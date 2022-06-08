Рейтинг@Mail.ru
Участники программы "Муравьев-Амурский 2030" выбрали темы проектной работы - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220608/temy-1793988043.html
Участники программы "Муравьев-Амурский 2030" выбрали темы проектной работы
Участники программы "Муравьев-Амурский 2030" выбрали темы проектной работы - РИА Новости, 08.06.2022
Участники программы "Муравьев-Амурский 2030" выбрали темы проектной работы
Участники программы подготовки управленческих кадров "Муравьев-Амурский 2030" завершили первый модуль обучения на базе Дальневосточного федерального... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:23
2022-06-08T14:23
муравьев-амурский 2030
россия
дальневосточный федеральный университет
владивостокский морской торговый порт
сколково
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793989596_0:273:3071:2001_1920x0_80_0_0_c6f0faba966651d55edbc9fd2d525bc2.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Участники программы подготовки управленческих кадров "Муравьев-Амурский 2030" завершили первый модуль обучения на базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, определив девять приоритетных направлений проектной работы по развитию ДФО, сообщает пресс-офис программы.В течение пяти дней слушатели изучали социально-экономическую и политическую повестки развития Дальнего Востока и Арктики, обсуждали вопросы современного государственного управления, знакомились с работой региональных предприятий - Владивостокского морского торгового порта, расположенных в ТОР "Надеждинская" научно-производственной компании "Арника" и ДСК "Приморье". Определиться с выбором направлений проектной работы помог председатель Совета наставников, глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.По итогам общей дискуссии и обсуждений с модераторами участники выбрали девять направлений, в числе которых - развитие общественного транспорта и обеспечивающей инфраструктуры на Дальнем Востоке и в Арктике, развитие малой авиации, каботажные перевозки по СМП, развитие в Амурской области нового международного транспортно-логистического коридора с Китаем, создание на Дальнем Востоке первого предпринимательского университета, сохранение самобытной культуры старообрядцев, обеспечение ДФО собственной овощной продукцией и другие.Анализ каждого из направлений слушатели "Муравьев-Амурский 2030" будут проводить в группах с модераторами Школы управления Сколково."Мы постарались сделать первый модуль максимально насыщенным как теорией, так и практикой. Познакомить участников с регионом и округом через проекты государства и бизнеса, формирование и совершенствование ключевых управленческих и личностных компетенций, так необходимых современному чиновнику, личный опыт наставников. Эти знания и навыки помогут участникам в практической работе над проектами по развитию Дальнего Востока и поспособствуют их реализации. Впереди еще 7 модулей – они не будут легкими, но точно информативными, интересными, а порой и неожиданными", - приводятся в сообщении слова руководителя программы "Муравьев-Амурский 2030" Дарьи Кирьяновой.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития Россиисовместно с КРДВ, при поддержке ДВФУ, РАНХиГС и Московской школы управления Сколково.
https://ria.ru/20220526/uchastniki-1790814392.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793989596_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_351a56e01f4186a2e7caf838cbe8b8ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
муравьев-амурский 2030, россия, дальневосточный федеральный университет, владивостокский морской торговый порт, сколково
14:23 08.06.2022
 

Участники программы "Муравьев-Амурский 2030" выбрали темы проектной работы

© Фото : Пресс-офис программы "Муравьев — Амурский 2030"Участники программы "Муравьев-Амурский 2030" выбрали темы проектной работы
Участники программы Муравьев-Амурский 2030 выбрали темы проектной работы - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Фото : Пресс-офис программы "Муравьев — Амурский 2030"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Участники программы подготовки управленческих кадров "Муравьев-Амурский 2030" завершили первый модуль обучения на базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, определив девять приоритетных направлений проектной работы по развитию ДФО, сообщает пресс-офис программы.
В течение пяти дней слушатели изучали социально-экономическую и политическую повестки развития Дальнего Востока и Арктики, обсуждали вопросы современного государственного управления, знакомились с работой региональных предприятий - Владивостокского морского торгового порта, расположенных в ТОР "Надеждинская" научно-производственной компании "Арника" и ДСК "Приморье". Определиться с выбором направлений проектной работы помог председатель Совета наставников, глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
По итогам общей дискуссии и обсуждений с модераторами участники выбрали девять направлений, в числе которых - развитие общественного транспорта и обеспечивающей инфраструктуры на Дальнем Востоке и в Арктике, развитие малой авиации, каботажные перевозки по СМП, развитие в Амурской области нового международного транспортно-логистического коридора с Китаем, создание на Дальнем Востоке первого предпринимательского университета, сохранение самобытной культуры старообрядцев, обеспечение ДФО собственной овощной продукцией и другие.
Анализ каждого из направлений слушатели "Муравьев-Амурский 2030" будут проводить в группах с модераторами Школы управления Сколково.
Программа Муравьев – Амурский 2030 - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 12:27
Участники "Муравьев-Амурский 2030" приступили к изучению проектов ДФО
"Мы постарались сделать первый модуль максимально насыщенным как теорией, так и практикой. Познакомить участников с регионом и округом через проекты государства и бизнеса, формирование и совершенствование ключевых управленческих и личностных компетенций, так необходимых современному чиновнику, личный опыт наставников. Эти знания и навыки помогут участникам в практической работе над проектами по развитию Дальнего Востока и поспособствуют их реализации. Впереди еще 7 модулей – они не будут легкими, но точно информативными, интересными, а порой и неожиданными", - приводятся в сообщении слова руководителя программы "Муравьев-Амурский 2030" Дарьи Кирьяновой.
Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития Россиисовместно с КРДВ, при поддержке ДВФУ, РАНХиГС и Московской школы управления Сколково.
 
Муравьев-Амурский 2030РоссияДальневосточный федеральный университетВладивостокский морской торговый портСколково
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала