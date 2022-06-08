https://ria.ru/20220608/zayavleniya-1793892171.html

МИД прокомментировал заявление Зеленского о переговорах с Путиным

МИД прокомментировал заявление Зеленского о переговорах с Путиным - РИА Новости, 08.06.2022

МИД прокомментировал заявление Зеленского о переговорах с Путиным

Все, что звучит из Киева, нужно перепроверять, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T09:15

2022-06-08T09:15

2022-06-08T10:41

мария захарова

россия

украина

владимир зеленский

политика

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Все, что звучит из Киева, нужно перепроверять, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с Владимиром Путиным.Захарова добавила, что если в целом оценивать высказывания Зеленского, то "это явно кем-то написанные тексты, кем-то написанный план".Накануне британская Financial Times по итогам видеоконференции с участием украинского президента написала, что Зеленский открыт к мирным переговорам с Путиным, но одновременно с этим он считает, что "победа должна быть достигнута на поле боя".Украина и Россия вели переговоры об урегулировании ситуации, но в апреле диалог прервался. Как пояснили на Смоленской площади, Киев не ответил на предложения Москвы по проекту договора. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что руководство Украины постоянно делает взаимоисключающие заявления, что не позволяет понять, чего на самом деле хотят в Киеве.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, россия, украина, владимир зеленский, политика