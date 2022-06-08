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Россияне считает оспу обезьян менее опасной, чем COVID-19, выяснил ВЦИОМ
Россияне считает оспу обезьян менее опасной, чем COVID-19, выяснил ВЦИОМ - РИА Новости, 08.06.2022
Россияне считает оспу обезьян менее опасной, чем COVID-19, выяснил ВЦИОМ
Большинство россиян считают оспу обезьян, которая распространяется в Европе, менее опасной по масштабу и последствиям, чем эпидемия коронавируса, следует из... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T06:12
2022-06-08T06:12
2022-06-08T15:07
общество
россия
вциом
коронавирус covid-19
оспа обезьян
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Большинство россиян считают оспу обезьян, которая распространяется в Европе, менее опасной по масштабу и последствиям, чем эпидемия коронавируса, следует из результатов опроса "ВЦИОМ-Спутник".Около 70% опрошенных считают, что, скорее всего, оспа обезьян по масштабу и последствиям будет гораздо менее опасной, чем эпидемия коронавируса, 4% считают, что, скорее всего, оспа обезьян может превзойти эпидемию коронавируса, а 9% ответили, что оспа обезьян может сравниться по масштабу и последствиям с эпидемией коронавируса, 17% — затруднились с ответом.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 31 мая. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество, россия, вциом, коронавирус covid-19, оспа обезьян
06:12 08.06.2022 (обновлено: 15:07 08.06.2022)
Россияне считает оспу обезьян менее опасной, чем COVID-19, выяснил ВЦИОМ
ВЦИОМ: большинство россиян считает оспу обезьян менее опасной, чем COVID-19