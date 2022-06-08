https://ria.ru/20220608/pensii-1793985069.html
Совфед денонсировал соглашение о пенсиях для граждан СНГ
Совфед денонсировал соглашение о пенсиях для граждан СНГ - РИА Новости, 08.06.2022
Совфед денонсировал соглашение о пенсиях для граждан СНГ
Совет Федерации денонсировал на заседании в среду соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:07
2022-06-08T14:07
2022-06-08T14:07
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Совет Федерации денонсировал на заседании в среду соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения.Как отмечается в пояснительной записке, положения соглашения, подписанного более 30 лет назад, уже не соответствуют идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств СНГ, а также не позволяют гражданам этих государств в полном объеме реализовывать свои пенсионные права при выходе на пенсию.Учитывая "чувствительный характер" пенсионной тематики, решение о выходе Российской Федерации из соглашения оформлено в виде федерального закона, отмечается в документах.С рядом стран СНГ - Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией - уже подписаны новые соглашения в сфере пенсионного обеспечения. Таким образом, после денонсации Россией прежнего соглашения пенсионное обеспечение граждан СНГ будет осуществляться в соответствии с новыми заключенными соглашениями либо в соответствии с национальным законодательством.
https://ria.ru/20220607/spros-1793729135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, россия, совет федерации рф, пенсии, в мире, общество
Совфед денонсировал соглашение о пенсиях для граждан СНГ
Совфед денонсировал соглашение об обеспечении пенсионных гарантий граждан стран СНГ