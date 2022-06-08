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В столице учредят звание "Почетный работник туризма города Москвы" - РИА Новости, 08.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220608/moskva-1793985740.html
В столице учредят звание "Почетный работник туризма города Москвы"
В столице учредят звание "Почетный работник туризма города Москвы" - РИА Новости, 08.06.2022
В столице учредят звание "Почетный работник туризма города Москвы"
Мосгордума поддержала учреждение премии в области индустрии гостеприимства и звание "Почетный работник туризма города Москвы", такое решение было принято на... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:14
2022-06-08T14:14
туризм
туризм
новости - туризм
екатерина проничева
алексей шапошников
сергей собянин
москва
московская городская дума
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мосгордума поддержала учреждение премии в области индустрии гостеприимства и звание "Почетный работник туризма города Москвы", такое решение было принято на заседании столичного парламента в среду."Законопроектом предлагается установить отдельные награды, а именно — премию и почетное звание "Почетный работник туризма города Москвы", — сообщила председатель профильного городского комитета Екатерина Проничева. По ее словам, сейчас в столице работникам туриндустрии присуждаются награды в области физической культуры, спорта и туризма. "Полагаем, что отсутствие отдельной награды не отвечает современным тенденциям и роли, которую играет туриндустрия в современном мире", — добавила она.И отметила, что даже сегодня, когда отрасль испытывает определенные трудности, идет активное развитие внутреннего туризма. В Москву приезжают миллионы гостей из всех регионов. В 2021 году столицу посетило около 17 миллионов путешественников, что принесло вклад в экономику города в размере более 700 миллиардов рублей."Поддержали инициативу мэра Москвы Сергея Собянина об учреждении премии города Москвы в области туризма и звания "Почетный работник туризма города Москвы", — прокомментировал председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников. — Развитие внутреннего туризма – одна из стратегических задач. Это рабочие места, налоговые поступления. В тоже же время, основная нагрузка ложится именно на работников отрасли гостеприимства. Данная инициатива призвана стать дополнительным стимулом, заслуженной наградой для сотрудников в сфере туризма".Он добавил, что звание "Почетный работник туризма города Москвы" будет присваиваться лучшим представителям за заслуги и высокое мастерство".
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туризм, новости - туризм, екатерина проничева, алексей шапошников, сергей собянин, москва, московская городская дума, туристы
14:14 08.06.2022
 
В столице учредят звание "Почетный работник туризма города Москвы"

Мосгордума поддержала учреждение звания "Почетный работник туризма города Москвы"

© Фото : предоставлено Московской городской думойТабличка на здании Московской городской думы
Табличка на здании Московской городской думы - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Фото : предоставлено Московской городской думой
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мосгордума поддержала учреждение премии в области индустрии гостеприимства и звание "Почетный работник туризма города Москвы", такое решение было принято на заседании столичного парламента в среду.
"Законопроектом предлагается установить отдельные награды, а именно — премию и почетное звание "Почетный работник туризма города Москвы", — сообщила председатель профильного городского комитета Екатерина Проничева.
По ее словам, сейчас в столице работникам туриндустрии присуждаются награды в области физической культуры, спорта и туризма. "Полагаем, что отсутствие отдельной награды не отвечает современным тенденциям и роли, которую играет туриндустрия в современном мире", — добавила она.
И отметила, что даже сегодня, когда отрасль испытывает определенные трудности, идет активное развитие внутреннего туризма. В Москву приезжают миллионы гостей из всех регионов. В 2021 году столицу посетило около 17 миллионов путешественников, что принесло вклад в экономику города в размере более 700 миллиардов рублей.
"Поддержали инициативу мэра Москвы Сергея Собянина об учреждении премии города Москвы в области туризма и звания "Почетный работник туризма города Москвы", — прокомментировал председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников. — Развитие внутреннего туризма – одна из стратегических задач. Это рабочие места, налоговые поступления. В тоже же время, основная нагрузка ложится именно на работников отрасли гостеприимства. Данная инициатива призвана стать дополнительным стимулом, заслуженной наградой для сотрудников в сфере туризма".
Он добавил, что звание "Почетный работник туризма города Москвы" будет присваиваться лучшим представителям за заслуги и высокое мастерство".
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