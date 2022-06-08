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Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 08.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в среду выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T17:58

2022-06-08T17:58

2022-06-08T17:58

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска в среду выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Власти ДНР в среду заявляли о неоднократных обстрелах Донецка со стороны украинских войск. При обстреле центра города в среду пострадали две женщины и ребенок."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16:20 - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины