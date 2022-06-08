09:15 08.06.2022 (обновлено: 10:41 08.06.2022)
МИД прокомментировал заявление Зеленского о переговорах с Путиным
Представитель МИД Захарова назвала слова Зеленского о встрече с Путиным чьим-то планом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Все, что звучит из Киева, нужно перепроверять, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с Владимиром Путиным.
"Все эти заявления нужно тщательно перепроверять, выверять", — сказала она в эфире радио Sputnik.
Захарова добавила, что если в целом оценивать высказывания Зеленского, то "это явно кем-то написанные тексты, кем-то написанный план".
Накануне британская Financial Times по итогам видеоконференции с участием украинского президента написала, что Зеленский открыт к мирным переговорам с Путиным, но одновременно с этим он считает, что "победа должна быть достигнута на поле боя".
Украина и Россия вели переговоры об урегулировании ситуации, но в апреле диалог прервался. Как пояснили на Смоленской площади, Киев не ответил на предложения Москвы по проекту договора. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что руководство Украины постоянно делает взаимоисключающие заявления, что не позволяет понять, чего на самом деле хотят в Киеве.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.