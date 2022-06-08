https://ria.ru/20220608/rossiya-1793989459.html

Матвиенко: после спецоперации больше никто не сможет угрожать России

Матвиенко: после спецоперации больше никто не сможет угрожать России - РИА Новости, 08.06.2022

Матвиенко: после спецоперации больше никто не сможет угрожать России

Когда все цели спецоперации РФ на Украине будут достигнуты, никто и никогда больше не сможет угрожать России и ее гражданам, заявила спикер Совета Федерации... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:21

2022-06-08T14:21

2022-06-08T14:25

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

совет федерации рф

валентина матвиенко

ситуация в днр и лнр

севастополь

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Когда все цели спецоперации РФ на Украине будут достигнуты, никто и никогда больше не сможет угрожать России и ее гражданам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Все цели спецоперации, как неоднократно подчёркивал глава государства, будут обязательно достигнуты. И тогда уже никто и никогда не сможет угрожать нашей стране и нашим гражданам", - сказала она на заседании Совфеда в среду в рамках "часа субъекта", посвященного Севастополю.Спикер СФ отметила, что борьба за сохранение русской идентичности в Севастополе и Крыму не прекращалась ни на день и в период пребывания региона в составе Украины. "Сегодня мы особенно хорошо понимаем, насколько важными и своевременными оказались принятые в марте 2014 года решения. Очевидно, что проект "анти-Россия", остановить который призвана наша специальная военная операция, был нацелен в первую очередь именно на Крымский полуостров, на Севастополь. Тогда удалось сорвать планы "дерусификаторов" и отстоять нашу историю, нашу культуру и наше общее будущее. Так же будет и сейчас", - заявила Матвиенко.

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

россия

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Кирилл Волков

безопасность, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко, ситуация в днр и лнр, севастополь