СМИ: в автомобиле мужчины, въехавшего в толпу в Берлине, нашли записку

Bild: в автомобиле мужчины, въехавшего в толпу в Берлине, нашли признательную записку
Инцидент произошел в оживленном районе Шарлоттенбург на западе Берлина.
Инцидент произошел в оживленном районе Шарлоттенбург на западе Берлина.
Мужчина, управлявший автомобилем, дважды выехал на тротуар: он сбил людей, вернулся на проезжую часть, снова двинулся на тротуар и врезался в витрину магазина.
Мужчина, управлявший автомобилем, дважды выехал на тротуар: он сбил людей, вернулся на проезжую часть, снова двинулся на тротуар и врезался в витрину магазина.
Один человек погиб, еще восемь пострадали от наезда автомобиля. Ранен и сам водитель, он задержан и готовится к допросу.
Один человек погиб, еще восемь пострадали от наезда автомобиля. Ранен и сам водитель, он задержан и готовится к допросу.
Пока неизвестно, произошла авария или преступление было спланировано.
Пока неизвестно, произошла авария или преступление было спланировано.
Улица, где произошел инцидент, перекрыта.
Улица, где произошел инцидент, перекрыта.
Инцидент произошел в оживленном районе Шарлоттенбург на западе Берлина.
Мужчина, управлявший автомобилем, дважды выехал на тротуар: он сбил людей, вернулся на проезжую часть, снова двинулся на тротуар и врезался в витрину магазина.
Один человек погиб, еще восемь пострадали от наезда автомобиля. Ранен и сам водитель, он задержан и готовится к допросу.
Пока неизвестно, произошла авария или преступление было спланировано.
Улица, где произошел инцидент, перекрыта.