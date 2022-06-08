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Wildberries перешел на расчеты в нацвалютах с международными партнерами - РИА Новости, 08.06.2022
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Wildberries перешел на расчеты в нацвалютах с международными партнерами
Wildberries перешел на расчеты в нацвалютах с международными партнерами - РИА Новости, 08.06.2022
Wildberries перешел на расчеты в нацвалютах с международными партнерами
Wildberries в рамках новой финансовой политики перешел на расчеты в национальных валютах с международными партнерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T08:13
2022-06-08T08:13
экономика
белоруссия
казахстан
армения
wildberries
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Wildberries в рамках новой финансовой политики перешел на расчеты в национальных валютах с международными партнерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса."Онлайн-платформа Wildberries перешла на расчеты с международными представителями бизнеса в их национальных валютах. Предпринимателям Белоруссии перечисления осуществляются в белорусских рублях, Казахстана – в тенге, Армении - в драмах, Киргизии — в сомах, Узбекистане – в сумах", - говорится в сообщении.Отмечается, что новая финансовая политика распространяется как на продавцов, так и владельцев партнерских пунктов выдачи заказов и партнерских сортировочных центров. При этом она позволит компании оказать поддержку представителям локального бизнеса на зарубежных рынках."Wildberries является международной онлайн-площадкой, на которой предприниматели из разных стран продают свои товары и оказывают услуги покупателям и бизнесу… Новая финансовая политика позволит сделать взаимные расчеты еще более прозрачными, укрепит региональные валюты, а предпринимателям - поможет минимизировать возможные потери из-за колебаний курсов валют и необходимости их конвертации", - добавили в пресс-службе.
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экономика, белоруссия, казахстан, армения, wildberries
08:13 08.06.2022
 
Wildberries перешел на расчеты в нацвалютах с международными партнерами

Онлайн-платформа Wildberries перешла на расчеты в нацвалютах с международными партнерами

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПункт выдачи Wildberries в Москве
Пункт выдачи Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пункт выдачи Wildberries в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Wildberries в рамках новой финансовой политики перешел на расчеты в национальных валютах с международными партнерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
"Онлайн-платформа Wildberries перешла на расчеты с международными представителями бизнеса в их национальных валютах. Предпринимателям Белоруссии перечисления осуществляются в белорусских рублях, Казахстана – в тенге, Армении - в драмах, Киргизии — в сомах, Узбекистане – в сумах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новая финансовая политика распространяется как на продавцов, так и владельцев партнерских пунктов выдачи заказов и партнерских сортировочных центров. При этом она позволит компании оказать поддержку представителям локального бизнеса на зарубежных рынках.
"Wildberries является международной онлайн-площадкой, на которой предприниматели из разных стран продают свои товары и оказывают услуги покупателям и бизнесу… Новая финансовая политика позволит сделать взаимные расчеты еще более прозрачными, укрепит региональные валюты, а предпринимателям - поможет минимизировать возможные потери из-за колебаний курсов валют и необходимости их конвертации", - добавили в пресс-службе.
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