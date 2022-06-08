https://ria.ru/20220608/mintsifry-1794037116.html

Минцифры запустило на "Госуслугах" раздел по мерам поддержки IT-сферы

Минцифры запустило на "Госуслугах" раздел по мерам поддержки IT-сферы - РИА Новости, 08.06.2022

Минцифры запустило на "Госуслугах" раздел по мерам поддержки IT-сферы

Минцифры РФ для структуризации информации запустило раздел на "Госуслугах" по мерам поддержки в IT-отрасли, в частности, можно узнать о статусе заявки и сроке... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T16:10

2022-06-08T16:10

2022-06-08T17:06

максим паршин

россия

владимир путин

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

госуслуги

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МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. Минцифры РФ для структуризации информации запустило раздел на "Госуслугах" по мерам поддержки в IT-отрасли, в частности, можно узнать о статусе заявки и сроке ее действия, сообщается в Telegram-канале министерства."Льгот становится больше, и все они очень разнообразны, поэтому Минцифры России запустило раздел на портале "Госуслуг", посвященный мерам поддержки ИТ-отрасли. Можно сразу понять, кому предназначена мера поддержки, какой у нее статус (принята или еще в работе), на какой стадии разработки находится, какие условия для применения меры и срок ее действия", - говорится в сообщении.Минцифры РФ 31 мая создало единый сайт с подробной информацией о льготной ипотеке для IT-специалистов, где можно узнать, в частности, входит ли компания в перечень отвечающих условиям такой ипотеки. Замглавы ведомства Максим Паршин напомнил, что общая сумма кредитов составит более 240 миллиардов рублей, в частности, до 2024 года программой льготной ипотеки смогут воспользоваться не менее 50 тысяч специалистов."Нам важно, чтобы как ИТ-компании, так и компании, внедряющие цифровые решения, могли на одном портале быстро и просто получить информацию обо всех доступных им мерах поддержки... Список будет актуализироваться и расширяться", - добавил замглавы Минцифры России Максим Паршин.Весь новый раздел о мерах поддержки на "Госуслугах" поделен на 12 блоков. В них можно узнать о грантах, налоговых и льготных кредитах, льготной ипотеке, отсрочке от армии и образовании в сфере IT. Кроме того, компании могут уточнить вопросы по трудоустройству иностранцев, аккредитации, привлечении финансирования, освобождения от проверок и проверить включение в реестры. В Минцифры уточнили, что функционал раздела со временем будет дополняться, в частности, планируется расширить перечень мер поддержки."В каждом блоке присутствует вся необходимая нормативная база, можно также прочитать частые вопросы по нужной мере и задать свои", - добавили в ведомстве.Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий для IT-компании нулевую ставку налога на прибыль на 2022-2024 годы. Кроме того, Путин подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Указ также подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы.

https://ria.ru/20220606/importozameschenie-1793515118.html

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максим паршин, россия, владимир путин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги