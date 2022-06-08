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Москалькова рассказала об удерживаемых на Украине моряках - РИА Новости, 08.06.2022
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Москалькова рассказала об удерживаемых на Украине моряках
Москалькова рассказала об удерживаемых на Украине моряках - РИА Новости, 08.06.2022
Москалькова рассказала об удерживаемых на Украине моряках
Моряки, удерживаемые на Украине, находятся на судах, выставленных на торги, они должны покинуть их после продажи новому собственнику, сообщила уполномоченный по РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:37
2022-06-08T14:37
татьяна москалькова
украина
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Моряки, удерживаемые на Украине, находятся на судах, выставленных на торги, они должны покинуть их после продажи новому собственнику, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Позавчера я говорила с капитаном корабля "Челси", их шесть человек, среди них одна женщина, в основном это люди, которым под 60 лет, женщина повар. И конечно, настроения у них, если не панические, то на грани. Им не дают возможности выйти за пределы корабля, стоят вооруженные люди, пограничники, они покупают продукты через посредников, просто добрых людей, которых просят принести им поесть. Вызвать скорую проблематично, но ещё более усугубляется ситуация тем, что этот корабль, как и другие российские корабли, сегодня выставлены на торги. И как только они будут проданы другому собственнику, этим людям надо покинуть корабль", - рассказала Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации, где представила свой доклад за 2021 год.По данным омбудсмена, на Украине удерживаются всего 77 моряков."С министерством обороны, с ФСБ, с МЧС мы постоянно ведёт переговоры и ищем компромисс по решению вопросов", - сообщила уполномоченный.
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татьяна москалькова, украина
14:37 08.06.2022
 
Москалькова рассказала об удерживаемых на Украине моряках

Москалькова: удерживаемые на Украине моряки должны покинуть корабли после их продажи

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Моряки, удерживаемые на Украине, находятся на судах, выставленных на торги, они должны покинуть их после продажи новому собственнику, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Позавчера я говорила с капитаном корабля "Челси", их шесть человек, среди них одна женщина, в основном это люди, которым под 60 лет, женщина повар. И конечно, настроения у них, если не панические, то на грани. Им не дают возможности выйти за пределы корабля, стоят вооруженные люди, пограничники, они покупают продукты через посредников, просто добрых людей, которых просят принести им поесть. Вызвать скорую проблематично, но ещё более усугубляется ситуация тем, что этот корабль, как и другие российские корабли, сегодня выставлены на торги. И как только они будут проданы другому собственнику, этим людям надо покинуть корабль", - рассказала Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации, где представила свой доклад за 2021 год.
По данным омбудсмена, на Украине удерживаются всего 77 моряков.
"С министерством обороны, с ФСБ, с МЧС мы постоянно ведёт переговоры и ищем компромисс по решению вопросов", - сообщила уполномоченный.
Допрос пленного британца, воевавшего за Украину - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 12:50Специальная военная операция на Украине
У пленного британского наемника нашли координаты захоронения мирных жителей
 
Татьяна МоскальковаУкраина
 
 
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