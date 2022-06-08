Заявки на участие в ПМЭФ подали делегации из 69 стран
Заявки на участие в ПМЭФ подали делегации из 69 стран, в том числе недружественных
© Фото : Фонд РосконгрессЛоготип ПМЭФ
© Фото : Фонд Росконгресс
Логотип ПМЭФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Заявки на участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подали делегации из 69 стран, в том числе недружественных, сообщает администрация губернатора города.
"До начала работы юбилейного Петербургского международного экономического форума остаются считанные дни. Заявки на участие в его работе подали делегации из 69 стран, в том числе из недружественных государств, поэтому к форуму будет приковано внимание мирового сообщества", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, все мероприятия по подготовке города к форуму выполнены в соответствии с графиком.
Петербург планирует подписать на ПМЭФ более 40 соглашений. В этом году почти половина соглашений – инвестиционные, с российскими корпорациями, петербургскими компаниями и предприятиями, финансовыми институтами. Будет подписан ряд соглашений о развитии сотрудничества между Санкт-Петербургом и регионами РФ. Также в деловую программу включены 13 дискуссионных сессий с участием ведущих российских и международных экспертов по ключевым вопросам развития производственного, научного и инфраструктурного потенциала Петербурга на ближайшие годы.
Юбилейный 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня.