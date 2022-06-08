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В США обрушились на пресс-секретаря Байдена за "худшее заявление в истории"

В США обрушились на пресс-секретаря Байдена за "худшее заявление в истории" - РИА Новости, 08.06.2022

В США обрушились на пресс-секретаря Байдена за "худшее заявление в истории"

Конгрессмен Энди Биггс раскритиковал пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер за ее комментарий об экономическом положении в Соединенных Штатах. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T17:07

2022-06-08T17:07

2022-06-08T19:54

в мире

джо байден

сша

карин жан-пьер

администрация президента сша

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Конгрессмен Энди Биггс раскритиковал пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер за ее комментарий об экономическом положении в Соединенных Штатах.Ранее представитель президента США Джо Байдена заявила, что экономика страны находится в лучшем состоянии, чем когда-либо в истории. По ее словам, администрация сможет справиться с инфляцией и начнет работать над снижением цен."Возмутительно. Возможно, это худший комментарий главы пресс-службы <…> за все время. У нас исторический рекорд по инфляции, ценам на топливо и падению заработной платы. Занятость почти не растет и надвигается рецессия. Американцы заслуживают большего, чем режим Байдена", — написал Биггс в Twitter.В США уже несколько месяцев наблюдается удорожание энергоносителей и продовольствия. Цена бензина на сегодняшний день составляет почти пять долларов за галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция побила сорокалетние рекорды и достигла 8,5 процента. Попытки действующей власти противостоять негативным тенденциям в экономике не принесли ощутимых результатов.

https://ria.ru/20220608/evrosoyuz-1794034478.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, джо байден, сша, карин жан-пьер, администрация президента сша