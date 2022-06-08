https://ria.ru/20220608/naezd-1793950133.html
При наезде автомобиля в Берлине погиб один человек
При наезде автомобиля в Берлине погиб один человек - РИА Новости, 08.06.2022
При наезде автомобиля в Берлине погиб один человек
Один человек погиб, восемь пострадали в результате наезда автомобиля на группу людей в Берлине, сообщили в спасательной службе немецкой столицы. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:40
2022-06-08T12:40
2022-06-08T14:51
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БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Один человек погиб, восемь пострадали в результате наезда автомобиля на группу людей в Берлине, сообщили в спасательной службе немецкой столицы.Ранее полиция подтвердила телерадиокомпании RBB, что водитель, сидевший за рулем автомобиля, задержан. Известно, что это мужчина, других подробностей пока не приводится, причины случившегося пока неизвестны.Инцидент произошел в среду утром в нескольких сотнях метрах от площади Брайтшайдплац, где в 2016 году исламист въехал на грузовике в группу посетителей рождественского рынка.
https://ria.ru/20220608/berlin-1793971368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, берлин (город), германия
12:40 08.06.2022 (обновлено: 14:51 08.06.2022)
При наезде автомобиля в Берлине погиб один человек
Один человек погиб, восемь пострадали при наезде автомобиля на людей в Берлине