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В Берлине автомобиль въехал в толпу - РИА Новости, 08.06.2022
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В Берлине автомобиль въехал в толпу
В Берлине автомобиль въехал в толпу - РИА Новости, 08.06.2022
В Берлине автомобиль въехал в толпу
Один человек погиб, еще восемь пострадали от наезда автомобиля в Берлине, сообщила телерадиокомпания RBB cо ссылкой на службу спасения. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:00
2022-06-08T14:50
в мире
берлин (город)
германия
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БЕРЛИН, 8 июн — РИА Новости. Один человек погиб, еще восемь пострадали от наезда автомобиля в Берлине, сообщила телерадиокомпания RBB cо ссылкой на службу спасения.Водителя задержали."Пока неясно, наехал ли он на людей намеренно или случайно. Мужчина будет допрошен", — приводит RBB слова полицейского.За рулем автомобиля был пенсионер.Инцидент произошел в среду утром в несколько сотнях метрах от площади Брайтшайдплац, где в 2016 году исламист въехал на грузовике в группу посетителей рождественского рынка.
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в мире, берлин (город), германия
12:00 08.06.2022 (обновлено: 14:50 08.06.2022)
 
В Берлине автомобиль въехал в толпу

Полиция задержала водителя автомобиля, врезавшегося в Берлине в толпу прохожих

© AP Photo / Michael SohnСпасатели на месте наезда автомобиля на людей в Берлине. 8 июня 2022
Спасатели на месте наезда автомобиля на людей в Берлине. 8 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Спасатели на месте наезда автомобиля на людей в Берлине. 8 июня 2022
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 июн РИА Новости. Один человек погиб, еще восемь пострадали от наезда автомобиля в Берлине, сообщила телерадиокомпания RBB cо ссылкой на службу спасения.
Водителя задержали.
"Пока неясно, наехал ли он на людей намеренно или случайно. Мужчина будет допрошен", — приводит RBB слова полицейского.
За рулем автомобиля был пенсионер.
Наезд автомобиля на людей в Берлине
© AP Photo / Michael Sohn

Инцидент произошел в оживленном районе Шарлоттенбург на западе Берлина.

Спасатели на месте наезда автомобиля на людей в Берлине
1 из 6

Инцидент произошел в оживленном районе Шарлоттенбург на западе Берлина.

© AP Photo / Michael Sohn
© AP Photo / Michael Sohn

Мужчина, управлявший автомобилем, дважды выехал на тротуар: он сбил людей, вернулся на проезжую часть, снова двинулся на тротуар и врезался в витрину магазина.

Автомобиль, сбивший группу людей в Берлине
2 из 6

Мужчина, управлявший автомобилем, дважды выехал на тротуар: он сбил людей, вернулся на проезжую часть, снова двинулся на тротуар и врезался в витрину магазина.

© AP Photo / Michael Sohn
© AP Photo / Michael Sohn

Один человек погиб, еще восемь пострадали от наезда автомобиля. Ранен и сам водитель, он задержан и готовится к допросу.

Место наезда автомобиля на людей в Берлине
3 из 6

Один человек погиб, еще восемь пострадали от наезда автомобиля. Ранен и сам водитель, он задержан и готовится к допросу.

© AP Photo / Michael Sohn
© AP Photo / Michael Sohn

Пока неизвестно, произошла авария или преступление было спланировано.

Спасатели на месте наезда автомобиля на людей в Берлине
4 из 6

Пока неизвестно, произошла авария или преступление было спланировано.

© AP Photo / Michael Sohn
© AP Photo / Michael Sohn

Улица, где произошел инцидент, перекрыта.

Место наезда автомобиля на людей в Берлине
5 из 6

Улица, где произошел инцидент, перекрыта.

© AP Photo / Michael Sohn
© AFP 2022 / John MacDougall

На месте происшествия работают полицейские и криминалисты.

Полицейские на месте наезда автомобиля на людей в Берлине
6 из 6

На месте происшествия работают полицейские и криминалисты.

© AFP 2022 / John MacDougall
1 из 6

Инцидент произошел в оживленном районе Шарлоттенбург на западе Берлина.

© AP Photo / Michael Sohn
2 из 6

Мужчина, управлявший автомобилем, дважды выехал на тротуар: он сбил людей, вернулся на проезжую часть, снова двинулся на тротуар и врезался в витрину магазина.

© AP Photo / Michael Sohn
3 из 6

Один человек погиб, еще восемь пострадали от наезда автомобиля. Ранен и сам водитель, он задержан и готовится к допросу.

© AP Photo / Michael Sohn
4 из 6

Пока неизвестно, произошла авария или преступление было спланировано.

© AP Photo / Michael Sohn
5 из 6

Улица, где произошел инцидент, перекрыта.

© AP Photo / Michael Sohn
6 из 6

На месте происшествия работают полицейские и криминалисты.

© AFP 2022 / John MacDougall
Инцидент произошел в среду утром в несколько сотнях метрах от площади Брайтшайдплац, где в 2016 году исламист въехал на грузовике в группу посетителей рождественского рынка.
 
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