Оставшиеся от объединения ПФР и ФСС средства направят на повышение пенсий
Минтруд: оставшиеся после создания единого Соцфонда средства направят на повышение пенсий
Информационный стенд в ПФР. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Средства, которые освободятся после оптимизации расходов на содержание аппарата и имущества вследствие объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единый Социальный фонд, будут направлены на повышение пенсий, заявил замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов.
"Что касается оптимизации тех расходов, которые обеспечит единый Социальный фонд, я могу сказать о том, что мы при расчете тех показателей, которые сегодня заложены в доходную-расходную часть Пенсионного фонда, Социального фонда, видим, что у нас появится реальная возможность оптимизировать расходы на содержание аппарата, у нас появится возможность оптимизировать расходы, связанные с содержанием движимого и недвижимого имущества, и, конечно же, это будет сделано, и эти ресурсы… они, конечно же, будут направлены непосредственно на повышение пенсий", - сказал он, выступая на пленарном заседании Госдумы.
Госдума рассматривает пакет законопроектов о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования на пленарном заседании в среду.
Базовый документ предусматривает создание такого фонда путем преобразования Пенсионного фонда России и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ. В кабмине считают, что объединение функций ПФР и ФСС позволит ускорить получение социальных услуг и сделать этот процесс удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания.
Учредителем Социального фонда России выступит правительство, при этом деятельность этого фонда будет подотчетна наблюдательному совету, в состав которого войдут, в том числе, представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей. Правовую, организационную и техническую готовность работы фонда планируется обеспечить к 1 января 2023 года. При этом все права граждан в процессе реорганизации будут сохранены и гарантированы в полном объеме.