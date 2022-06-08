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Полиция установила личность водителя, сбившего пешеходов в Берлине

Полиция установила личность водителя, сбившего пешеходов в Берлине - РИА Новости, 08.06.2022

Полиция установила личность водителя, сбившего пешеходов в Берлине

Водитель, сбивший пешеходов, в Берлине, - 29-летний гражданин ФРГ армянского происхождения, сообщила в Twitter пресс-служба полиции города. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T15:10

2022-06-08T15:10

2022-06-08T15:10

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германия

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БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Водитель, сбивший пешеходов, в Берлине, - 29-летний гражданин ФРГ армянского происхождения, сообщила в Twitter пресс-служба полиции города."Водитель въехал на улице Тауэнтциенштрассе сначала в группу лиц, а затем в витрину. Он был задержан прохожими и передан полиции. Речь идет о 29-летнем проживающем в Берлине немцем армянского происхождения", - говорится в сообщении ведомства.Инцидент произошел утром, мужчина, управлявший автомобилем, въехал в группу пешеходов. Один человек погиб, восемь получили ранения. Сам водитель также ранен, заявили журналистам в спасательной службе Берлина. Он задержан и в настоящее время готовится к допросу, заявили в полиции.

берлин (город)

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, берлин (город), германия