12:32 08.06.2022 (обновлено: 13:21 08.06.2022)
Лавров оценил перспективы встречи Путина и Зеленского
Лавров сообщил о необходимости возобновить переговоры для встречи Путина и Зеленского
АНКАРА, 8 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным просто ради самой встречи, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
"Сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу — мяч на стороне украинцев уже почти два месяца", — сказал глава МИД, отвечая на вопрос о перспективах встречи Путина и Зеленского.
Накануне британская Financial Times по итогам видеоконференции с участием украинского президента написала, что Зеленский открыт к мирным переговорам с Путиным, но одновременно с этим он считает, что "победа должна быть достигнута на поле боя".
Украина и Россия вели переговоры об урегулировании ситуации, но в апреле диалог прервался. Как пояснили на Смоленской площади, Киев не ответил на предложения Москвы по проекту договора. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что руководство Украины постоянно делает взаимоисключающие заявления, что не дает возможности понять, чего на самом деле хотят в Киеве.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.