https://ria.ru/20220608/proezd-1793986685.html
Совфед одобрил закон о бесплатном проезде детей до семи лет в электричках
Совфед одобрил закон о бесплатном проезде детей до семи лет в электричках - РИА Новости, 08.06.2022
Совфед одобрил закон о бесплатном проезде детей до семи лет в электричках
Совфед на заседании в среду одобрил закон о бесплатном проезде детей с 5 до 7 лет в электричках. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:11
2022-06-08T14:11
2022-06-08T14:15
совет федерации рф
общество
россия
социальный навигатор
детские вопросы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583438745_0:152:3370:2048_1920x0_80_0_0_98c0e9d48c62f80328de5f2e5deea4bb.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о бесплатном проезде детей с 5 до 7 лет в электричках.Разработчики отмечали, что по действующему законодательству, наиболее социально незащищенной является категория детей от пяти до семи лет, которые должны оплачивать проезд в поездах пригородного сообщения в полном объеме, в отличие от детей в возрасте до пяти лет и после семи лет.Согласно пояснительной записке к закону, частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет в электричках в настоящее время предусматривается лишь нормами региональных нормативных актов. Уточняется, что на территории 48 субъектов РФ предусмотрена скидка в размере от 50 до 75% от действующего тарифа для этой категории пассажиров, в остальных регионах данные скидки не предоставляются.
https://ria.ru/20220602/proezd-1792587349.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583438745_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_3ee6b695846f96c7d9c6f089fd9a8fbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, общество, россия, социальный навигатор, детские вопросы
14:11 08.06.2022 (обновлено: 14:15 08.06.2022)
Совфед одобрил закон о бесплатном проезде детей до семи лет в электричках
Сенаторы одобрили закон о бесплатном проезде детей от пяти до семи лет в электричках