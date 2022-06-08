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В США обрушились на пресс-секретаря Байдена за "худшее заявление в истории" - РИА Новости, 08.06.2022
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В США обрушились на пресс-секретаря Байдена за "худшее заявление в истории"
В США обрушились на пресс-секретаря Байдена за "худшее заявление в истории" - РИА Новости, 08.06.2022
В США обрушились на пресс-секретаря Байдена за "худшее заявление в истории"
Конгрессмен Энди Биггс раскритиковал пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер за ее комментарий об экономическом положении в Соединенных Штатах. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:07
2022-06-08T19:54
в мире
джо байден
сша
карин жан-пьер
администрация президента сша
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Конгрессмен Энди Биггс раскритиковал пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер за ее комментарий об экономическом положении в Соединенных Штатах.Ранее представитель президента США Джо Байдена заявила, что экономика страны находится в лучшем состоянии, чем когда-либо в истории. По ее словам, администрация сможет справиться с инфляцией и начнет работать над снижением цен."Возмутительно. Возможно, это худший комментарий главы пресс-службы &lt;…&gt; за все время. У нас исторический рекорд по инфляции, ценам на топливо и падению заработной платы. Занятость почти не растет и надвигается рецессия. Американцы заслуживают большего, чем режим Байдена", — написал Биггс в Twitter.В США уже несколько месяцев наблюдается удорожание энергоносителей и продовольствия. Цена бензина на сегодняшний день составляет почти пять долларов за галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция побила сорокалетние рекорды и достигла 8,5 процента. Попытки действующей власти противостоять негативным тенденциям в экономике не принесли ощутимых результатов.
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в мире, джо байден, сша, карин жан-пьер, администрация президента сша
17:07 08.06.2022 (обновлено: 19:54 08.06.2022)
 
В США обрушились на пресс-секретаря Байдена за "худшее заявление в истории"

Конгрессмен Биггс раскритиковал пресс-секретаря Байдена за "худшее заявление в истории"

© AP Photo / Patrick SemanskyКарин Жан-Пьер
Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Карин Жан-Пьер. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Конгрессмен Энди Биггс раскритиковал пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер за ее комментарий об экономическом положении в Соединенных Штатах.
Ранее представитель президента США Джо Байдена заявила, что экономика страны находится в лучшем состоянии, чем когда-либо в истории. По ее словам, администрация сможет справиться с инфляцией и начнет работать над снижением цен.
"Возмутительно. Возможно, это худший комментарий главы пресс-службы <…> за все время. У нас исторический рекорд по инфляции, ценам на топливо и падению заработной платы. Занятость почти не растет и надвигается рецессия. Американцы заслуживают большего, чем режим Байдена", — написал Биггс в Twitter.
В США уже несколько месяцев наблюдается удорожание энергоносителей и продовольствия. Цена бензина на сегодняшний день составляет почти пять долларов за галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция побила сорокалетние рекорды и достигла 8,5 процента. Попытки действующей власти противостоять негативным тенденциям в экономике не принесли ощутимых результатов.
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