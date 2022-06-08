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"Аэрофлот" снижает на 25% цены по "плоским" тарифам на Дальний Восток

"Аэрофлот" снижает на 25% цены по "плоским" тарифам на Дальний Восток - РИА Новости, 08.06.2022

"Аэрофлот" снижает на 25% цены по "плоским" тарифам на Дальний Восток

"Аэрофлот" временно снижает на 25% стоимость билетов по "плоским" тарифам на Дальний Восток и продлевает до конца октября перевозку со скидкой по... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T16:41

2022-06-08T16:41

2022-06-08T16:41

аэрофлот

экономика

дальний восток

россия

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" временно снижает на 25% стоимость билетов по "плоским" тарифам на Дальний Восток и продлевает до конца октября перевозку со скидкой по субсидированным билетам, сообщает авиакомпания."Аэрофлот" установил скидку в 25% на "плоские" тарифы на маршрутах между Москвой и дальневосточными пунктами. Билеты по сниженной стоимости можно приобрести в период до 30 июня (включительно), а перелёт необходимо совершить до 31 октября 2022 года. Сниженные тарифы будут действовать на рейсах "Аэрофлота", а также на рейсах авиакомпании "Россия" (выполняемых под кодом SU) по маршрутам между Владивостоком, Петропавловск-Камчатским, Хабаровском, Магаданом, Южно-Сахалинском и Москвой. Количество мест по плоскому тарифу с дисконтом ограничено", - говорится в сообщении."Аэрофлот" также вносит изменения в условия применения субсидированных тарифов со скидкой в части периода перевозки и продлевает период перелета по сниженной стоимости до 31 октября, при этом период продажи билетов со скидкой по-прежнему ограничен 30 июня 2022 года. Тарифы со скидкой распространяются как на социальные категории граждан, так и на жителей Дальневосточного федерального округа с постоянной пропиской в регионе."Снижение на четверть стоимости "плоских" тарифов и продление скидок на субсидированные тарифы является последовательным решением "Аэрофлота" в рамках выполнения государственных социально значимых задач. В период повышенного спроса на авиаперевозки "Аэрофлот" снижает минимальные цены на самые длинные перелеты внутри страны, предоставляя возможность жителям России отправиться в путешествие в удаленные регионы по приемлемой стоимости", - отмечает компания.Так, например, стоимость билетов Владивосток — Москва со скидкой 25% составит: для взрослых, которые относятся к социальным категориям - 5550 рублей (в одну сторону), для детей 4165 рублей (в одну сторону), для взрослых жителей ДФО 7650 рублей (в одну сторону); по плоскому тарифу "Аэрофлота" 20290 рублей (туда и обратно), 12190 рублей (в одну сторону), по плоскому тарифу "России" 17850 рублей (туда и обратно), 10725 рублей (в одну сторону).Дополнительно к продаже в период до 30 июня снижены на 25% спецтарифы между Москвой и пунктами РФ (кроме полётов между Москвой и Калининградом/Симферополем, выполняемых на собственных рейсах "Аэрофлота"), предназначенные для комбинации с субсидируемыми тарифами. В результате стоимость транзитной перевозки, оформленной одним билетом между пунктами ДФО и пунктами РФ через Москву с включенным субсидированным участком, будет также снижена на четверть. Снижение на 25% не распространяется на сбор за предоставление услуг автоматизированных систем бронирования и аэропортовый сбор. Количество предложения ограничено."Аэрофлот", помимо программы субсидируемых тарифов, продает авиабилеты в рамках собственной программы "плоских" тарифов - с фиксированной ценой билета, которая не зависит от даты покупки и сезона. Билет по "плоскому" тарифу в эконом-класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. "Плоские" тарифы действуют на рейсах на Дальний Восток, в Крым и Калининград.

https://ria.ru/20211229/aeroflot-1765980730.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210226/aviasoobschenie-1599030071.html

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Алёна Пава

аэрофлот, экономика, дальний восток, россия, новости компаний - экономика