https://ria.ru/20220608/vino-1793928848.html

Власти Кубани заявили о росте интереса к винодельческой продукции региона

Власти Кубани заявили о росте интереса к винодельческой продукции региона - РИА Новости, 08.06.2022

Власти Кубани заявили о росте интереса к винодельческой продукции региона

Кубанские виноделы с успехом занимают освобождающиеся от импорта ниши, интерес к продукции региона растет, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T11:54

2022-06-08T11:54

2022-06-08T11:54

краснодарский край

россия

экономика

краснодарский край

вениамин кондратьев

вино

виноделие

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Кубанские виноделы с успехом занимают освобождающиеся от импорта ниши, интерес к продукции региона растет, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев."Кубанские вина – наша гордость. Они регулярно получали награды на престижных международных конкурсах. Мы видим растущий интерес к винодельческой продукции в ресторанах и торговых сетях. Наши виноделы с успехом занимают освобождающиеся от импорта ниши. Край лидирует по производству вина в России и за последние годы достиг хороших результатов в этой отрасли", - цитирует Кондратьева пресс-служба администрации края.По словам губернатора, "на фоне сокращения ассортимента импортного вина перед виноделами региона открываются новые возможности".Губернатор поручил для популяризации вин из местного винограда с 15 июля по 15 сентября провести ежегодную акцию "Недели вин Краснодарского края". В ней примут участие магазины, кафе и рестораны региона.По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, за январь-май 2022 года в регионе произвели более 8 миллионов дал винодельческой продукции. Это на 13,2% больше аналогичного периода прошлого года. В том числе рост производства вина составил 3,6%, игристых вин – 35,8%. В регионе находится треть всех виноградников страны. В 2022 году на Кубани планируют заложить 1500 гектаров новых виноградников.В 2021 году на Кубани произвели 20 миллионов дал винодельческой продукции. Удельный вес края в общероссийском производстве вина составляет 42%, шампанского – 43%.

https://ria.ru/20220530/klubnika-1791847854.html

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краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, вино, виноделие