https://ria.ru/20220608/peterburg-1794104761.html

Власти Санкт-Петербурга отметили устойчивость экономики города

Власти Санкт-Петербурга отметили устойчивость экономики города - РИА Новости, 08.06.2022

Власти Санкт-Петербурга отметили устойчивость экономики города

Экономика Санкт-Петербурга в январе-апреле 2022 года сохранила устойчивость, несмотря на неблагоприятные внешние факторы, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T20:28

2022-06-08T20:28

2022-06-08T20:28

экономика

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня – РИА Новости. Экономика Санкт-Петербурга в январе-апреле 2022 года сохранила устойчивость, несмотря на неблагоприятные внешние факторы, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."По результатам четырех месяцев 2022 года макроэкономические показатели Санкт-Петербурга, несмотря на влияние внешних факторов, демонстрируют стабильность. Имеющийся задел в ключевых отраслях экономики помогает избежать резких колебаний", - говорится в сообщении.Так, индекс промышленного производства (ИПП) за 4 месяца 2022 года увеличился на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечается, положительная динамика обусловлена высокими темпами роста в ряде секторов промышленности.Как констатируют городские власти, в строительной отрасли также не наблюдается "устойчивых негативных трендов". С начала 2022 года в Санкт-Петербурге введено 1,4 миллиона квадратных метров жилья, что на 66,7% больше уровня января-апреля 2021 года.Оборот розничной торговли за четыре месяца составил 677,7 миллиарда рублей (рост на 0,9%).Индекс потребительских цен в апреле 2022 года составил 111,1% к декабрю прошлого года, что выше, чем в апреле 2021 года (102,8% к декабрю 2020 года). Стоимость минимального набора продуктов питания на месяц в ценах апреля 2022 года составила около 7,1 тысячи рублей, что на 3,3% выше, чем в марте 2022 года, и на 20,1% выше, чем в декабре 2021 года."Мы исходим из того, что негативное влияние введенных ограничений будет усиливаться. Но рассчитываем, что принимаемые на федеральном и региональном уровне меры по перестройке экономики на внутренний рынок, форсированные инвестиции в развитие новых высокотехнологичных производств, беспрецедентная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства позволят наиболее пострадавшим от санкций отраслям пройти этот период с минимальными потерями", - заключил глава городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20220608/inflyatsiya-1794098130.html

https://ria.ru/20220607/inflyatsiya-1793728544.html

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экономика, санкт-петербург, россия