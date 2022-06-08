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СМИ: в автомобиле мужчины, въехавшего в толпу в Берлине, нашли записку - РИА Новости, 08.06.2022
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СМИ: в автомобиле мужчины, въехавшего в толпу в Берлине, нашли записку
СМИ: в автомобиле мужчины, въехавшего в толпу в Берлине, нашли записку - РИА Новости, 08.06.2022
СМИ: в автомобиле мужчины, въехавшего в толпу в Берлине, нашли записку
Полиция Берлина нашла в автомобиле мужчины, который ранее в среду въехал в толпу, письмо с признанием в содеянном, это может указывать на умышленный мотив... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:24
2022-06-08T18:55
в мире
берлин (город)
германия
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БЕРЛИН, 8 июн — РИА Новости. Полиция Берлина нашла в автомобиле мужчины, который ранее в среду въехал в толпу, письмо с признанием в содеянном, это может указывать на умышленный мотив действий подозреваемого, сообщает издание Bild со ссылкой на собственную информацию."Это ни в коем случае не несчастный случай, речь идет о массовом убийстве, хладнокровном убийце", — цитирует издание анонимного следователя.Официального подтверждения этой информации нет. В полиции заявляли ранее, что рассматривают все возможные варианты, в том числе умышленный наезд.Инцидент произошел утром, мужчина, управлявший автомобилем, въехал в группу пешеходов. Один человек погиб, девять получили ранения. Сам водитель также ранен, заявили журналистам в спасательной службе Берлина. Он задержан и в настоящее время готовится к допросу, заявили в полиции.По данным СМИ, погибла учительница, пострадала группа школьников. Полиция не раскрывает детали о пострадавших, заявляя, что стражи порядка должны сначала уведомить родственников. При этом все они получили тяжелые травмы, жизнь шестерых из них под угрозой. Точное число людей, получивших легкие травмы, пока не известно.Водителем оказался 29-летний гражданин Германии армянского происхождения, сообщила пресс-служба полиции города.
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в мире, берлин (город), германия
17:24 08.06.2022 (обновлено: 18:55 08.06.2022)
 
СМИ: в автомобиле мужчины, въехавшего в толпу в Берлине, нашли записку

Bild: в автомобиле мужчины, въехавшего в толпу в Берлине, нашли признательную записку

© AP Photo / Michael SohnМесто наезда автомобиля на людей в Берлине
Место наезда автомобиля на людей в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Место наезда автомобиля на людей в Берлине
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 июн — РИА Новости. Полиция Берлина нашла в автомобиле мужчины, который ранее в среду въехал в толпу, письмо с признанием в содеянном, это может указывать на умышленный мотив действий подозреваемого, сообщает издание Bild со ссылкой на собственную информацию.
"Это ни в коем случае не несчастный случай, речь идет о массовом убийстве, хладнокровном убийце", — цитирует издание анонимного следователя.
Кадры с места наезда автомобиля на людей в Берлине
Вчера, 13:37
Появилось видео с места наезда автомобиля на толпу в Берлине
Официального подтверждения этой информации нет. В полиции заявляли ранее, что рассматривают все возможные варианты, в том числе умышленный наезд.
Инцидент произошел утром, мужчина, управлявший автомобилем, въехал в группу пешеходов. Один человек погиб, девять получили ранения. Сам водитель также ранен, заявили журналистам в спасательной службе Берлина. Он задержан и в настоящее время готовится к допросу, заявили в полиции.
По данным СМИ, погибла учительница, пострадала группа школьников. Полиция не раскрывает детали о пострадавших, заявляя, что стражи порядка должны сначала уведомить родственников. При этом все они получили тяжелые травмы, жизнь шестерых из них под угрозой. Точное число людей, получивших легкие травмы, пока не известно.
Водителем оказался 29-летний гражданин Германии армянского происхождения, сообщила пресс-служба полиции города.
Наезд автомобиля на людей в Берлине
© AP Photo / Michael Sohn

Инцидент произошел в оживленном районе Шарлоттенбург на западе Берлина.

Спасатели на месте наезда автомобиля на людей в Берлине
1 из 6

Инцидент произошел в оживленном районе Шарлоттенбург на западе Берлина.

© AP Photo / Michael Sohn
© AP Photo / Michael Sohn

Мужчина, управлявший автомобилем, дважды выехал на тротуар: он сбил людей, вернулся на проезжую часть, снова двинулся на тротуар и врезался в витрину магазина.

Автомобиль, сбивший группу людей в Берлине
2 из 6

Мужчина, управлявший автомобилем, дважды выехал на тротуар: он сбил людей, вернулся на проезжую часть, снова двинулся на тротуар и врезался в витрину магазина.

© AP Photo / Michael Sohn
© AP Photo / Michael Sohn

Один человек погиб, еще восемь пострадали от наезда автомобиля. Ранен и сам водитель, он задержан и готовится к допросу.

Место наезда автомобиля на людей в Берлине
3 из 6

Один человек погиб, еще восемь пострадали от наезда автомобиля. Ранен и сам водитель, он задержан и готовится к допросу.

© AP Photo / Michael Sohn
© AP Photo / Michael Sohn

Пока неизвестно, произошла авария или преступление было спланировано.

Спасатели на месте наезда автомобиля на людей в Берлине
4 из 6

Пока неизвестно, произошла авария или преступление было спланировано.

© AP Photo / Michael Sohn
© AP Photo / Michael Sohn

Улица, где произошел инцидент, перекрыта.

Место наезда автомобиля на людей в Берлине
5 из 6

Улица, где произошел инцидент, перекрыта.

© AP Photo / Michael Sohn
© AFP 2022 / John MacDougall

На месте происшествия работают полицейские и криминалисты.

Полицейские на месте наезда автомобиля на людей в Берлине
6 из 6

На месте происшествия работают полицейские и криминалисты.

© AFP 2022 / John MacDougall
1 из 6

Инцидент произошел в оживленном районе Шарлоттенбург на западе Берлина.

© AP Photo / Michael Sohn
2 из 6

Мужчина, управлявший автомобилем, дважды выехал на тротуар: он сбил людей, вернулся на проезжую часть, снова двинулся на тротуар и врезался в витрину магазина.

© AP Photo / Michael Sohn
3 из 6

Один человек погиб, еще восемь пострадали от наезда автомобиля. Ранен и сам водитель, он задержан и готовится к допросу.

© AP Photo / Michael Sohn
4 из 6

Пока неизвестно, произошла авария или преступление было спланировано.

© AP Photo / Michael Sohn
5 из 6

Улица, где произошел инцидент, перекрыта.

© AP Photo / Michael Sohn
6 из 6

На месте происшествия работают полицейские и криминалисты.

© AFP 2022 / John MacDougall
 
В миреБерлин (город)Германия
 
 
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