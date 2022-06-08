https://ria.ru/20220608/ukraina-1794067400.html

Кириенко посетил Запорожскую и Херсонскую области

Кириенко посетил Запорожскую и Херсонскую области - РИА Новости, 08.06.2022

Кириенко посетил Запорожскую и Херсонскую области

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил города Запорожской и Херсонской областей Украины, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T17:23

2022-06-08T17:23

2022-06-08T17:23

специальная военная операция на украине

россия

в мире

херсонская область

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запорожская область

ситуация в днр и лнр

сергей кириенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил города Запорожской и Херсонской областей Украины, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Визит Кириенко – это намного больше, чем визит высокопоставленного российского чиновника, государственного деятеля. Это не просто понимание уверенности и понимание того, что нас слышат, о нас заботятся и стараются всячески помочь. Это подтверждение того, что мы возвращаемся домой, что мы уже часть большой русской семьи и нас слышат задолго до официального возвращения", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, центральная власть в России уже заботится о будущем освобожденных регионов, в то время как на Украине все годы на лицо было потребительское отношение и стремление выкачать имеющиеся ресурсы для нужд Западной Украины."Сейчас нас слышат, реагируют на наши просьбы, на проблемы, которые мы озвучиваем. И это очень радостно осознавать, что еще только находясь на пути домой в Россию нас уже встречают и помогают решать проблемы и в кадровом плане, и в решении экономических вопросов", - подчеркнул Рогов.По его словам, Кириенко посетил Мелитополь, Бердянск, Херсон. В рамках визита поднимались вопросы поддержки местных производителей, развития сельского хозяйства, выходов на российские рынки, образования, курортной сферы, получения российского гражданства, поставок продуктов и лекарств, социальных выплат. "Везде проговорены десятки вопросов, каждый из которых имеет местную специфику. По всем вопросам найдены формулы решения проблем. Мы поняли, что Россия – это страна возможностей", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220608/zaporozhe-1794016009.html

https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html

https://ria.ru/20220607/kherson-1793720759.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, херсонская область , украина, запорожская область, ситуация в днр и лнр, сергей кириенко