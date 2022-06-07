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Зеленский вновь выразил готовность к мирным переговорам с Путиным - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/peregovory-1793772466.html
Зеленский вновь выразил готовность к мирным переговорам с Путиным
Зеленский вновь выразил готовность к мирным переговорам с Путиным - РИА Новости, 07.06.2022
Зеленский вновь выразил готовность к мирным переговорам с Путиным
Владимир Зеленский вновь выразил готовность к мирным переговорам с Путиным, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T16:04
2022-06-07T16:56
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
ситуация на украине
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский вновь выразил готовность к мирным переговорам с Путиным, пишет газета Financial Times."Зеленский заявил, что "победа должна быть достигнута на поле боя", но в то же время он подтвердил, что открыт к мирным переговорам с президентом (России) Владимиром Путиным", - говорится в сообщении газеты, которая организовала видеоконференцию с участием Зеленского. Он также заявил, что тупиковое положение в конфликте с РФ - "не вариант" для Киева и вновь призвал Запад оказать Украине военную поддержку.Украина и Россия вели переговоры о дипломатическом урегулировании конфликта практически с начала российской военной операции, но в апреле диалог был прерван. МИД РФ позднее заявлял, что Киев сам поставил переговоры с РФ на паузу и не ответил на предложения Москвы по проекту договора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что руководство Украины постоянно делает противоречащие друг другу заявления, что не позволяет понять, чего хочет Киев, а "переговоры сейчас заморожены по решению и в соответствии с линией, избранной украинской стороной".В конце мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Зеленский выдвигает несерьезные условия для возобновления переговоров с Россией и встречи с Путиным. Глава МИД РФ напомнил, что Зеленский настаивает на переговорах исключительно между ним и Путиным, без каких-либо посредников и только после того, как Украина восстановит под своим контролем территории по состоянию на 23 февраля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220606/ukraina-1793304524.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский
16:04 07.06.2022 (обновлено: 16:56 07.06.2022)
 
Зеленский вновь выразил готовность к мирным переговорам с Путиным

Глава Украины Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам с Путиным

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский вновь выразил готовность к мирным переговорам с Путиным, пишет газета Financial Times.
"Зеленский заявил, что "победа должна быть достигнута на поле боя", но в то же время он подтвердил, что открыт к мирным переговорам с президентом (России) Владимиром Путиным", - говорится в сообщении газеты, которая организовала видеоконференцию с участием Зеленского. Он также заявил, что тупиковое положение в конфликте с РФ - "не вариант" для Киева и вновь призвал Запад оказать Украине военную поддержку.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 08:00Специальная военная операция на Украине
Украина стала предметом "скрытого торга"
Украина и Россия вели переговоры о дипломатическом урегулировании конфликта практически с начала российской военной операции, но в апреле диалог был прерван. МИД РФ позднее заявлял, что Киев сам поставил переговоры с РФ на паузу и не ответил на предложения Москвы по проекту договора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что руководство Украины постоянно делает противоречащие друг другу заявления, что не позволяет понять, чего хочет Киев, а "переговоры сейчас заморожены по решению и в соответствии с линией, избранной украинской стороной".
В конце мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Зеленский выдвигает несерьезные условия для возобновления переговоров с Россией и встречи с Путиным. Глава МИД РФ напомнил, что Зеленский настаивает на переговорах исключительно между ним и Путиным, без каких-либо посредников и только после того, как Украина восстановит под своим контролем территории по состоянию на 23 февраля.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Протестующие несут украинские флаги, принимая участие в демонстрации возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 08:00
Шаг вперед, два назад: Европа отдаляется от Украины
 
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