https://ria.ru/20220608/pmef-1794025836.html

Заявки на участие в ПМЭФ подали делегации из 69 стран

Заявки на участие в ПМЭФ подали делегации из 69 стран - РИА Новости, 08.06.2022

Заявки на участие в ПМЭФ подали делегации из 69 стран

Заявки на участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подали делегации из 69 стран, в том числе недружественных, сообщает... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T15:37

2022-06-08T15:37

2022-06-08T15:37

петербургский международный экономический форум

экономика

александр беглов

санкт-петербург

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Заявки на участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подали делегации из 69 стран, в том числе недружественных, сообщает администрация губернатора города."До начала работы юбилейного Петербургского международного экономического форума остаются считанные дни. Заявки на участие в его работе подали делегации из 69 стран, в том числе из недружественных государств, поэтому к форуму будет приковано внимание мирового сообщества", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, все мероприятия по подготовке города к форуму выполнены в соответствии с графиком.Петербург планирует подписать на ПМЭФ более 40 соглашений. В этом году почти половина соглашений – инвестиционные, с российскими корпорациями, петербургскими компаниями и предприятиями, финансовыми институтами. Будет подписан ряд соглашений о развитии сотрудничества между Санкт-Петербургом и регионами РФ. Также в деловую программу включены 13 дискуссионных сессий с участием ведущих российских и международных экспертов по ключевым вопросам развития производственного, научного и инфраструктурного потенциала Петербурга на ближайшие годы.Юбилейный 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня.

https://ria.ru/20220606/pmef-1793484197.html

https://ria.ru/20220527/nft-1791107714.html

санкт-петербург

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, александр беглов, санкт-петербург, россия, петербургский международный экономический форум (фонд)