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В девяти российских регионах приняли решение о назначении выборов - РИА Новости, 08.06.2022
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В девяти российских регионах приняли решение о назначении выборов
В девяти российских регионах приняли решение о назначении выборов - РИА Новости, 08.06.2022
В девяти российских регионах приняли решение о назначении выборов
Девять субъектов РФ приняли решение о назначении выборов, в пяти назначены выборы высших должностных лиц, сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T11:35
2022-06-08T11:35
политика
россия
тамбовская область
элла памфилова
цик рф
республика карелия
удмуртская республика (удмуртия)
свердловская область
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Девять субъектов РФ приняли решение о назначении выборов, в пяти назначены выборы высших должностных лиц, сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова."На 11 часов сегодняшнего дня у нас приняли решение о назначении выборов уже в 9 субъектах Российской Федерации, в пяти регионах России назначены выборы высших должностных лиц - Карелия, Удмуртия, Свердловская, Тамбовская и Ярославская области", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.Глава ЦИК уточнила, что дополнительные выборы депутатов заксобраний назначены в пяти регионах - в Марий Эл, Костромской, Самарской, Тамбовской областях и Севастополе.
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россия
тамбовская область
республика карелия
удмуртская республика (удмуртия)
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политика, россия, тамбовская область, элла памфилова, цик рф, республика карелия, удмуртская республика (удмуртия), свердловская область, ярославская область, республика марий эл, костромская область, самарская область, севастополь, выборы
11:35 08.06.2022
 
В девяти российских регионах приняли решение о назначении выборов

Глава ЦИК Памфилова: уже в девяти субъектах России приняли решение о назначении выборов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИзбирательная урна с бюллетенями
Избирательная урна с бюллетенями - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Девять субъектов РФ приняли решение о назначении выборов, в пяти назначены выборы высших должностных лиц, сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"На 11 часов сегодняшнего дня у нас приняли решение о назначении выборов уже в 9 субъектах Российской Федерации, в пяти регионах России назначены выборы высших должностных лиц - Карелия, Удмуртия, Свердловская, Тамбовская и Ярославская области", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.
Глава ЦИК уточнила, что дополнительные выборы депутатов заксобраний назначены в пяти регионах - в Марий Эл, Костромской, Самарской, Тамбовской областях и Севастополе.
Интернет-голосование
7 июня, 18:40
ЦИК отказался от практики переголосования при онлайн-голосовании
 
ПолитикаРоссияТамбовская областьЭлла ПамфиловаЦИК РФРеспублика КарелияУдмуртская Республика (Удмуртия)Свердловская областьЯрославская областьРеспублика Марий ЭлКостромская областьСамарская областьСевастопольВыборы
 
 
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