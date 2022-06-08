https://ria.ru/20220608/moryaki-1793995966.html

Москалькова рассказала об удерживаемых на Украине моряках

Москалькова рассказала об удерживаемых на Украине моряках - РИА Новости, 08.06.2022

Москалькова рассказала об удерживаемых на Украине моряках

Моряки, удерживаемые на Украине, находятся на судах, выставленных на торги, они должны покинуть их после продажи новому собственнику, сообщила уполномоченный по РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:37

2022-06-08T14:37

2022-06-08T14:37

татьяна москалькова

украина

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Моряки, удерживаемые на Украине, находятся на судах, выставленных на торги, они должны покинуть их после продажи новому собственнику, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Позавчера я говорила с капитаном корабля "Челси", их шесть человек, среди них одна женщина, в основном это люди, которым под 60 лет, женщина повар. И конечно, настроения у них, если не панические, то на грани. Им не дают возможности выйти за пределы корабля, стоят вооруженные люди, пограничники, они покупают продукты через посредников, просто добрых людей, которых просят принести им поесть. Вызвать скорую проблематично, но ещё более усугубляется ситуация тем, что этот корабль, как и другие российские корабли, сегодня выставлены на торги. И как только они будут проданы другому собственнику, этим людям надо покинуть корабль", - рассказала Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации, где представила свой доклад за 2021 год.По данным омбудсмена, на Украине удерживаются всего 77 моряков."С министерством обороны, с ФСБ, с МЧС мы постоянно ведёт переговоры и ищем компромисс по решению вопросов", - сообщила уполномоченный.

https://ria.ru/20220608/plennyy-1793953843.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

татьяна москалькова, украина