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Совфед одобрил закон о бесплатном проезде детей до семи лет в электричках - РИА Новости, 08.06.2022
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Совфед одобрил закон о бесплатном проезде детей до семи лет в электричках
Совфед одобрил закон о бесплатном проезде детей до семи лет в электричках - РИА Новости, 08.06.2022
Совфед одобрил закон о бесплатном проезде детей до семи лет в электричках
Совфед на заседании в среду одобрил закон о бесплатном проезде детей с 5 до 7 лет в электричках. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:11
2022-06-08T14:15
совет федерации рф
общество
россия
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о бесплатном проезде детей с 5 до 7 лет в электричках.Разработчики отмечали, что по действующему законодательству, наиболее социально незащищенной является категория детей от пяти до семи лет, которые должны оплачивать проезд в поездах пригородного сообщения в полном объеме, в отличие от детей в возрасте до пяти лет и после семи лет.Согласно пояснительной записке к закону, частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет в электричках в настоящее время предусматривается лишь нормами региональных нормативных актов. Уточняется, что на территории 48 субъектов РФ предусмотрена скидка в размере от 50 до 75% от действующего тарифа для этой категории пассажиров, в остальных регионах данные скидки не предоставляются.
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совет федерации рф, общество, россия, социальный навигатор, детские вопросы
14:11 08.06.2022 (обновлено: 14:15 08.06.2022)
 
Совфед одобрил закон о бесплатном проезде детей до семи лет в электричках

Сенаторы одобрили закон о бесплатном проезде детей от пяти до семи лет в электричках

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭлектропоезд "Ласточка"
Электропоезд Ласточка - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Электропоезд "Ласточка". Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о бесплатном проезде детей с 5 до 7 лет в электричках.
Разработчики отмечали, что по действующему законодательству, наиболее социально незащищенной является категория детей от пяти до семи лет, которые должны оплачивать проезд в поездах пригородного сообщения в полном объеме, в отличие от детей в возрасте до пяти лет и после семи лет.
Согласно пояснительной записке к закону, частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет в электричках в настоящее время предусматривается лишь нормами региональных нормативных актов. Уточняется, что на территории 48 субъектов РФ предусмотрена скидка в размере от 50 до 75% от действующего тарифа для этой категории пассажиров, в остальных регионах данные скидки не предоставляются.
Фото из салона автобуса - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 12:11
В Подмосковье запретили оплату проезда наличными
 
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