (ректор), украина, образование, санкции в отношении россии
19:05 09.06.2022
 
Ректор Бауманки прокомментировал включение вуза в список санкций Украины

Ректор Бауманки Александров: Украина отрезает возможности восстановления сотрудничества

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРектор МГТУ им. Н.Э. Баумана, доктор технических наук Анатолий Александров
Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана, доктор технических наук Анатолий Александров - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана, доктор технических наук Анатолий Александров . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украина отрезает возможности восстановления сотрудничества, ведь любая война заканчивается, а отношения делают люди, сказал РИА Новости президент МГТУ имени Баумана Анатолий Александров по поводу включения в санкционный список Украины.
"Ну что можно считать по этому поводу? Сожаление только. Пережигают мосты, а ведь любая война заканчивается, а отношения делают люди и, прежде всего, их устанавливают, а они отрезают такие возможности. Ну это их дело. Что мы, сильно расстраиваться будем что ли. Нет, конечно, но ситуация глупая просто. Сейчас надо искать пути соприкосновения, примирения, пути восстановления сотрудничества, а они отрезают такие возможности с каждым днем все больше и больше. Вот, собственно, и все", - сказал Александров.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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Кравцов назвал санкции Украины против себя жестом отчаяния
 
МГТУ имени БауманаАнатолий Александров (ректор)УкраинаОбразованиеСанкции в отношении России
 
 
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