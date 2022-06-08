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СФ запретил судимым водителям работать в такси и общественном транспорте - РИА Новости, 08.06.2022
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СФ запретил судимым водителям работать в такси и общественном транспорте
СФ запретил судимым водителям работать в такси и общественном транспорте - РИА Новости, 08.06.2022
СФ запретил судимым водителям работать в такси и общественном транспорте
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, запрещающий водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, тяжкие и особо... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:14
2022-06-08T15:14
общество
россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, запрещающий водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами, в двух последних случаях это касается и водителей автобусов и трамваев.В документе уточняется, что запрет будет действовать для водителей автобусов, трамваев, троллейбусов, имеющих неснятую или непогашенную судимость, за преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, являющиеся в соответствии с УК РФ тяжкими и особо тяжкими преступлениями, а также за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств-членов ЕАЭС.Для водителей такси указан такой же перечень, расширенный такими преступлениями, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Однако запрет работать водителями такси коснется граждан, осужденных не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и имеющих судимость за преступления средней тяжести. Уточняется, что нормы закона действуют в отношении иностранцев – граждан государств, являющихся членами ЕАЭС. Для прочих иностранцев вне союза ограничения не вводятся, поскольку при наличии судимости за преступления таких категорий они не могут получить разрешение на работу в России или патент.В соответствии с документом, тем, кто сейчас работает водителем такси, автобусов, троллейбусов и трамваев, нужно будет представить работодателю справку о наличии или отсутствии судимости до 1 марта 2023 года.Сенаторы также одобрили сопутствующие изменения в закон "О госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.
https://ria.ru/20220602/arest-1792411171.html
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общество, россия, авто, совет федерации рф
15:14 08.06.2022
 
СФ запретил судимым водителям работать в такси и общественном транспорте

Совфед запретил водителям с судимостью работать в такси и общественном транспорте

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, запрещающий водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами, в двух последних случаях это касается и водителей автобусов и трамваев.
В документе уточняется, что запрет будет действовать для водителей автобусов, трамваев, троллейбусов, имеющих неснятую или непогашенную судимость, за преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, являющиеся в соответствии с УК РФ тяжкими и особо тяжкими преступлениями, а также за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств-членов ЕАЭС.
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Для водителей такси указан такой же перечень, расширенный такими преступлениями, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Однако запрет работать водителями такси коснется граждан, осужденных не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и имеющих судимость за преступления средней тяжести. Уточняется, что нормы закона действуют в отношении иностранцев – граждан государств, являющихся членами ЕАЭС. Для прочих иностранцев вне союза ограничения не вводятся, поскольку при наличии судимости за преступления таких категорий они не могут получить разрешение на работу в России или патент.
В соответствии с документом, тем, кто сейчас работает водителем такси, автобусов, троллейбусов и трамваев, нужно будет представить работодателю справку о наличии или отсутствии судимости до 1 марта 2023 года.
Сенаторы также одобрили сопутствующие изменения в закон "О госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.
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