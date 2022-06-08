https://ria.ru/20220608/teleskop-1793875878.html

Рогозин назвал срок включения немецкого телескопа на "Спектре-РГ"

Рогозин назвал срок включения немецкого телескопа на "Спектре-РГ" - РИА Новости, 08.06.2022

Рогозин назвал срок включения немецкого телескопа на "Спектре-РГ"

Включение немецкого телескопа eROSITA на российско-немецкой орбитальной обсерватории "Спектр-РГ", отключенного Германией, может занять от одного до полутора... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T03:05

2022-06-08T03:05

2022-06-08T03:11

наука

германия

россия

земля

роскосмос

институт космических исследований

российская академия наук

спектр-рг

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Включение немецкого телескопа eROSITA на российско-немецкой орбитальной обсерватории "Спектр-РГ", отключенного Германией, может занять от одного до полутора месяца, так как нужно разработать соответствующие команды для управления им, сообщил РИА Новости гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.Ранее Рогозин сообщил, что дал указание восстановить работу телескопа в научных целях.Работа, по его словам, должна начаться немедленно. В среду гендиректор Роскосмоса намеревается посетить химкинское НПО Лавочкина, где был собран "Спектр-РГ" и откуда им управляют. Рогозин пояснил, что методических материалов, которые используют германские специалисты, у России нет, поэтому некоторое время потребуется для "перехвата этой компетенции"."Более того, мы можем обеспечить архивирование научных данных для последующей передачи немецким специалистам. Поэтому они ничего не потеряют. С нашей стороны никакого пиратства так называемого быть не может. Мы руководствуемся только высшими целями науки", - заверил Рогозин.Без кавалерийского наскокаГлава "Роскосмоса" также рассказал, что "Спектр-РГ" с помощью двух телескопов получает уникальную информацию о вспышках сверхновых звезд. Некоторые подобные явления, считает Рогозин, могут оказать катастрофическое воздействие на все живое на Земле. "Прозевать такого рода процессы", уверен он, будет преступлением перед человечеством.Решение немецкой стороны отключить свой телескоп глава госкорпорации сравнил с действиями врача, который, оперируя сложного больного, по политическим соображениям отказался бы брать в руки скальпель."Нам придется этот скальпель брать в руки самим. Если чего-то мы не знаем, мы, соответственно, внимательно отнесемся к изучению материальной части, обеспечим её эксплуатацию, с тем чтобы не навредить этой дорогостоящей машине, которую мы сами собирали и за которую мы отвечаем. С нашей стороны нет какого-то кавалерийского наскока. Ситуацию оценивают технические специалисты, и они дадут рекомендации, как и когда мы будем включать немецкий телескоп", - добавил он.ОтключениеОбсерваторию "Спектр-РГ", построенную в НПО имени Лавочкина, запустили в космос в июле 2019 года. На ней установлены два телескопа: eROSITA, созданный немецким Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка, и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама).Вскоре после начала российской спецоперации на Украине немецкие специалисты перевели телескоп eROSITA в безопасный режим. По словам Рогозина, это привело к убыткам для "Роскосмоса", поэтому госкорпорация намерена выставить Германии счет. Кроме того, пришлось изменить программу наблюдений для "Спектра-РГ".Задача обсерватории — в течение четырех лет сфотографировать все небо в рентгеновском диапазоне и составить карту Вселенной. Ее построят на основе восьми карт, на каждую из которых уйдет по полгода. Завершить эту работу планируется к 2025 году.

https://ria.ru/20220303/mks-1776235975.html

https://ria.ru/20211111/roskosmos-1758657279.html

https://ria.ru/20220601/nauka-1792316167.html

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германия, россия, земля, роскосмос, институт космических исследований, российская академия наук, спектр-рг, дмитрий рогозин