Участники программы "Муравьев-Амурский 2030" выбрали темы проектной работы
© Фото : Пресс-офис программы "Муравьев — Амурский 2030"Участники программы "Муравьев-Амурский 2030" выбрали темы проектной работы
© Фото : Пресс-офис программы "Муравьев — Амурский 2030"
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Участники программы подготовки управленческих кадров "Муравьев-Амурский 2030" завершили первый модуль обучения на базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, определив девять приоритетных направлений проектной работы по развитию ДФО, сообщает пресс-офис программы.
В течение пяти дней слушатели изучали социально-экономическую и политическую повестки развития Дальнего Востока и Арктики, обсуждали вопросы современного государственного управления, знакомились с работой региональных предприятий - Владивостокского морского торгового порта, расположенных в ТОР "Надеждинская" научно-производственной компании "Арника" и ДСК "Приморье". Определиться с выбором направлений проектной работы помог председатель Совета наставников, глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
По итогам общей дискуссии и обсуждений с модераторами участники выбрали девять направлений, в числе которых - развитие общественного транспорта и обеспечивающей инфраструктуры на Дальнем Востоке и в Арктике, развитие малой авиации, каботажные перевозки по СМП, развитие в Амурской области нового международного транспортно-логистического коридора с Китаем, создание на Дальнем Востоке первого предпринимательского университета, сохранение самобытной культуры старообрядцев, обеспечение ДФО собственной овощной продукцией и другие.
Анализ каждого из направлений слушатели "Муравьев-Амурский 2030" будут проводить в группах с модераторами Школы управления Сколково.
"Мы постарались сделать первый модуль максимально насыщенным как теорией, так и практикой. Познакомить участников с регионом и округом через проекты государства и бизнеса, формирование и совершенствование ключевых управленческих и личностных компетенций, так необходимых современному чиновнику, личный опыт наставников. Эти знания и навыки помогут участникам в практической работе над проектами по развитию Дальнего Востока и поспособствуют их реализации. Впереди еще 7 модулей – они не будут легкими, но точно информативными, интересными, а порой и неожиданными", - приводятся в сообщении слова руководителя программы "Муравьев-Амурский 2030" Дарьи Кирьяновой.