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Власти Кубани заявили о росте интереса к винодельческой продукции региона - РИА Новости, 08.06.2022
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Краснодарский край
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Власти Кубани заявили о росте интереса к винодельческой продукции региона
Власти Кубани заявили о росте интереса к винодельческой продукции региона - РИА Новости, 08.06.2022
Власти Кубани заявили о росте интереса к винодельческой продукции региона
Кубанские виноделы с успехом занимают освобождающиеся от импорта ниши, интерес к продукции региона растет, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T11:54
2022-06-08T11:54
краснодарский край
россия
экономика
краснодарский край
вениамин кондратьев
вино
виноделие
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Кубанские виноделы с успехом занимают освобождающиеся от импорта ниши, интерес к продукции региона растет, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев."Кубанские вина – наша гордость. Они регулярно получали награды на престижных международных конкурсах. Мы видим растущий интерес к винодельческой продукции в ресторанах и торговых сетях. Наши виноделы с успехом занимают освобождающиеся от импорта ниши. Край лидирует по производству вина в России и за последние годы достиг хороших результатов в этой отрасли", - цитирует Кондратьева пресс-служба администрации края.По словам губернатора, "на фоне сокращения ассортимента импортного вина перед виноделами региона открываются новые возможности".Губернатор поручил для популяризации вин из местного винограда с 15 июля по 15 сентября провести ежегодную акцию "Недели вин Краснодарского края". В ней примут участие магазины, кафе и рестораны региона.По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, за январь-май 2022 года в регионе произвели более 8 миллионов дал винодельческой продукции. Это на 13,2% больше аналогичного периода прошлого года. В том числе рост производства вина составил 3,6%, игристых вин – 35,8%. В регионе находится треть всех виноградников страны. В 2022 году на Кубани планируют заложить 1500 гектаров новых виноградников.В 2021 году на Кубани произвели 20 миллионов дал винодельческой продукции. Удельный вес края в общероссийском производстве вина составляет 42%, шампанского – 43%.
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россия, экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, вино, виноделие
11:54 08.06.2022
 
Власти Кубани заявили о росте интереса к винодельческой продукции региона

Глава Краснодарского края Кондратьев: интерес к винодельческой продукции региона растет

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВиноградник в Краснодарском крае
Виноградник в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Кубанские виноделы с успехом занимают освобождающиеся от импорта ниши, интерес к продукции региона растет, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.
"Кубанские вина – наша гордость. Они регулярно получали награды на престижных международных конкурсах. Мы видим растущий интерес к винодельческой продукции в ресторанах и торговых сетях. Наши виноделы с успехом занимают освобождающиеся от импорта ниши. Край лидирует по производству вина в России и за последние годы достиг хороших результатов в этой отрасли", - цитирует Кондратьева пресс-служба администрации края.
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По словам губернатора, "на фоне сокращения ассортимента импортного вина перед виноделами региона открываются новые возможности".
Губернатор поручил для популяризации вин из местного винограда с 15 июля по 15 сентября провести ежегодную акцию "Недели вин Краснодарского края". В ней примут участие магазины, кафе и рестораны региона.
По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, за январь-май 2022 года в регионе произвели более 8 миллионов дал винодельческой продукции. Это на 13,2% больше аналогичного периода прошлого года. В том числе рост производства вина составил 3,6%, игристых вин – 35,8%. В регионе находится треть всех виноградников страны. В 2022 году на Кубани планируют заложить 1500 гектаров новых виноградников.
В 2021 году на Кубани произвели 20 миллионов дал винодельческой продукции. Удельный вес края в общероссийском производстве вина составляет 42%, шампанского – 43%.
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Краснодарский крайРоссияЭкономикаКраснодарский крайВениамин КондратьевВиноВиноделие
 
 
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