https://ria.ru/20220608/vybory-1793923999.html

В девяти российских регионах приняли решение о назначении выборов

В девяти российских регионах приняли решение о назначении выборов - РИА Новости, 08.06.2022

В девяти российских регионах приняли решение о назначении выборов

Девять субъектов РФ приняли решение о назначении выборов, в пяти назначены выборы высших должностных лиц, сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T11:35

2022-06-08T11:35

2022-06-08T11:35

политика

россия

тамбовская область

элла памфилова

цик рф

республика карелия

удмуртская республика (удмуртия)

свердловская область

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Девять субъектов РФ приняли решение о назначении выборов, в пяти назначены выборы высших должностных лиц, сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова."На 11 часов сегодняшнего дня у нас приняли решение о назначении выборов уже в 9 субъектах Российской Федерации, в пяти регионах России назначены выборы высших должностных лиц - Карелия, Удмуртия, Свердловская, Тамбовская и Ярославская области", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.Глава ЦИК уточнила, что дополнительные выборы депутатов заксобраний назначены в пяти регионах - в Марий Эл, Костромской, Самарской, Тамбовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20220607/onlayn-golosovanie-1793819850.html

россия

тамбовская область

республика карелия

удмуртская республика (удмуртия)

свердловская область

ярославская область

костромская область

самарская область

севастополь

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Владимир Лаврентьев

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