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В Вильнюсе снесут памятник советским воинам на Антакальнисском кладбище - РИА Новости, 08.06.2022
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В Вильнюсе снесут памятник советским воинам на Антакальнисском кладбище
В Вильнюсе снесут памятник советским воинам на Антакальнисском кладбище - РИА Новости, 08.06.2022
В Вильнюсе снесут памятник советским воинам на Антакальнисском кладбище
Вильнюсский городской совет принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:25
2022-06-08T15:25
в мире
литва
вильнюс
россия
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вильнюсский городской совет принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы, сообщает пресс-служба горсовета.В мае мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс завил, что инициирует исключение шести памятников советским воинам на столичном кладбище из реестра культурного наследия для их последующего сноса."Мемориал советским воинам не останется на столичном Антакальнисском кладбище - так сегодня решил городской совет... В конце апреля были изменены критерии оценки ценностей культурного наследия, после чего появились условия для отмены правовой охраны для объектов, на которых изображаются символы, скульптуры, изображения пропагандирующие действия нацистской Германии или армии СССР", - говорится в сообщении. Как сообщает пресс-служба, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс на заседании горсовета назвал мемориал "не соответствующим могилам милитаристским монстром".Отмечается, что в понедельник Департамент культурного наследия Литвы исключил шесть стел, изображающих советских воинов, из списка охраняемых ценностей. Ранее комплекс имел уровень регионального значения, поэтому для сноса скульптуры необходимо было изменить правовой регламент, сообщает пресс-служба."Памятник будет убран так, чтобы его не повредить - или отдельными стелами, или по сегментам. Однако, оценив все, мы планируем завершить работы до конца этого лета... Где после сноса окажутся памятники - в музее или в другом месте - еще будет решаться, однако ясно, что их не останется в общественном пространстве столицы", - говорится в сообщении.У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более трех тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
https://ria.ru/20220604/pamyatniki-1793168505.html
https://ria.ru/20220608/litva-1793995566.html
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в мире, литва, вильнюс, россия, ссср, великая отечественная война (1941-1945)
15:25 08.06.2022
 
В Вильнюсе снесут памятник советским воинам на Антакальнисском кладбище

В Вильнюсе снесут памятник советским воинам на крупнейшем захоронении освободителей Литвы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГород Вильнюс
Город Вильнюс - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Город Вильнюс. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вильнюсский городской совет принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы, сообщает пресс-служба горсовета.
В мае мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс завил, что инициирует исключение шести памятников советским воинам на столичном кладбище из реестра культурного наследия для их последующего сноса.
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"Мемориал советским воинам не останется на столичном Антакальнисском кладбище - так сегодня решил городской совет... В конце апреля были изменены критерии оценки ценностей культурного наследия, после чего появились условия для отмены правовой охраны для объектов, на которых изображаются символы, скульптуры, изображения пропагандирующие действия нацистской Германии или армии СССР", - говорится в сообщении. Как сообщает пресс-служба, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс на заседании горсовета назвал мемориал "не соответствующим могилам милитаристским монстром".
Отмечается, что в понедельник Департамент культурного наследия Литвы исключил шесть стел, изображающих советских воинов, из списка охраняемых ценностей. Ранее комплекс имел уровень регионального значения, поэтому для сноса скульптуры необходимо было изменить правовой регламент, сообщает пресс-служба.
"Памятник будет убран так, чтобы его не повредить - или отдельными стелами, или по сегментам. Однако, оценив все, мы планируем завершить работы до конца этого лета... Где после сноса окажутся памятники - в музее или в другом месте - еще будет решаться, однако ясно, что их не останется в общественном пространстве столицы", - говорится в сообщении.
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У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более трех тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.
Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
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