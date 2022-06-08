https://ria.ru/20220608/stipendii-1794089847.html

En+ Group даст стипендии медикам и педагогам

En+ Group даст стипендии медикам и педагогам - РИА Новости, 08.06.2022

En+ Group даст стипендии медикам и педагогам

О расширении стипендиальной программы En+ на такие социально значимые программы, как педагогика и медицина, объявили представители компаний En+ Group в рамках... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T18:55

2022-06-08T18:55

2022-06-08T18:55

новый курс

en+ group

общество

олег дерипаска

иркутская область

иркутский государственный университет

красноярский край

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794087712_69:190:1212:833_1920x0_80_0_0_006fe529f73713d7322c706d0176b1fa.jpg

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. О расширении стипендиальной программы En+ на такие социально значимые программы, как педагогика и медицина, объявили представители компаний En+ Group в рамках видеоконференции "Стипендиальная программа En+ Group – 2022". Также в видеоконференции приняли участие руководители ведущих вузов Сибири, представители министерства образования, которые поблагодарили основателя компаний Олега Дерипаску за личную поддержку социально значимых направлений образования.Для системы образования сибирских регионов распространение в этом году стипендиальной программы компании En+ Group на такие социально ориентированные специальности, как медицина и педагогика, стало значимым событием. "Проект представляется важным, так как он направлен на привлечение в профессию лучших учителей через конкурсный отбор. Это способствует, в свою очередь, повышению качества подготовки студентов и престижа профессии педагога", - отметила министр образования Красноярского края Светлана Маковская.По словам министра, очень важно, что бизнес, в лице компании En+ Group и ее основателя Олега Дерипаски не просто поддерживает образовательные проекты, но и выстраивает целую цепочку подготовки кадров – от школьной парты до трудоустройства. "Благодаря грамотно выстроенной системе непрерывного образования и стажировок выпускники приходят на производство состоявшимися профессионалами", - подчеркнула Маковская.Министр образования Иркутской области Максим Парфенов отметил высочайшую значимость для региона поддержки социально значимых направлений.А ректор Иркутского государственного университета Александр Шмидт признался, что для него было сюрпризом узнать, что компания En+ Group занимается проблемами подготовки квалифицированных педагогических кадров. "Мы будем стараться, чтобы наши студенты стали достойными участниками этой программы. Образование является крайне важным для успешного развития нашего общества, нашего государства", - подчеркнул Шмидт.Расширение программыСтипендиальная программа En+ Group действует с 2021 года. Уже на старте в программе поддержки талантливых студентов приняло участие 25 учебных заведений-партнеров из 16 городов. "В 2022 году число высших и средних специальных учебных заведений, принимающих участие в стипендиальной программе En+ увеличилось ровно в два раза. Теперь их 50. До 18 выросло и число городов, чьи учебные заведения участвуют в программе", - пояснила заместитель генерального директора по управлению персоналом En+ Group и Русал Наталья Альбрехт.Стипендии талантливым студентам выплачиваются из бюджета компании En+ Group. Размер стипендии для победителей будет зависеть от уровня получаемого образования (высшее или среднее), а также курса обучения студентов. Например, стипендия студента вуза 2 курса будет составлять 10 тысяч рублей в месяц, а студента 5 курса – уже 25 тысяч рублей в месяц. Рассчитывать на стипендию могут студенты очной формы обучения профильных вузов и средних специальных учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию определенных специальностей. Решения о предоставлении стипендий будут приниматься не только на основании успеваемости студента, будет проанализирована его вовлеченность в социальную жизнь. Кандидат на стипендию должен хорошо учиться, обладать лидерскими навыками, участвовать в конкурсах, олимпиадах, благотворительных и волонтерских акциях.От школьной парты до трудоустройстваК традиционным для En+ Group специальностям – энергетике, металлургии, теплоэнергетике и теплохимии - в этом году впервые были добавлены новые социально-значимые направления - медицина и педагогика. Как рассказал генеральный директор ООО "Русал Медицинский центр" Валерий Савельев, медики – это те специалисты, которых очень сильно не хватает не только в моногородах, но и в мегаполисах Сибири."Нам бы хотелось, чтобы студенты, еще обучаясь, узнали о нас, о корпоративной медицине, наметили себе какие-то шаги на пути своей профессиональной карьеры и рассмотрели корпоративный медицинский центр Русала, как потенциального работодателя", - отметил Савельев. По словам главы медицинского центра, тот гарантирует ежемесячную стипендию студентам, оплату обучения в ординатуре.Участвовать и не сдаватьсяВ прошлом году конкурс на место в стипендиальной программе был большим – четыре человека на место. В этом году он также ожидается не маленьким. Но, как поделились на видеоконференции студенты Иркутского национального исследовательского технического университета, которые попали в стипендиальную программу прошлого года, бояться не надо. "Я считаю, что все реально, все по силам, и у каждого человека, который честно учится, всегда есть шансы. Надо просто участвовать в конкурсах и не сдаваться", - рассказала студентка четвертого курса Дарья Шабдыр.Для участия в конкурсном отборе студентам необходимо пройти обязательную регистрацию на официальном портале, в разделе "Личный кабинет". Подать заявку на участие на портале career.enplusrusal.ru претенденты могут с 10 июня до 15 июля 2022 года.

https://ria.ru/20220412/biznes-1783111961.html

https://na.ria.ru/20220506/byudzhetnye_mesta-1787147434.html

https://ria.ru/20220519/obuchenie-1789455869.html

иркутская область

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

en+ group, общество, олег дерипаска, иркутская область, иркутский государственный университет, красноярский край, новости компаний - экономика