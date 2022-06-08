https://ria.ru/20220608/wildberries-1793886191.html

Wildberries перешел на расчеты в нацвалютах с международными партнерами

Wildberries перешел на расчеты в нацвалютах с международными партнерами - РИА Новости, 08.06.2022

Wildberries перешел на расчеты в нацвалютах с международными партнерами

Wildberries в рамках новой финансовой политики перешел на расчеты в национальных валютах с международными партнерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T08:13

2022-06-08T08:13

2022-06-08T08:13

экономика

белоруссия

казахстан

армения

wildberries

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Wildberries в рамках новой финансовой политики перешел на расчеты в национальных валютах с международными партнерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса."Онлайн-платформа Wildberries перешла на расчеты с международными представителями бизнеса в их национальных валютах. Предпринимателям Белоруссии перечисления осуществляются в белорусских рублях, Казахстана – в тенге, Армении - в драмах, Киргизии — в сомах, Узбекистане – в сумах", - говорится в сообщении.Отмечается, что новая финансовая политика распространяется как на продавцов, так и владельцев партнерских пунктов выдачи заказов и партнерских сортировочных центров. При этом она позволит компании оказать поддержку представителям локального бизнеса на зарубежных рынках."Wildberries является международной онлайн-площадкой, на которой предприниматели из разных стран продают свои товары и оказывают услуги покупателям и бизнесу… Новая финансовая политика позволит сделать взаимные расчеты еще более прозрачными, укрепит региональные валюты, а предпринимателям - поможет минимизировать возможные потери из-за колебаний курсов валют и необходимости их конвертации", - добавили в пресс-службе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220607/wildberries-1793808846.html

белоруссия

казахстан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, белоруссия, казахстан, армения, wildberries