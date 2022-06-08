https://ria.ru/20220608/sotsfond-1794003206.html

Оставшиеся от объединения ПФР и ФСС средства направят на повышение пенсий

Оставшиеся от объединения ПФР и ФСС средства направят на повышение пенсий - РИА Новости, 08.06.2022

Оставшиеся от объединения ПФР и ФСС средства направят на повышение пенсий

Средства, которые освободятся после оптимизации расходов на содержание аппарата и имущества вследствие объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:52

2022-06-08T14:52

2022-06-08T14:52

госдума рф

пенсионный фонд рф

совет федерации рф

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Средства, которые освободятся после оптимизации расходов на содержание аппарата и имущества вследствие объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единый Социальный фонд, будут направлены на повышение пенсий, заявил замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов."Что касается оптимизации тех расходов, которые обеспечит единый Социальный фонд, я могу сказать о том, что мы при расчете тех показателей, которые сегодня заложены в доходную-расходную часть Пенсионного фонда, Социального фонда, видим, что у нас появится реальная возможность оптимизировать расходы на содержание аппарата, у нас появится возможность оптимизировать расходы, связанные с содержанием движимого и недвижимого имущества, и, конечно же, это будет сделано, и эти ресурсы… они, конечно же, будут направлены непосредственно на повышение пенсий", - сказал он, выступая на пленарном заседании Госдумы.Госдума рассматривает пакет законопроектов о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования на пленарном заседании в среду.Базовый документ предусматривает создание такого фонда путем преобразования Пенсионного фонда России и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ. В кабмине считают, что объединение функций ПФР и ФСС позволит ускорить получение социальных услуг и сделать этот процесс удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания.Учредителем Социального фонда России выступит правительство, при этом деятельность этого фонда будет подотчетна наблюдательному совету, в состав которого войдут, в том числе, представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей. Правовую, организационную и техническую готовность работы фонда планируется обеспечить к 1 января 2023 года. При этом все права граждан в процессе реорганизации будут сохранены и гарантированы в полном объеме.

https://ria.ru/20220605/ekonomika-1793230308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, пенсионный фонд рф, совет федерации рф, общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)