https://ria.ru/20220608/pensii-1793985069.html

Совфед денонсировал соглашение о пенсиях для граждан СНГ

Совфед денонсировал соглашение о пенсиях для граждан СНГ - РИА Новости, 08.06.2022

Совфед денонсировал соглашение о пенсиях для граждан СНГ

Совет Федерации денонсировал на заседании в среду соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:07

2022-06-08T14:07

2022-06-08T14:07

снг

россия

совет федерации рф

пенсии

в мире

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Совет Федерации денонсировал на заседании в среду соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения.Как отмечается в пояснительной записке, положения соглашения, подписанного более 30 лет назад, уже не соответствуют идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств СНГ, а также не позволяют гражданам этих государств в полном объеме реализовывать свои пенсионные права при выходе на пенсию.Учитывая "чувствительный характер" пенсионной тематики, решение о выходе Российской Федерации из соглашения оформлено в виде федерального закона, отмечается в документах.С рядом стран СНГ - Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией - уже подписаны новые соглашения в сфере пенсионного обеспечения. Таким образом, после денонсации Россией прежнего соглашения пенсионное обеспечение граждан СНГ будет осуществляться в соответствии с новыми заключенными соглашениями либо в соответствии с национальным законодательством.

https://ria.ru/20220607/spros-1793729135.html

https://ria.ru/20220607/veteran-1793842470.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

снг, россия, совет федерации рф, пенсии, в мире, общество