https://ria.ru/20220608/zapiska-1794067754.html

СМИ: в автомобиле мужчины, въехавшего в толпу в Берлине, нашли записку

СМИ: в автомобиле мужчины, въехавшего в толпу в Берлине, нашли записку - РИА Новости, 08.06.2022

СМИ: в автомобиле мужчины, въехавшего в толпу в Берлине, нашли записку

Полиция Берлина нашла в автомобиле мужчины, который ранее в среду въехал в толпу, письмо с признанием в содеянном, это может указывать на умышленный мотив... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T17:24

2022-06-08T17:24

2022-06-08T18:55

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германия

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БЕРЛИН, 8 июн — РИА Новости. Полиция Берлина нашла в автомобиле мужчины, который ранее в среду въехал в толпу, письмо с признанием в содеянном, это может указывать на умышленный мотив действий подозреваемого, сообщает издание Bild со ссылкой на собственную информацию."Это ни в коем случае не несчастный случай, речь идет о массовом убийстве, хладнокровном убийце", — цитирует издание анонимного следователя.Официального подтверждения этой информации нет. В полиции заявляли ранее, что рассматривают все возможные варианты, в том числе умышленный наезд.Инцидент произошел утром, мужчина, управлявший автомобилем, въехал в группу пешеходов. Один человек погиб, девять получили ранения. Сам водитель также ранен, заявили журналистам в спасательной службе Берлина. Он задержан и в настоящее время готовится к допросу, заявили в полиции.По данным СМИ, погибла учительница, пострадала группа школьников. Полиция не раскрывает детали о пострадавших, заявляя, что стражи порядка должны сначала уведомить родственников. При этом все они получили тяжелые травмы, жизнь шестерых из них под угрозой. Точное число людей, получивших легкие травмы, пока не известно.Водителем оказался 29-летний гражданин Германии армянского происхождения, сообщила пресс-служба полиции города.

https://ria.ru/20220608/avariya-1793973546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, берлин (город), германия