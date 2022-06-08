Власти Кубани заявили о росте интереса к винодельческой продукции региона
Глава Краснодарского края Кондратьев: интерес к винодельческой продукции региона растет
Виноградник в Краснодарском крае . Архивное фото
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Кубанские виноделы с успехом занимают освобождающиеся от импорта ниши, интерес к продукции региона растет, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.
"Кубанские вина – наша гордость. Они регулярно получали награды на престижных международных конкурсах. Мы видим растущий интерес к винодельческой продукции в ресторанах и торговых сетях. Наши виноделы с успехом занимают освобождающиеся от импорта ниши. Край лидирует по производству вина в России и за последние годы достиг хороших результатов в этой отрасли", - цитирует Кондратьева пресс-служба администрации края.
По словам губернатора, "на фоне сокращения ассортимента импортного вина перед виноделами региона открываются новые возможности".
Губернатор поручил для популяризации вин из местного винограда с 15 июля по 15 сентября провести ежегодную акцию "Недели вин Краснодарского края". В ней примут участие магазины, кафе и рестораны региона.
По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, за январь-май 2022 года в регионе произвели более 8 миллионов дал винодельческой продукции. Это на 13,2% больше аналогичного периода прошлого года. В том числе рост производства вина составил 3,6%, игристых вин – 35,8%. В регионе находится треть всех виноградников страны. В 2022 году на Кубани планируют заложить 1500 гектаров новых виноградников.
В 2021 году на Кубани произвели 20 миллионов дал винодельческой продукции. Удельный вес края в общероссийском производстве вина составляет 42%, шампанского – 43%.