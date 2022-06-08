https://ria.ru/20220608/vybory-1793923999.html
В девяти российских регионах приняли решение о назначении выборов
В девяти российских регионах приняли решение о назначении выборов - РИА Новости, 08.06.2022
В девяти российских регионах приняли решение о назначении выборов
Девять субъектов РФ приняли решение о назначении выборов, в пяти назначены выборы высших должностных лиц, сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T11:35
2022-06-08T11:35
2022-06-08T11:35
политика
россия
тамбовская область
элла памфилова
цик рф
республика карелия
удмуртская республика (удмуртия)
свердловская область
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Девять субъектов РФ приняли решение о назначении выборов, в пяти назначены выборы высших должностных лиц, сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова."На 11 часов сегодняшнего дня у нас приняли решение о назначении выборов уже в 9 субъектах Российской Федерации, в пяти регионах России назначены выборы высших должностных лиц - Карелия, Удмуртия, Свердловская, Тамбовская и Ярославская области", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.Глава ЦИК уточнила, что дополнительные выборы депутатов заксобраний назначены в пяти регионах - в Марий Эл, Костромской, Самарской, Тамбовской областях и Севастополе.
https://ria.ru/20220607/onlayn-golosovanie-1793819850.html
россия
тамбовская область
республика карелия
удмуртская республика (удмуртия)
свердловская область
ярославская область
костромская область
самарская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, тамбовская область, элла памфилова, цик рф, республика карелия, удмуртская республика (удмуртия), свердловская область, ярославская область, республика марий эл, костромская область, самарская область, севастополь, выборы
В девяти российских регионах приняли решение о назначении выборов
Глава ЦИК Памфилова: уже в девяти субъектах России приняли решение о назначении выборов