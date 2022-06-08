https://ria.ru/20220608/naezd-1793931237.html

В Берлине автомобиль въехал в толпу

В Берлине автомобиль въехал в толпу - РИА Новости, 08.06.2022

В Берлине автомобиль въехал в толпу

Один человек погиб, еще восемь пострадали от наезда автомобиля в Берлине, сообщила телерадиокомпания RBB cо ссылкой на службу спасения. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:00

2022-06-08T12:00

2022-06-08T14:50

в мире

берлин (город)

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793943417_0:359:2826:1948_1920x0_80_0_0_19b97750cccf3d75a7628502b832f9af.jpg

БЕРЛИН, 8 июн — РИА Новости. Один человек погиб, еще восемь пострадали от наезда автомобиля в Берлине, сообщила телерадиокомпания RBB cо ссылкой на службу спасения.Водителя задержали."Пока неясно, наехал ли он на людей намеренно или случайно. Мужчина будет допрошен", — приводит RBB слова полицейского.За рулем автомобиля был пенсионер.Инцидент произошел в среду утром в несколько сотнях метрах от площади Брайтшайдплац, где в 2016 году исламист въехал на грузовике в группу посетителей рождественского рынка.

берлин (город)

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, берлин (город), германия