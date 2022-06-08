https://ria.ru/20220608/moskva-1793985740.html

В столице учредят звание "Почетный работник туризма города Москвы"

В столице учредят звание "Почетный работник туризма города Москвы" - РИА Новости, 08.06.2022

В столице учредят звание "Почетный работник туризма города Москвы"

Мосгордума поддержала учреждение премии в области индустрии гостеприимства и звание "Почетный работник туризма города Москвы", такое решение было принято на... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:14

2022-06-08T14:14

2022-06-08T14:14

туризм

туризм

новости - туризм

екатерина проничева

алексей шапошников

сергей собянин

москва

московская городская дума

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мосгордума поддержала учреждение премии в области индустрии гостеприимства и звание "Почетный работник туризма города Москвы", такое решение было принято на заседании столичного парламента в среду."Законопроектом предлагается установить отдельные награды, а именно — премию и почетное звание "Почетный работник туризма города Москвы", — сообщила председатель профильного городского комитета Екатерина Проничева. По ее словам, сейчас в столице работникам туриндустрии присуждаются награды в области физической культуры, спорта и туризма. "Полагаем, что отсутствие отдельной награды не отвечает современным тенденциям и роли, которую играет туриндустрия в современном мире", — добавила она.И отметила, что даже сегодня, когда отрасль испытывает определенные трудности, идет активное развитие внутреннего туризма. В Москву приезжают миллионы гостей из всех регионов. В 2021 году столицу посетило около 17 миллионов путешественников, что принесло вклад в экономику города в размере более 700 миллиардов рублей."Поддержали инициативу мэра Москвы Сергея Собянина об учреждении премии города Москвы в области туризма и звания "Почетный работник туризма города Москвы", — прокомментировал председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников. — Развитие внутреннего туризма – одна из стратегических задач. Это рабочие места, налоговые поступления. В тоже же время, основная нагрузка ложится именно на работников отрасли гостеприимства. Данная инициатива призвана стать дополнительным стимулом, заслуженной наградой для сотрудников в сфере туризма".Он добавил, что звание "Почетный работник туризма города Москвы" будет присваиваться лучшим представителям за заслуги и высокое мастерство".

https://ria.ru/20220301/moskva-1775765968.html

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Лана Баева

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