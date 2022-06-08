En+ Group даст стипендии медикам и педагогам
© Фото предоставлено EN+ GroupЗаместитель генерального директора En+ Group по управлению персоналом Наталья Альбрехт и директор департамента внешних коммуникаций En+ Group Ольга Санарова
© Фото предоставлено EN+ Group
Заместитель генерального директора En+ Group по управлению персоналом Наталья Альбрехт и директор департамента внешних коммуникаций En+ Group Ольга Санарова
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. О расширении стипендиальной программы En+ на такие социально значимые программы, как педагогика и медицина, объявили представители компаний En+ Group в рамках видеоконференции "Стипендиальная программа En+ Group – 2022". Также в видеоконференции приняли участие руководители ведущих вузов Сибири, представители министерства образования, которые поблагодарили основателя компаний Олега Дерипаску за личную поддержку социально значимых направлений образования.
Для системы образования сибирских регионов распространение в этом году стипендиальной программы компании En+ Group на такие социально ориентированные специальности, как медицина и педагогика, стало значимым событием. "Проект представляется важным, так как он направлен на привлечение в профессию лучших учителей через конкурсный отбор. Это способствует, в свою очередь, повышению качества подготовки студентов и престижа профессии педагога", - отметила министр образования Красноярского края Светлана Маковская.
По словам министра, очень важно, что бизнес, в лице компании En+ Group и ее основателя Олега Дерипаски не просто поддерживает образовательные проекты, но и выстраивает целую цепочку подготовки кадров – от школьной парты до трудоустройства. "Благодаря грамотно выстроенной системе непрерывного образования и стажировок выпускники приходят на производство состоявшимися профессионалами", - подчеркнула Маковская.
Министр образования Иркутской области Максим Парфенов отметил высочайшую значимость для региона поддержки социально значимых направлений.
"Несколько месяцев назад мы встречались с коллегами из En+ Group, и когда мы говорили о важности развития педагогики, с трудом верилось, что вы пойдете и в это направление тоже", - отметил Парфенов. По его словам, крупный бизнес не только развивает инфраструктуру региона, но теперь и будет смотреть, в каких условиях работают педагоги и учатся школьники. "Не так давно мы встречались с Олегом Дерипаской и обсуждали не только развитие образования специалистов, но и важнейшую для региона тему экологического воспитания и образования. Но для этого нам нужно подготовить специалистов, которые были погружены в тренды по этому направлению", - отметил Парфенов.
А ректор Иркутского государственного университета Александр Шмидт признался, что для него было сюрпризом узнать, что компания En+ Group занимается проблемами подготовки квалифицированных педагогических кадров. "Мы будем стараться, чтобы наши студенты стали достойными участниками этой программы. Образование является крайне важным для успешного развития нашего общества, нашего государства", - подчеркнул Шмидт.
Расширение программы
Стипендиальная программа En+ Group действует с 2021 года. Уже на старте в программе поддержки талантливых студентов приняло участие 25 учебных заведений-партнеров из 16 городов. "В 2022 году число высших и средних специальных учебных заведений, принимающих участие в стипендиальной программе En+ увеличилось ровно в два раза. Теперь их 50. До 18 выросло и число городов, чьи учебные заведения участвуют в программе", - пояснила заместитель генерального директора по управлению персоналом En+ Group и Русал Наталья Альбрехт.
Стипендии талантливым студентам выплачиваются из бюджета компании En+ Group. Размер стипендии для победителей будет зависеть от уровня получаемого образования (высшее или среднее), а также курса обучения студентов. Например, стипендия студента вуза 2 курса будет составлять 10 тысяч рублей в месяц, а студента 5 курса – уже 25 тысяч рублей в месяц. Рассчитывать на стипендию могут студенты очной формы обучения профильных вузов и средних специальных учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию определенных специальностей. Решения о предоставлении стипендий будут приниматься не только на основании успеваемости студента, будет проанализирована его вовлеченность в социальную жизнь. Кандидат на стипендию должен хорошо учиться, обладать лидерскими навыками, участвовать в конкурсах, олимпиадах, благотворительных и волонтерских акциях.
От школьной парты до трудоустройства
К традиционным для En+ Group специальностям – энергетике, металлургии, теплоэнергетике и теплохимии - в этом году впервые были добавлены новые социально-значимые направления - медицина и педагогика. Как рассказал генеральный директор ООО "Русал Медицинский центр" Валерий Савельев, медики – это те специалисты, которых очень сильно не хватает не только в моногородах, но и в мегаполисах Сибири.
"Нам бы хотелось, чтобы студенты, еще обучаясь, узнали о нас, о корпоративной медицине, наметили себе какие-то шаги на пути своей профессиональной карьеры и рассмотрели корпоративный медицинский центр Русала, как потенциального работодателя", - отметил Савельев. По словам главы медицинского центра, тот гарантирует ежемесячную стипендию студентам, оплату обучения в ординатуре.
"После завершения обучения молодым специалистам будет предоставлены: официальное трудоустройство, высокая конкурентная заработная плата, компенсация переезда к месту работы, аренда жилья, участие в льготной программе ипотечного кредитования и расширенный социальный пакет, который включает в себя в том числе дотацию на питание, путевки, оздоровление сотрудников, членов их семей", - подчеркнул Савельев.
Участвовать и не сдаваться
В прошлом году конкурс на место в стипендиальной программе был большим – четыре человека на место. В этом году он также ожидается не маленьким. Но, как поделились на видеоконференции студенты Иркутского национального исследовательского технического университета, которые попали в стипендиальную программу прошлого года, бояться не надо. "Я считаю, что все реально, все по силам, и у каждого человека, который честно учится, всегда есть шансы. Надо просто участвовать в конкурсах и не сдаваться", - рассказала студентка четвертого курса Дарья Шабдыр.
Для участия в конкурсном отборе студентам необходимо пройти обязательную регистрацию на официальном портале, в разделе "Личный кабинет". Подать заявку на участие на портале career.enplusrusal.ru претенденты могут с 10 июня до 15 июля 2022 года.