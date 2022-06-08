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При наезде автомобиля в Берлине погиб один человек - РИА Новости, 08.06.2022
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При наезде автомобиля в Берлине погиб один человек
При наезде автомобиля в Берлине погиб один человек - РИА Новости, 08.06.2022
При наезде автомобиля в Берлине погиб один человек
Один человек погиб, восемь пострадали в результате наезда автомобиля на группу людей в Берлине, сообщили в спасательной службе немецкой столицы. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:40
2022-06-08T14:51
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БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Один человек погиб, восемь пострадали в результате наезда автомобиля на группу людей в Берлине, сообщили в спасательной службе немецкой столицы.Ранее полиция подтвердила телерадиокомпании RBB, что водитель, сидевший за рулем автомобиля, задержан. Известно, что это мужчина, других подробностей пока не приводится, причины случившегося пока неизвестны.Инцидент произошел в среду утром в нескольких сотнях метрах от площади Брайтшайдплац, где в 2016 году исламист въехал на грузовике в группу посетителей рождественского рынка.
https://ria.ru/20220608/berlin-1793971368.html
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в мире, берлин (город), германия
12:40 08.06.2022 (обновлено: 14:51 08.06.2022)
 
При наезде автомобиля в Берлине погиб один человек

Один человек погиб, восемь пострадали при наезде автомобиля на людей в Берлине

© AP Photo / Michael SohnМесто наезда автомобиля на людей в Берлине. 8 июня 2022
Место наезда автомобиля на людей в Берлине. 8 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Место наезда автомобиля на людей в Берлине. 8 июня 2022
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Один человек погиб, восемь пострадали в результате наезда автомобиля на группу людей в Берлине, сообщили в спасательной службе немецкой столицы.
Ранее полиция подтвердила телерадиокомпании RBB, что водитель, сидевший за рулем автомобиля, задержан. Известно, что это мужчина, других подробностей пока не приводится, причины случившегося пока неизвестны.
Автомобиль, сбивший группу людей в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 14:46
Наезд автомобиля на людей в Берлине
Инцидент произошел в среду утром в нескольких сотнях метрах от площади Брайтшайдплац, где в 2016 году исламист въехал на грузовике в группу посетителей рождественского рынка.
 
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