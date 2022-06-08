https://ria.ru/20220608/temy-1793988043.html

Участники программы "Муравьев-Амурский 2030" выбрали темы проектной работы

Участники программы "Муравьев-Амурский 2030" выбрали темы проектной работы - РИА Новости, 08.06.2022

Участники программы "Муравьев-Амурский 2030" выбрали темы проектной работы

Участники программы подготовки управленческих кадров "Муравьев-Амурский 2030" завершили первый модуль обучения на базе Дальневосточного федерального... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:23

2022-06-08T14:23

2022-06-08T14:23

муравьев-амурский 2030

россия

дальневосточный федеральный университет

владивостокский морской торговый порт

сколково

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Участники программы подготовки управленческих кадров "Муравьев-Амурский 2030" завершили первый модуль обучения на базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, определив девять приоритетных направлений проектной работы по развитию ДФО, сообщает пресс-офис программы.В течение пяти дней слушатели изучали социально-экономическую и политическую повестки развития Дальнего Востока и Арктики, обсуждали вопросы современного государственного управления, знакомились с работой региональных предприятий - Владивостокского морского торгового порта, расположенных в ТОР "Надеждинская" научно-производственной компании "Арника" и ДСК "Приморье". Определиться с выбором направлений проектной работы помог председатель Совета наставников, глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.По итогам общей дискуссии и обсуждений с модераторами участники выбрали девять направлений, в числе которых - развитие общественного транспорта и обеспечивающей инфраструктуры на Дальнем Востоке и в Арктике, развитие малой авиации, каботажные перевозки по СМП, развитие в Амурской области нового международного транспортно-логистического коридора с Китаем, создание на Дальнем Востоке первого предпринимательского университета, сохранение самобытной культуры старообрядцев, обеспечение ДФО собственной овощной продукцией и другие.Анализ каждого из направлений слушатели "Муравьев-Амурский 2030" будут проводить в группах с модераторами Школы управления Сколково."Мы постарались сделать первый модуль максимально насыщенным как теорией, так и практикой. Познакомить участников с регионом и округом через проекты государства и бизнеса, формирование и совершенствование ключевых управленческих и личностных компетенций, так необходимых современному чиновнику, личный опыт наставников. Эти знания и навыки помогут участникам в практической работе над проектами по развитию Дальнего Востока и поспособствуют их реализации. Впереди еще 7 модулей – они не будут легкими, но точно информативными, интересными, а порой и неожиданными", - приводятся в сообщении слова руководителя программы "Муравьев-Амурский 2030" Дарьи Кирьяновой.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития Россиисовместно с КРДВ, при поддержке ДВФУ, РАНХиГС и Московской школы управления Сколково.

https://ria.ru/20220526/uchastniki-1790814392.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

муравьев-амурский 2030, россия, дальневосточный федеральный университет, владивостокский морской торговый порт, сколково