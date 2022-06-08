https://ria.ru/20220608/wildberries-1793886191.html
Wildberries перешел на расчеты в нацвалютах с международными партнерами
Wildberries перешел на расчеты в нацвалютах с международными партнерами - РИА Новости, 08.06.2022
Wildberries перешел на расчеты в нацвалютах с международными партнерами
Wildberries в рамках новой финансовой политики перешел на расчеты в национальных валютах с международными партнерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T08:13
2022-06-08T08:13
2022-06-08T08:13
экономика
белоруссия
казахстан
армения
wildberries
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Wildberries в рамках новой финансовой политики перешел на расчеты в национальных валютах с международными партнерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса."Онлайн-платформа Wildberries перешла на расчеты с международными представителями бизнеса в их национальных валютах. Предпринимателям Белоруссии перечисления осуществляются в белорусских рублях, Казахстана – в тенге, Армении - в драмах, Киргизии — в сомах, Узбекистане – в сумах", - говорится в сообщении.Отмечается, что новая финансовая политика распространяется как на продавцов, так и владельцев партнерских пунктов выдачи заказов и партнерских сортировочных центров. При этом она позволит компании оказать поддержку представителям локального бизнеса на зарубежных рынках."Wildberries является международной онлайн-площадкой, на которой предприниматели из разных стран продают свои товары и оказывают услуги покупателям и бизнесу… Новая финансовая политика позволит сделать взаимные расчеты еще более прозрачными, укрепит региональные валюты, а предпринимателям - поможет минимизировать возможные потери из-за колебаний курсов валют и необходимости их конвертации", - добавили в пресс-службе.
https://radiosputnik.ria.ru/20220607/wildberries-1793808846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, казахстан, армения, wildberries
Wildberries перешел на расчеты в нацвалютах с международными партнерами
Онлайн-платформа Wildberries перешла на расчеты в нацвалютах с международными партнерами
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Wildberries в рамках новой финансовой политики перешел на расчеты в национальных валютах с международными партнерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
"Онлайн-платформа Wildberries
перешла на расчеты с международными представителями бизнеса в их национальных валютах. Предпринимателям Белоруссии
перечисления осуществляются в белорусских рублях, Казахстана
– в тенге, Армении
- в драмах, Киргизии
— в сомах, Узбекистане
– в сумах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новая финансовая политика распространяется как на продавцов, так и владельцев партнерских пунктов выдачи заказов и партнерских сортировочных центров. При этом она позволит компании оказать поддержку представителям локального бизнеса на зарубежных рынках.
"Wildberries является международной онлайн-площадкой, на которой предприниматели из разных стран продают свои товары и оказывают услуги покупателям и бизнесу… Новая финансовая политика позволит сделать взаимные расчеты еще более прозрачными, укрепит региональные валюты, а предпринимателям - поможет минимизировать возможные потери из-за колебаний курсов валют и необходимости их конвертации", - добавили в пресс-службе.