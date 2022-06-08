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Совфед денонсировал соглашение о пенсиях для граждан СНГ - РИА Новости, 08.06.2022
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Совфед денонсировал соглашение о пенсиях для граждан СНГ
Совфед денонсировал соглашение о пенсиях для граждан СНГ - РИА Новости, 08.06.2022
Совфед денонсировал соглашение о пенсиях для граждан СНГ
Совет Федерации денонсировал на заседании в среду соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:07
2022-06-08T14:07
снг
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совет федерации рф
пенсии
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Совет Федерации денонсировал на заседании в среду соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения.Как отмечается в пояснительной записке, положения соглашения, подписанного более 30 лет назад, уже не соответствуют идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств СНГ, а также не позволяют гражданам этих государств в полном объеме реализовывать свои пенсионные права при выходе на пенсию.Учитывая "чувствительный характер" пенсионной тематики, решение о выходе Российской Федерации из соглашения оформлено в виде федерального закона, отмечается в документах.С рядом стран СНГ - Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией - уже подписаны новые соглашения в сфере пенсионного обеспечения. Таким образом, после денонсации Россией прежнего соглашения пенсионное обеспечение граждан СНГ будет осуществляться в соответствии с новыми заключенными соглашениями либо в соответствии с национальным законодательством.
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снг, россия, совет федерации рф, пенсии, в мире, общество
14:07 08.06.2022
 
Совфед денонсировал соглашение о пенсиях для граждан СНГ

Совфед денонсировал соглашение об обеспечении пенсионных гарантий граждан стран СНГ

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Совет Федерации денонсировал на заседании в среду соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения.
Как отмечается в пояснительной записке, положения соглашения, подписанного более 30 лет назад, уже не соответствуют идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств СНГ, а также не позволяют гражданам этих государств в полном объеме реализовывать свои пенсионные права при выходе на пенсию.
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Учитывая "чувствительный характер" пенсионной тематики, решение о выходе Российской Федерации из соглашения оформлено в виде федерального закона, отмечается в документах.
С рядом стран СНГ - Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией - уже подписаны новые соглашения в сфере пенсионного обеспечения. Таким образом, после денонсации Россией прежнего соглашения пенсионное обеспечение граждан СНГ будет осуществляться в соответствии с новыми заключенными соглашениями либо в соответствии с национальным законодательством.
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