Рейтинг@Mail.ru
Кириенко посетил Запорожскую и Херсонскую области - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/ukraina-1794067400.html
Кириенко посетил Запорожскую и Херсонскую области
Кириенко посетил Запорожскую и Херсонскую области - РИА Новости, 08.06.2022
Кириенко посетил Запорожскую и Херсонскую области
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил города Запорожской и Херсонской областей Украины, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:23
2022-06-08T17:23
специальная военная операция на украине
россия
в мире
херсонская область
украина
запорожская область
ситуация в днр и лнр
сергей кириенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748179388_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_33bf7ad1c3aae05850c249642ea82db0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил города Запорожской и Херсонской областей Украины, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Визит Кириенко – это намного больше, чем визит высокопоставленного российского чиновника, государственного деятеля. Это не просто понимание уверенности и понимание того, что нас слышат, о нас заботятся и стараются всячески помочь. Это подтверждение того, что мы возвращаемся домой, что мы уже часть большой русской семьи и нас слышат задолго до официального возвращения", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, центральная власть в России уже заботится о будущем освобожденных регионов, в то время как на Украине все годы на лицо было потребительское отношение и стремление выкачать имеющиеся ресурсы для нужд Западной Украины."Сейчас нас слышат, реагируют на наши просьбы, на проблемы, которые мы озвучиваем. И это очень радостно осознавать, что еще только находясь на пути домой в Россию нас уже встречают и помогают решать проблемы и в кадровом плане, и в решении экономических вопросов", - подчеркнул Рогов.По его словам, Кириенко посетил Мелитополь, Бердянск, Херсон. В рамках визита поднимались вопросы поддержки местных производителей, развития сельского хозяйства, выходов на российские рынки, образования, курортной сферы, получения российского гражданства, поставок продуктов и лекарств, социальных выплат. "Везде проговорены десятки вопросов, каждый из которых имеет местную специфику. По всем вопросам найдены формулы решения проблем. Мы поняли, что Россия – это страна возможностей", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220608/zaporozhe-1794016009.html
https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html
https://ria.ru/20220607/kherson-1793720759.html
россия
херсонская область
украина
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748179388_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_cd1c4911b89c9864bdf5429828a8cbd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, херсонская область , украина, запорожская область, ситуация в днр и лнр, сергей кириенко
17:23 08.06.2022
 
Кириенко посетил Запорожскую и Херсонскую области

Кириенко посетил освобожденные города Запорожской и Херсонской областей

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил города Запорожской и Херсонской областей Украины, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Визит Кириенко – это намного больше, чем визит высокопоставленного российского чиновника, государственного деятеля. Это не просто понимание уверенности и понимание того, что нас слышат, о нас заботятся и стараются всячески помочь. Это подтверждение того, что мы возвращаемся домой, что мы уже часть большой русской семьи и нас слышат задолго до официального возвращения", - сказал РИА Новости Рогов.
Поезд Крымской железной дороги - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 15:19
Между Крымом и Запорожской областью возобновили железнодорожное сообщение
По его словам, центральная власть в России уже заботится о будущем освобожденных регионов, в то время как на Украине все годы на лицо было потребительское отношение и стремление выкачать имеющиеся ресурсы для нужд Западной Украины.
"Сейчас нас слышат, реагируют на наши просьбы, на проблемы, которые мы озвучиваем. И это очень радостно осознавать, что еще только находясь на пути домой в Россию нас уже встречают и помогают решать проблемы и в кадровом плане, и в решении экономических вопросов", - подчеркнул Рогов.
Российские военнослужащие раздают георгиевские ленточки жителям Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 11:58
Россия строит новый мир. С уничтожением старого Запад справляется сам
По его словам, Кириенко посетил Мелитополь, Бердянск, Херсон. В рамках визита поднимались вопросы поддержки местных производителей, развития сельского хозяйства, выходов на российские рынки, образования, курортной сферы, получения российского гражданства, поставок продуктов и лекарств, социальных выплат. "Везде проговорены десятки вопросов, каждый из которых имеет местную специфику. По всем вопросам найдены формулы решения проблем. Мы поняли, что Россия – это страна возможностей", - подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 13:27Специальная военная операция на Украине
Песков опроверг слухи об отказе России обсуждать статус Херсона и Запорожья
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреХерсонская областьУкраинаЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНРСергей Кириенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала