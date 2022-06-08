https://ria.ru/20220608/proezd-1793986685.html

Совфед одобрил закон о бесплатном проезде детей до семи лет в электричках

Совфед одобрил закон о бесплатном проезде детей до семи лет в электричках - РИА Новости, 08.06.2022

Совфед одобрил закон о бесплатном проезде детей до семи лет в электричках

Совфед на заседании в среду одобрил закон о бесплатном проезде детей с 5 до 7 лет в электричках. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:11

2022-06-08T14:11

2022-06-08T14:15

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о бесплатном проезде детей с 5 до 7 лет в электричках.Разработчики отмечали, что по действующему законодательству, наиболее социально незащищенной является категория детей от пяти до семи лет, которые должны оплачивать проезд в поездах пригородного сообщения в полном объеме, в отличие от детей в возрасте до пяти лет и после семи лет.Согласно пояснительной записке к закону, частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет в электричках в настоящее время предусматривается лишь нормами региональных нормативных актов. Уточняется, что на территории 48 субъектов РФ предусмотрена скидка в размере от 50 до 75% от действующего тарифа для этой категории пассажиров, в остальных регионах данные скидки не предоставляются.

https://ria.ru/20220602/proezd-1792587349.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

совет федерации рф, общество, россия, социальный навигатор, детские вопросы