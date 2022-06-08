Кириенко посетил Запорожскую и Херсонскую области
Кириенко посетил освобожденные города Запорожской и Херсонской областей
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил города Запорожской и Херсонской областей Украины, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Визит Кириенко – это намного больше, чем визит высокопоставленного российского чиновника, государственного деятеля. Это не просто понимание уверенности и понимание того, что нас слышат, о нас заботятся и стараются всячески помочь. Это подтверждение того, что мы возвращаемся домой, что мы уже часть большой русской семьи и нас слышат задолго до официального возвращения", - сказал РИА Новости Рогов.
"Сейчас нас слышат, реагируют на наши просьбы, на проблемы, которые мы озвучиваем. И это очень радостно осознавать, что еще только находясь на пути домой в Россию нас уже встречают и помогают решать проблемы и в кадровом плане, и в решении экономических вопросов", - подчеркнул Рогов.
По его словам, Кириенко посетил Мелитополь, Бердянск, Херсон. В рамках визита поднимались вопросы поддержки местных производителей, развития сельского хозяйства, выходов на российские рынки, образования, курортной сферы, получения российского гражданства, поставок продуктов и лекарств, социальных выплат. "Везде проговорены десятки вопросов, каждый из которых имеет местную специфику. По всем вопросам найдены формулы решения проблем. Мы поняли, что Россия – это страна возможностей", - подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.